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Автор Андрей Беляков

Как вернуть пропавший голос народными средствами

Здоровье » Здоровье и профилактика

Такое случается и довольно часто, особенно в холодное время года. Только что человек нормально разговаривал, а через полчаса способен издавать только сиплые звуки и невнятное клокотание. Исчез голос. При этом никаких признаков простуды не наблюдается и что делать, непонятно.

Как вернуть пропавший голос народными средствами

Обычно подобная напасть преследует тех, кто по роду своей деятельности вынужден много и подолгу говорить: преподавателей, профессиональных лекторов, артистов, участников массовых гуляний и любителей покричать на митингах. От перенапряжения голосовых связок голос сначала садится, а потом и вовсе пропадает. Несмотря на отсутствие температуры, головных болей, озноба, кашля, все-таки это болезнь, которая называется ларингитом — воспаление слизистой оболочки гортани.

Сегодня мы поговорим о том, как восстановить пропавший голос с помощью средств народной медицины. И в этом нам поможет собиратель народных рецептов, автор нескольких книг, посвященных лечению без лекарств, Павел Сидоров.

"Для быстрого восстановления голоса нужно мелко порезать кусочек хрена величиной с лесной орех, залить его третью стакана кипятка, накрыть крышкой и дать настояться минут 20. Добавить немного сахара, размешать и пить в течение дня в час по чайной ложке. Это средство способно восстановить голос за сутки.

Еще один рецепт гласит: полстакана плодов аниса залить 1 стаканом воды, прокипятить 15 минут, слегка остудить и процедить. Добавить приблизительно четверть стакана липового меда и еще раз прокипятить. Снять с огня, влить 1 ст. ложку коньяка. Принимать по одной столовой ложке каждые полчаса.

Чтобы закалить горло и укрепить голосовые связки, надо хотя бы в течение месяца полоскать горло следующим составом.

Цветы ромашки аптечной, листья эвкалипта и цветы ноготков смешать в равных пропорциях. Взять 1 ст. ложку этой смеси, залить ее 300 мл кипятка и кипятить 2 минуты, после чего настоять в течение 40 минут, хорошенько укутав, и процедить.

Полоскать горло 2 раза в день, утром и вечером, разделив настой пополам. Каждый день готовить свежий настой для полоскания. Начинать полоскание настоем с температуры 26 градусов, постепенно убавляя температуру каждый день на 1 градус. Дойдя до температуры 14-16 градусов, в последующие дни полоскать горло настоем только такой температуры".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как лечить ларингит в домашних условиях? ✅5 способов вылечить воспаление гортани
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Ольга Варнель, Наталья Панова, Татьяна Тимошенко
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