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Автор Петр Дерябин

Вегетарианство ведет к слабоумию?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Оксфордские ученые установили взаимосвязь между потреблением мясных продуктов и деятельностью головного мозга. По их мнению, вегетарианство ведет к ухудшению умственных способностей.

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Влияние пищи на деятельность мозга

Причиной этого, в первую очередь, является недостаток витаминов, лучшим источником которых является:

  • мясо
  • печень
  • молоко
  • рыба.

В частности, речь идет о витамине Б12, извлекаемом организмом из этих продуктов. Его недостаток может привести к нарушениям процессов пищеварения и кровообращения.

Поражения центральной нервной системы, вызываемые дефицитом этого витамина и нарушения в спинном мозге, в ряде случаев приводят к параличам. Единственным известным вегетарианским источником витамина являются некоторые виды дрожжей, не способные все же обеспечить им в полной мере.

Используя тесты памяти, общие анализы организма и сканирование головного мозга ученые провели исследование 107 людей в возрасте от шестидесяти до девяноста лет. Повторив исследование через пять лет, они обнаружили, что те наблюдаемые, у кого был понижен уровень Б12, показали ухудшение деятельности головного мозга. Таким образом, подтвердились предположения взаимосвязи его атрофии с низкими уровнями витамина.

"Самый простой и действенный способ получить Витамин Б12-потребление мяса. Рыбы и молока", — говорит Анна Вогьятзагло из департамаента Анатомии, Физиологии и Генетики Оксфордского Университета. — Это самый простой способ не допустить ухудшения:

  • мозговой деятельности
  • и памяти".

Забавно при этом, что "ветегарианство" происходит от латинского v egetus , что означает бодрый, крепкий, деятельный. Как мы видим, едва ли в данном случае можно говорить о бодрости и крепости. Существуют различные виды вегетерианства, представляющие собой различную опасность для организма.

Наиболее отличающимся в этом смысле является веганизм или веганство, отрицающее потребление любого продукта, имеющего животное происхождение. В том числе молока и меда, как незаконно отобранного у коров и пчел.

Антропологи утверждают, что некогда на территории Африки существовали две разновидности австралопитеков.

Вегетарианство вредит уму. вегетарианство
Единственным известным вегетарианским источником витамина являются некоторые виды дрожжей, не способные все же обеспечить им в полной мере

Одни вели травоядный образ жизни, другие употребляли в пищу не только растительности, но и мясо. Первые становились все массивнее, но при этом головной мозг их уменьшался. Вторые демонстрировали обратный процесс и вскоре обрели абсолютное превосходство.

Но и потребление мяса и прочих продуктов животного происхождения может иметь плачевные последствия. Одним из них является лишний вес. Исследования шведских ученых показали нарушения работы мозга у женщин, страдающих от лишнего веса или ожирения. Медики пришли к выводам о том, что при наличии индекса массы тела в 27 пунктов и выше, мозг начинает работать на 13-16% хуже. Напомним, что индекс этот равняется массе тела в килограммах разделенной на возведенный в квадрат рост в метрах.

Не стоит отказываться и от растительной пищи, так как она содержит целлюлозу, способствующую работе кишечника и выводу из организма токсичных веществ.

Восстание против потребления мяса выглядит как восстание против самой природы человека и как минимум четырех миллионов лет эволюции, прошедших со времен астралопитеков. Наиболее разумным было бы блюсти необходимую меру в любом своем начинании.

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