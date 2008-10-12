Мерцание сердца: что делать?

Мерцательная аритмия (или фибрилляция предсердий) — одно из самых частых нарушений сердечного ритма. С ним живут около 5% людей старше 60 лет. В норме у человека через равные промежутки времени сокращаются сначала предсердия, потом желудочки. Когда исчезают полноценные сокращения предсердий и их мышечные волокна лишь беспорядочно подёргиваются — "мерцают", врачи говорят о мерцательной аритмии. Желудочки при этом сокращаются более часто и совершенно неритмично. В чем причина заболевания и как с ним можно бороться?

Причины мерцательной аритмии

"К сожалению, причиной мерцательной аритмии могут стать практически любые сердечно-сосудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца, перенесённый инфаркт миокарда, приобретённые и врождённые пороки, гипертоническое сердце, — рассказывает врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Антон Родионов.

Ещё одна причина — повышение функции щитовидной железы (тиреотоксикоз). Избыток тироксина — основного гормона щитовидной железы — может провоцировать учащение пульса, нарушение ритма, повышение артериального давления. Поэтому людям, особенно молодым, у которых вдруг возникла мерцательная аритмия, обязательно нужно помимо всего прочего обследовать щитовидку. "Замерцать" могут и любители частых алкогольных возлияний. Правда, у таких больных, если они перестают пить, всё приходит в норму.

Виды мерцательной аритмии

Мерцательная аритмия бывает

постоянной

и приступообразной.

В первом случае восстановить правильный ритм сердечных сокращений довольно сложно и врачи нечасто идут на это. Если же принимается такое решение, то после трёхнедельного приёма препаратов, разжижающих кровь, пациенту дают наркоз и наносят электрический разряд дефибриллятором, после чего сердечный ритм возвращается к нормальному.

Однако результат этой небезопасной процедуры бывает весьма недолговечен. Ведь если у человека создались условия для постоянной мерцательной аритмии, то сердце в любой момент может снова "сорваться". Поэтому от такой тактики лечения чаще всего отказываются.

Лечение мерцательной аритмии

При мерцательной аритмии сердце сокращается очень часто. Оно не успевает как следует наполниться кровью и доставить её ко всем органам. Кроме того, само по себе частое неритмичное сердцебиение тяжело переносится больными. Поэтому при постоянной форме мерцательной аритмии основная тактика лечения — это снижение частоты сердечных сокращений при помощи лекарств. Если удаётся снизить ритм до 60-75 ударов в минуту, то, как правило, пациенты спокойно живут с мерцательной аритмией и чувствуют себя практически так же, как обычные люди.

мерцательная аритмия

Многие пациенты считают, что появление у них мерцательной аритмии — это предвестник инсульта. Могу сказать, что не всегда, но риск безусловно есть. Дело в том, что, когда нет полноценного сокращения предсердий, нарушается кровообращение. Где-то кровь может застояться, и возникнет тромб. Если он оторвётся от стенки сосуда и вместе с током крови попадёт в сосуды мозга — разовьётся инсульт.

Тромбы могут закупоривать сосуды самого сердца, почек, селезёнки, ног. Чтобы этого не случилось, человек, имеющий постоянную форму мерцательной аритмии, должен принимать препараты для разжижения крови, которые препятствуют образованию тромбов. Но нужно учитывать, что прием подобных лекарств требует строгого контроля.

При маленькой дозе препарат просто не сработает. Превышение дозы способно вызвать кровотечение и все тот же инсульт. Поэтому очень важно строго следить за показателями свёртываемости крови. Для этого существует специальный анализ крови под названием "МНО" (международные нормализованные отношения), который необходимо делать раз в 1-2 месяца по индивидуально подобранной врачом схеме.

Не упустить время

Если у человека мерцательная аритмия возникает приступообразно, то примерно в половине случаев сердечный ритм восстанавливается сам в течение нескольких часов. Но именно нескольких часов! Здесь очень важно не переступить рубеж — одни сутки. Если к исходу этого времени ритм не восстановился, обязательно вызывайте скорую. Упустите время — врачам будет гораздо труднее справиться с ситуацией.

Мы стараемся давать пациентам рекомендации на случай внезапных приступов: увеличить дозу лекарства, которое они регулярно принимают, выпить что-нибудь успокаивающее. Но злоупотреблять самолечением нельзя.

Противоаритмические препараты небезразличны для организма. Поэтому

если приступы редкие, допустим, один раз в год, в 2-3 года,

если нет факторов риска, иных серьёзных заболеваний,

если человек легко переносит приступ,

то ему можно не назначать постоянный приём противоаритмических лекарств.

Если мерцательная аритмия возникает на фоне порока сердца, то справиться с ней можно, только устранив сам порок, что находится уже в компетенции кардиохирурга.

Если человек вовремя принимает назначенные препараты и выполняет рекомендации лечащего врача, то в смысле физических нагрузок и в разумных пределах он может ни в чём себя не ограничивать. У больных с сердечной недостаточностью допустимая нагрузка зависит от того, насколько сохранена функция миокарда (сердечной мышцы).

Для больных с мерцательной аритмией нет и специальных диет. Но поскольку основная масса сердечно-сосудистых заболеваний связана с повышением уровня холестерина в крови, стоит ограничить потребление животных жиров и соли".

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