Как помочь ребёнку откашляться с помощью массажа

Если у вашего ребенка постоянно обостряется бронхит, помимо основного лечения, весьма полезно поделать ему противокашлевый массаж. О том, как его делать, "Правде.ру" рассказала врач-массажист Елена Войтович.

"Специальный массаж, с помощью которого можно облегчить отхождение мокроты при бронхитах, трахеитах, родителям вполне по силам. Массаж нужно делать ежедневно в течение 5 дней, вся процедура занимает до 10 минут. Но, если у ребенка высокая температура, то следует подождать пока она спадет.

Перед массажем ребенку нужно дать отхаркивающее средство, которое должен подобрать лечащий врач. Для предотвращения болезненных ощущений на коже нужно использовать либо детский крем, либо обычную детскую присыпку, которой нужно обработать свои ладони перед началом массажа.

Во время процедуры, особенно если ребенок маленький, обязательно разговаривайте с ним, вспомните шуточные приговорки, превращая все в своеобразную игру, — тогда ребенок будет меньше вертеться, а значит, эффект от массажа будет значимее".

Приёмы массажа спины

Ребенок лежит на груди. Вы массируете сначала одну половину спины, потом другую, обязательно захватывая и область с боков. Делая защипы и хлопки, продвигаетесь по спине снизу вверх и обратно:

1-й прием. Всей ладонью растираете спину от поясницы к плечу и обратно — до покраснения.

2-й прием. Теперь пальцами обеих рук делаете горизонтальные защипы (как на пирожках), приговаривая: "Это гуси травку щиплют".

3-й прием. Складываете ладонь в горсточку (пальцы вместе) и похлопываете по спине подушками сложенных пальцев (получается глухой хлопок) — "а теперь лягушки запрыгали".

4-й прием. Ребрами ладоней быстро молотите по спине — "каратист разминается".

5-й прием. Теперь то же самое, но ребрами кулаков — "слоны затопали".

Все приемы нужно проводить не слишком сильно, но и чересчур слабые похлопывания не принесут результата. После массажа кожа на спине должна порозоветь. Вы кладете руку на спину и просите ребенка откашляться.

Массаж груди и яремной впадинки

Переворачиваете его на спину и всей ладонью растираете грудь от центра (чуть выше сердца) к ключице — нежней, чем спину, но тоже пока не порозовеет. Затем ребенок садится на колени, и вы начинаете нежно, легким круговым движением двух пальцев растирать яремную впадинку, которая находится на гортани между ключицами под кадыком. Опять просите откашляться. В эти два откашливания слышно отхождение мокроты, хотя сплевывать, как взрослый, ребенок, скорее всего, не будет. После массажа оденьте ребенка и дайте ему отдохнуть лежа".

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