EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Как помочь ребёнку откашляться с помощью массажа

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Если у вашего ребенка постоянно обостряется бронхит, помимо основного лечения, весьма полезно поделать ему противокашлевый массаж. О том, как его делать, "Правде.ру" рассказала врач-массажист Елена Войтович.

Как помочь ребёнку откашляться с помощью массажа

"Специальный массаж, с помощью которого можно облегчить отхождение мокроты при бронхитах, трахеитах, родителям вполне по силам. Массаж нужно делать ежедневно в течение 5 дней, вся процедура занимает до 10 минут. Но, если у ребенка высокая температура, то следует подождать пока она спадет.

Перед массажем ребенку нужно дать отхаркивающее средство, которое должен подобрать лечащий врач. Для предотвращения болезненных ощущений на коже нужно использовать либо детский крем, либо обычную детскую присыпку, которой нужно обработать свои ладони перед началом массажа.

Во время процедуры, особенно если ребенок маленький, обязательно разговаривайте с ним, вспомните шуточные приговорки, превращая все в своеобразную игру, — тогда ребенок будет меньше вертеться, а значит, эффект от массажа будет значимее".

Приёмы массажа спины

Ребенок лежит на груди. Вы массируете сначала одну половину спины, потом другую, обязательно захватывая и область с боков. Делая защипы и хлопки, продвигаетесь по спине снизу вверх и обратно:

1-й прием. Всей ладонью растираете спину от поясницы к плечу и обратно — до покраснения.

2-й прием. Теперь пальцами обеих рук делаете горизонтальные защипы (как на пирожках), приговаривая: "Это гуси травку щиплют".

3-й прием. Складываете ладонь в горсточку (пальцы вместе) и похлопываете по спине подушками сложенных пальцев (получается глухой хлопок) — "а теперь лягушки запрыгали".

4-й прием. Ребрами ладоней быстро молотите по спине — "каратист разминается".

5-й прием. Теперь то же самое, но ребрами кулаков — "слоны затопали".

Все приемы нужно проводить не слишком сильно, но и чересчур слабые похлопывания не принесут результата. После массажа кожа на спине должна порозоветь. Вы кладете руку на спину и просите ребенка откашляться.

Массаж груди и яремной впадинки

Новорожденный ребенок
 

Переворачиваете его на спину и всей ладонью растираете грудь от центра (чуть выше сердца) к ключице — нежней, чем спину, но тоже пока не порозовеет. Затем ребенок садится на колени, и вы начинаете нежно, легким круговым движением двух пальцев растирать яремную впадинку, которая находится на гортани между ключицами под кадыком. Опять просите откашляться. В эти два откашливания слышно отхождение мокроты, хотя сплевывать, как взрослый, ребенок, скорее всего, не будет. После массажа оденьте ребенка и дайте ему отдохнуть лежа".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как делать массаж при лечении бронхита? - Доктор Комаровский
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы массаж кашель ребенок
Новости
Было бы круто: Зеленский придумал план касательно украинской ГТС
В Иркутской области эвакуированы 30 детских садов
Украинский депутат указал на ошибку властей, стоившую десятки миллиардов
У католиков новая Конституция: насильникам и педофилам объявлен бой
Ургант пошутил про купание Лукашенко в Чёрном море в Сочи
Россия и Китай не планируют создание "второго НАТО"
Учёные в Израиле научились продлять жизнь на 23%. Пока только мышам
Хакеры оставили Австралию и Северную Америку без мяса
Касперский: в интернете все атакуют всех, но русские хакеры - лучшие
Космический мусор пробил дыру в роботизированной руке на МКС
Последние материалы
Россия и Китай не планируют создание "второго НАТО"
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Учёные в Израиле научились продлять жизнь на 23%. Пока только мышам
Хакеры оставили Австралию и Северную Америку без мяса
Касперский: в интернете все атакуют всех, но русские хакеры - лучшие
Космический мусор пробил дыру в роботизированной руке на МКС
"Оборзели" - Медведев кратко охарактеризовал отношение Запада к России
СМИ: COVID-пандемия заканчивается. Начинается пандемия вакцинная
Профессор экономики советует избавляться от долларовых активов. Пока не поздно
В новой стратегии нацбезопасности учтён посыл Путина "выбить зубы" агрессорам
Популярное
Мать и дитя
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить

Детский рахит проявляется, как правило, осенью или зимой, а с началом лета постепенно затихает. Однако бывают и исключения.

"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Масло чайного дерева: гинекологи против
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Спецпроект
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Здоровье
Как лечить невроз молоком и другими народными средствами
Соломон Соловьев Знак зодиака 2 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Имидж Нерона погубили иудеи Игорь Буккер Любовь Степушова Стали ясны последствия сотрудничества Белоруссии с НАТО Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова прокомментировала скандал в Волгограде
Политика. Новости и аналитика
Онищенко назвал три компании, продукцию которых стоит запретить в РФ
В США советуют Байдену по-быстрому избавиться от "одиозного клиента" - Украины
Мир. Новости мира
В США советуют Байдену по-быстрому избавиться от "одиозного клиента" - Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников