Как не свалиться под новогодний стол

В новогоднюю ночь выпьют и трезвенники, и язвенники. Но выпить не грех, а вот как не надраться в лоскуты и сохранить человеческий облик? Увы, этой науке многие наши сограждане не выучились за всю свою жизнь.

Но тем и отличаются учителя от людей других профессий, что снова и снова пытаются вложить полезные знания в головы самых отъявленных дуболомов. Сегодня в роли уставших учителей выступят врачи, которые кратко попытаются вновь объяснить нам, как не напиться за долгим застольем.

"В России, несмотря на все уверения различных сомелье и рестораторов, в Новый год самым актуальным напитком все-таки остается водка, — считает доктор медицинских наук, токсиколог Владимир Нужный. — Если вы давно не употребляли алкоголь, нужно провести легкую тренировку организма. За два дня до праздника выпейте на ночь 50-70 г водки. Это приведет печень в состояние готовности к принятию ударных доз алкоголя.

О том, что мешать напитки вредно — знают все. И это правда. А смешивать крепкие напитки с газированными — значит рисковать свалиться под стол еще до боя курантов. Углекислый газ усиливает всасывание алкоголя в кровь. Такие напитки, как шампанское и вино, нельзя смешивать с пивом. Кстати, пиву вообще не место на праздничном столе.

Конечно, без шампанского в Новый год не обойтись, поэтому остается порекомендовать из всех сортов выбирать либо сухое, либо брют. К сожалению, все сладкие и полусладкие алкогольные напитки (десертные, крепленые вина, ликеры, коктейли) слишком часто становятся причиной плохого самочувствия, поскольку с ними плохо справляется поджелудочная железа.

Рекомендую выбрать для себя один напиток на всю новогоднюю ночь и строго его придерживаться. Кончился? И хорошо, трезвее будете. Обязательный бокал шампанского не должен вас сбивать с выбранного пути: пригубили и возвращайтесь к намеченному плану… Застолье можно завершить рюмочкой коньяка (например, под кофе).

Кроме того, немало людей неважно переносят красные вина. Лучший выбор — сухое белое вино. Перед застольем рекомендую съесть банан или бутерброд с маслом. Вообще, любой продукт, который хорошо обволакивает слизистую желудка и замедляет процесс опьянения".

"Чтобы избежать опьянения или свести его к минимуму могу подсказать два способа, — добавляет ведущий научный сотрудник ГНИЦ Профилактической медицины Галина Холмогорова. — Первое — это движение. Когда человек двигается, у него вырабатывается особый фермент каталаза, который помогает расщеплять алкоголь. Вывод: не сидите сиднем перед тарелкой или телевизором, танцуйте или пройдитесь в первые часы нового года по праздничным улицам.

Второй хороший способ — холод (холодная вода, обтирание, холодный воздух). Если вы видите, что человек перебрал, выведите его на улицу, положите на лоб мокрое холодное полотенце и занимайтесь им, пока не увидите, что визуальные признаки опьянения ушли".