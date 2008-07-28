Хроническая венозная недостаточность: симптомы и методы лечения

Три буквы ХВН в вашей медкарте — означают "хроническую венозную недостаточность". И в России в разных вариантах и с разной степенью тяжести этой болезнью страдает до 60% населения. И одним из первых признаков развивающегося заболевания остаются отекающие к концу дня ноги.

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Хроническая венозная недостаточность

Впрочем, "хроническая венозная недостаточность" — это скорее общее название для нескольких недугов, из-за которых в ногах нарушается венозный отток крови.

Причиной этого чаще всего являются:

варикозная болезнь

перенесенный тромбоз глубоких вен.

Но бывает, что нарушение венозного оттока не связано с заболеванием, а является следствием иных причин:

беременность

ожирение

длительные переезды и перелеты

прием некоторых лекарственных препаратов.

"Основная причина, приводящая к хронической венозной недостаточности, — нарушение нормальной работы клапанов вен, — рассказывает ответственный секретарь Ассоциации флебологов России, доктор медицинских наук Вадим Богачев.

— Кровь течет "туда и обратно", и в венах, особенно подкожных, давление возрастает настолько, что стенки сосуда не выдерживают и начинают надуваться, подобно воздушному шару.

Другой важной причиной, приводящей к нарушению работы венозных клапанов, является повышение внутрибрюшного давления.

Помните, что оно стремительно растет при подъеме тяжестей, тяжелом кашле или если вы увлекаетесь бандажами, корсетами и вообще носите тесную одежду.

Если заболевание еще не привело к необратимым изменениям в венах, пациентам обычно назначают консервативное лечение.

Эластическая компрессия при лечении варикоза

Прежде всего, это эластическая компрессия с использованием специальных бинтов или лечебного трикотажа: чулки, гольфы, колготы.

Пластическая компрессия создает дополнительный каркас для больных вен, предотвращая их растяжение, ускоряет ток венозной крови, предохраняя от образования тромбов.

Но не пытайтесь бинтоваться самостоятельно без предварительной консультации с врачом, поскольку делать это нужно по определенным правилам, а для разных заболеваний вен необходима строго определенная степень компрессии. Поэтому вам понадобиться рецепт, где будут указаны нужная именно вам степень компрессии и вид лечебного трикотажа.

Методы лечения хронической венозной недостаточности

Другой компонент консервативного лечения ХВН — это так называемые "венотоники".

Эти лекарства производят из растений, содержащих биофлавоноиды — веществ, укрепляющих венозную стенку. Действие препаратов, как правило, начинается сразу после начала лечения и достигает максимума через 1,5-2 месяца ежедневного приема.

Что касается различных мазей и гелей, то их действие основано на разжижении крови (обычно они создаются на основе вещества гепарин), но эффект получается очень кратковременным и слабым.

Так что одними мазями ХВН не вылечить. Кроме того, кожа ног при болезнях вен становится чувствительной к различным раздражителям и вы рискуете получить еще и аллергические реакции.

Сегодня довольно сильно разрекламирован такой метод лечения "сосудистых сеток", как лазерокоагуляция.

Должен предупредить, что он эффективен только при лечении тонких внутрикожных вен, диаметр которых не превышает 1 мм.

Вены большего диаметра коагулировать невозможно, а все попытки сделать это могут закончиться ожогом кожи с формированием длительно рассасывающегося рубца. Вот почему в мировой практике специалисты сочетают лазерокоагуляцию сосудистых звездочек на ногах со склеротерапией.

Венозную недостаточность проще предотвратить, чем лечить

Многие пациенты полагают, что склеротерапия губит здоровые вены, в результате чего нагрузка на другие сосуды возрастает и болезнь прогрессирует. Это заблуждение!

Склеротерапия создает в варикозной вене своего рода плотину, которая пускает кровь только в здоровые вены, предохраняя от дальнейшего расширения больные.

Но склеротерапия эффективна и безопасна лишь при:

поражении внутрикожных вен

поражении небольших подкожных вен

Если заболевание затронуло глубокие и соединительные вены, то этот вид лечения в лучшем случае не поможет, а в худшем — приведет к осложнениям. Несмотря на кажущуюся простоту, склеротерапия — деликатная процедура, требующая большого опыта и мастерства.

Хирургическое лечение хронической венозной недостаточности

При запущенной болезни возникает необходимость хирургического вмешательства. Когда поражены только подкожные и соединительные вены, в большинстве случаев после операции человек становится совершенно здоровым.

Во время операции удаляют только больные вены, то есть те, по которым кровь уже течь не может. Переполняясь кровью, эти вены затрудняют нормальное кровообращение. После их удаления отток венозной крови нормализуется. Операция заканчивается эластическим бинтованием ноги. Через 4-6 часов после хирургическоговмешательства пациент может самостоятельно ходить.

Для всех, у кого врач определил хроническую венозную недостаточность, обязательным для исполнения становится правило — "никаких тепловых процедур, бань и саун".

Дело в том, что все тепловые процедуры приводят к повышенному кровенаполнению венозной системы и ее перегрузке. Замените парную на спорт: бег, плавание, спортивную ходьбу.

И помните, что: если вы дама и вам уже исполнилось 45 лет, если вам весь день приходится стоять на ногах, если у вас в роду уже были проблемы с венами, если вы долгое время принимаете гормональные контрацептивы, то вы в группе риска по хронической венозной недостаточности. А значит, не надо забывать посещать врача-флеболога, чтобы успеть поймать болезнь в зародыше.

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