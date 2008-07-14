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Автор Андрей Беляков

Энергетические напитки: плюсы и минусы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Энергетические напитки сегодня можно купить практически везде. Как уверяют их производители, они помогут избавиться от усталости и сонливости, поднимут общий тонус и любая работа станет вам по плечу. Но медики относятся к "волшебным" баночкам весьма неоднозначно.

Энергетические напитки: плюсы и минусы

"Энергетические напитки, которые еще называют тонизирующими, состоят из давно известных медицине компонентов, — рассказывает заместитель директора по научной работе НИИ питания РАМН, член-корреспондент РАМН, профессор Минкаил Гаппаров. — Это прежде всего кофеин, который выступает в качестве стимулятора жизненных сил. Реже встречаются женьшень и гуарана, которая, по сути, является источником кофеина.

Плюсы "энергетиков"

Одна баночка такого напитка (250-330 мл), как правило, содержит количество кофеина, эквивалентное чашке крепкого кофе, к которому многие привыкли. Еще один компонент, входящий в состав коктейля, — это таурин (одна банка в среднем содержит от 400 до 1000 мг таурина). Это вещество природное, витаминоподобное, и считается, что оно положительно действует на сердечную мышцу.

Витамины в "энергетике"

Есть в "энергетике" и витамины, имеющие непосредственное отношение к энергетическому обмену организма:

  • аскорбиновая кислота,
  • В1, В2, В12,
  • ниацин.

Причем некоторые витамины введены в количестве необходимой суточной дозы взрослого человека, и это совсем неплохо. В целом назначение этих напитков повысить тот самый энергетический обмен, жизненный тонус организма, и это удается примерно на 20-30%.

Не стоит опасаться, что у человека, выпившего этот напиток, может быть передозировка витаминов. Даже если он выпьет за день две баночки, ничего страшного не случится. Во-первых, почти 90% населения России страдает недостатком витаминов, во-вторых, лишние витамины самостоятельно выводятся из организма.

Таурин и кофермент Q10

Я не вижу ничего плохого в том, что в энергетические напитки включаются такие вещества, как таурин, кофермент Q10. Таурин участвует в проведении нервных импульсов к мышцам. Кофермент Q10 помогает мышечной работе. Эти вещества активизируют организм, а содержание их в напитке таково, что не должно вызвать какой-либо непредвиденной реакции организма.

На мой взгляд, если человеку нужно взбодриться, пусть он лучше выпьет энергетический напиток, чем водку или наркотик. Конечно, я говорю о разумном потреблении этого напитка. Одна-две баночки не должны навредить, особенно молодому здоровому организму. Думаю, вряд ли кому-то придет в голову выпить их пять или десять за вечер.

Можно сказать, что для молодых людей, спортсменов энергетические напитки более полезны, чем прохладительные. Конечно, все витамины в них лишь помогают извлечению энергии, ведь все происходит за счет внутренних резервов самого организма. Еще надо добавить, что в подобных напитках содержится сахар (от 8 до 10%), который служит источником глюкозы, и об этом следует помнить страдающим сахарным диабетом".

Минусы "энергетиков"

Разумеется, у энергетиков есть и свои "но". Кофеин действует как стимулятор: замечено, что 100 мг кофеина стимулируют умственную деятельность, а свыше 200 мг повышают сердечно-сосудистую выносливость. Чтобы получить такой эффект, нужно выпить как минимум три банки, поскольку большинство энергетических напитков содержит от 34 до 90 мг кофеина, но рекомендуемая суточная доза всего 1-2 банки.

энергетические напитки
Энергетические напитки

А ученые предупреждают, что в результате употребления напитка сверх нормы возможно значительное повышение артериального давления или уровня сахара в крови (означающее, что организм человека подвергается риску).

"Энергетические напитки — не более чем витаминизированные заменители кофе, продолжает Минкаил Гаппаров. — И сами по себе навредить не могут. Однако нежелательные последствия могут наступить при постоянном сочетании энергетического напитка с алкоголем.

Кофеин повышает давление, а в сочетании с алкоголем его эффект многократно усиливается. В результате у человека, если у него к тому же проблемы с давлением, запросто может наступить гипертонический криз".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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