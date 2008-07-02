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Автор Андрей Беляков

Фитотерапия при диабете улучшает качество жизни больных

Здоровье » Здоровье и профилактика

Какими способами кроме ежедневного приема таблеток и инъекций инсулина можно противостоять сахарному диабету. Есть ли вообще народные средства, помогающие диабетику вести полноценный образ жизни. На этот вопрос Pravda.Ru ответила врач-эндокринолог Елена Ткач.

Брусника
 

"При сахарном диабете фитотерапия может проводиться только под наблюдением лечащего эндокринолога и только как дополнительное лечение — слишком многогранно и серьезно это заболевание. В то же время длительное использование растительных средств при этом заболевании улучшает общее самочувствие больных, их качество жизни в целом, снижается гипергликемия, что позволяет уменьшить дозы противодиабетических препаратов и даже иногда обходиться в дальнейшем без них.

Во многих случаях фитотерапия предохраняет больных от поражений сердечно-сосудистой системы, диабетических нейро- и ретинопатий, поражений почек и печени или же отдаляет появление этих патологий.

Рекомендую следующие сборы:

Плоды боярышника кроваво-красного — 3 части, лист крапивы двудомной — 3 ч., семя льна посевного — 2 ч., лист мяты перечной — 1 ч., трава пустырника пятилопастного — 5 ч., корневище и побеги спаржи лекарственной — 4 ч., трава чабреца — 4 ч., лист черники обыкновенной — 7 ч., плоды шиповника коричного — 3 ч.

Лист брусники — 4 ч., трава зверобоя продырявленного — 2 ч., рыльца кукурузы обыкновенной — 4 ч., корень лопуха большого — 5 ч., лист мяты перечной — 2 ч., лист ореха грецкого — 3 ч., почки сирени обыкновенной — 2 ч., трава сушеницы болотной — 2 ч., лист черники обыкновенной — 3 ч., корень шиповника коричного — 1 ч.

Каждый вечер 2-3 ст. ложки одного из сборов высыпают в термос емкостью 0,5 литра и заливают крутым кипятком. На следующий день принимают настой в 3 приема за 20-30 минут до еды в теплом виде.

Благотворное действие на углеводный обмен у больных сахарным диабетом оказывают и общетонизирующие растительные препараты из корня женьшеня в виде настойки (15-20 капель до еды 3 раза в день), порошков или таблеток по 0,15 — 0,3 г 3 раза в день до еды, маральего корня (левзея сафлоровидная в виде жидкого экстракта по 20-30 капель 3 раза в день до еды), заманихи в виде настойки (по 30-40 капель 3 раза в день до еды), элеутерококка колючего (в виде жидкого экстракта по 40-60 капель 3 раза в день за полчаса до еды).

Сахароснижающим действием обладает сок некоторых овощей, ягод и фруктов. Используют или цельный сок, или сок, разведенный кипяченой водой в соотношении 1:1. Вначале принимают по одной трети стакана сока за 30-40 минут до еды, а при хорошей переносимости постепенно увеличивают дозу до одного стакана.

Рекомендуется сок из свежего картофеля, свежих листьев белокочанной капусты, свежих ягод малины, плодов груши. Положительное действие на углеводный обмен оказывают салат огородный, фасоль обыкновенная, горох, люцерна, а также грибы, в особенности шампиньоны".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ - ЛЕЧЕНИЕ ТРАВАМИ.
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Ольга Игнатова, Галина Тимофеева, Григорий Манушакян
Темы диабет

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