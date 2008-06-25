Если человек истово верит в уринотерапию, шансы на улучшение здоровья у него есть

Уринотерапия, хоть и довольно спорный метод лечения, но применялся для врачевания различных болезней с древнейших времен. В нашу страну уринотерапия пришла в 20-е годы прошлого века. Однако до сих пор врачи не сошлись во мнении, помогает лечение мочой или только вредит.

В Индии политики лечатся мочой

В Древней Индии было широко распространено внутреннее и наружное применение мочи с лечебной целью. Эта традиция дожила до конца XX века — даже современные индийские политики активно применяют уринотерапию и считают ее невероятно полезным методом лечения. Сторонники уринотерапии в нашей стране вслед за индийскими единомышленниками утверждают, что моча во многих случаях является наилучшим средством из всех возможных.

В России открылся институт урогравиданотерапии и мочой лечили импотенцию

Между прочим, впервые в нашу страну уринотерапия пришла в 20-е годы прошлого века. Тогда, почти как полвека спустя, медики и "любители" вовсю испытывали "новейшую" терапию. Одним из самых популярных методов использования уринотерапии считалось лечение импотенции у мужчин мочой беременных женщин. Горе-эскулапы исходили из того, что в такой моче есть специфические половые гормоны. Это так, но при беременности в мочу выделяются женские гормоны, а они даже в больших количествах не способны помочь мужчинам от импотенции, скорее наоборот.

В 30-е годы дело дошло до того, что в Москве открыли так называемый Государственный научно-исследовательский институт урогравиданотерапии. Правда, вскоре его закрыли. Исследования показали, что лечить мочой невозможно. И, несмотря на это, начиная с 90-х годов, мода на древний метод лечения вновь вернулась.

Средство от всех болезней...

До сих пор можно прочитать книги, в которых мочу называют средством от всех болезней. Послушать их авторов, так нет болезни, которую она не может вылечить. Уринотерапия назначается даже для лечения таких опасных заболеваний, как

туберкулез,

сифилис,

СПИД,

рак.

Однако науке пока неизвестны люди с такими диагнозами, которым хоть сколько-нибудь помогло употребление собственной зараженной и ядовитой мочи.

лечение импотенции у мужчин мочой

Большинство медиков единодушны в том, что для внутреннего применения человеческая моча в большинстве случаев вредна и даже опасна. Даже у относительно здоровых людей, лечившихся "живой водой", врачи зачастую отмечают:

хроническую рвоту,

поносы,

раздражение желудка и кишечника.

Такие больные обычно попадают в больницы с ошибочными диагнозами. При этом никакой инфекции у них не обнаруживают, и все симптомы исчезают после прекращения уринотерапии. Но особенно вредна уринотерапия беременным женщинам. Она может привести к выкидышу или патологическому развитию плода.

Что же такое моча?

Фактически это отработанная и поэтому выброшенная организмом кровь. За сутки через сосуды почек проходит 1500 литров крови, которую фильтруют наши почки. Благодаря этому из крови вначале образуется первичная моча — 180 литров. Она движется по почечным канальцам. И во время этого передвижения наиболее ценные и необходимые для организма вещества всасываются обратно в кровь. А ядовитые и ненужные, растворенные в воде, образуют так называемую вторичную мочу, которая выводится наружу.

Как показывают исследования, в моче здорового человека содержатся:

мочевина,

креатин,

мочевая кислота,

аммиак и другие яды,

накопление которых опасно для жизни.

Моча больных людей, помимо упомянутых токсинов, содержит еще и ацетон, соли тяжелых металлов и даже болезнетворные бактерии.

Либо эффект плацебо, либо смерти подобно

Тем не менее известные случаи излечения с помощью мочи от слабых недомоганий позволяет предположить, что при определенных условиях уринотерапия может помочь за счет так называемого эффекта плацебо. То есть если человек истово верит в уринотерапию, шансы на небольшое улучшение у него есть. Но при этом все, кто желает пройти курс уринотерапии, должен прежде убедиться, что моча не угробит его окончательно.

медики уверены: моча "внутрь" опасна для здоровья людей

Прежде всего, человек, все-таки пожелавший употреблять во внутрь мочу:

не должен упорствовать в применении этого метода и назначать себе какие-то чересчур большие дозы,

не должен иметь желудочно-кишечных проблем, инфекционных и других серьезных заболеваний.

При тяжелых диагнозах сторонник лечения мочой, во-первых, может ухудшить и так тяжелое состояние за счет самоотравления и самозаражения, а во вторых, промедлить с важными этапами лечения, особенно с хирургическим вмешательством. Промедление в таких случаях зачастую действительно "смерти подобно".

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