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Автор Екатерина Шевченко

Если человек истово верит в уринотерапию, шансы на улучшение здоровья у него есть

Здоровье » Ваше здоровье

Уринотерапия, хоть и довольно спорный метод лечения, но применялся для врачевания различных болезней с древнейших времен. В нашу страну уринотерапия пришла в 20-е годы прошлого века. Однако до сих пор врачи не сошлись во мнении, помогает лечение мочой или только вредит.

Если человек истово верит в уринотерапию, шансы на улучшение здоровья у него есть

В Индии политики лечатся мочой

В Древней Индии было широко распространено внутреннее и наружное применение мочи с лечебной целью. Эта традиция дожила до конца XX века — даже современные индийские политики активно применяют уринотерапию и считают ее невероятно полезным методом лечения. Сторонники уринотерапии в нашей стране вслед за индийскими единомышленниками утверждают, что моча во многих случаях является наилучшим средством из всех возможных.

В России открылся институт урогравиданотерапии и мочой лечили импотенцию

Между прочим, впервые в нашу страну уринотерапия пришла в 20-е годы прошлого века. Тогда, почти как полвека спустя, медики и "любители" вовсю испытывали "новейшую" терапию. Одним из самых популярных методов использования уринотерапии считалось лечение импотенции у мужчин мочой беременных женщин. Горе-эскулапы исходили из того, что в такой моче есть специфические половые гормоны. Это так, но при беременности в мочу выделяются женские гормоны, а они даже в больших количествах не способны помочь мужчинам от импотенции, скорее наоборот.

В 30-е годы дело дошло до того, что в Москве открыли так называемый Государственный научно-исследовательский институт урогравиданотерапии. Правда, вскоре его закрыли. Исследования показали, что лечить мочой невозможно. И, несмотря на это, начиная с 90-х годов, мода на древний метод лечения вновь вернулась.

Средство от всех болезней...

До сих пор можно прочитать книги, в которых мочу называют средством от всех болезней. Послушать их авторов, так нет болезни, которую она не может вылечить. Уринотерапия назначается даже для лечения таких опасных заболеваний, как

  • туберкулез,
  • сифилис,
  • СПИД,
  • рак.

Однако науке пока неизвестны люди с такими диагнозами, которым хоть сколько-нибудь помогло употребление собственной зараженной и ядовитой мочи.

Уринотерапия
лечение импотенции у мужчин мочой

Большинство медиков единодушны в том, что для внутреннего применения человеческая моча в большинстве случаев вредна и даже опасна. Даже у относительно здоровых людей, лечившихся "живой водой", врачи зачастую отмечают:

  • хроническую рвоту,
  • поносы,
  • раздражение желудка и кишечника.

Такие больные обычно попадают в больницы с ошибочными диагнозами. При этом никакой инфекции у них не обнаруживают, и все симптомы исчезают после прекращения уринотерапии. Но особенно вредна уринотерапия беременным женщинам. Она может привести к выкидышу или патологическому развитию плода.

Что же такое моча?

Фактически это отработанная и поэтому выброшенная организмом кровь. За сутки через сосуды почек проходит 1500 литров крови, которую фильтруют наши почки. Благодаря этому из крови вначале образуется первичная моча — 180 литров. Она движется по почечным канальцам. И во время этого передвижения наиболее ценные и необходимые для организма вещества всасываются обратно в кровь. А ядовитые и ненужные, растворенные в воде, образуют так называемую вторичную мочу, которая выводится наружу.

Как показывают исследования, в моче здорового человека содержатся:

  • мочевина,
  • креатин,
  • мочевая кислота,
  • аммиак и другие яды,
  • накопление которых опасно для жизни.

Моча больных людей, помимо упомянутых токсинов, содержит еще и ацетон, соли тяжелых металлов и даже болезнетворные бактерии.

Либо эффект плацебо, либо смерти подобно

Тем не менее известные случаи излечения с помощью мочи от слабых недомоганий позволяет предположить, что при определенных условиях уринотерапия может помочь за счет так называемого эффекта плацебо. То есть если человек истово верит в уринотерапию, шансы на небольшое улучшение у него есть. Но при этом все, кто желает пройти курс уринотерапии, должен прежде убедиться, что моча не угробит его окончательно.

уринотерапия
медики уверены: моча "внутрь" опасна для здоровья людей

Прежде всего, человек, все-таки пожелавший употреблять во внутрь мочу:

  • не должен упорствовать в применении этого метода и назначать себе какие-то чересчур большие дозы,
  • не должен иметь желудочно-кишечных проблем, инфекционных и других серьезных заболеваний.

При тяжелых диагнозах сторонник лечения мочой, во-первых, может ухудшить и так тяжелое состояние за счет самоотравления и самозаражения, а во вторых, промедлить с важными этапами лечения, особенно с хирургическим вмешательством. Промедление в таких случаях зачастую действительно "смерти подобно". 

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Стоит ли пить собственную мочу?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы моча заболевания уринотерапия
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