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Автор Петр Дерябин

Насколько вредны энергетические напитки

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика
Смешанный с алкоголем энергетический напиток может вызвать нарушение сердечного ритма, судорожные припадки и в результате привести к отказу почек. Возбуждающая и опьяняющая — эта смесь очень опасна, предостерегает пользователей немецкий Федеральный институт оценки риска.

О вреде энергетических напитков

В европейских ночных клубах коктейль из энергетического напитка Red Bull с водкой относится к числу фаворитов. Молодые люди особенно ценят комбинацию из алкоголя и возбуждающего энергетика — так можно всю ночь оставаться под кайфом и при этом не уставать танцевать.

Насколько вредны энергетические напитки

Федеральный институт оценки риска в Германии предостерегает, как сообщает "Шпигель", что смешанные с алкоголем энергетические напитки, могут быть очень опасными для здоровья. Прежде всего, привести к:

  • нарушениям ритма сердца
  • судорожным припадкам
  • отказу почек.

Энергетические напитки (разг. энергетики, энерготоники) — напитки, в которых делается акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему человека и/или антиседативный эффект. (Википедия)

Уже зафиксировано несколько смертельных случаев. Один человек скончался до прибытия врачей скорой помощи, после того, как выпил такой коктейль. Другой 18-летний юноша для концентрации внимания при подготовке к сдаче экзамена на водительские права, в течение нескольких дней выпил большое количество банок с Red Bull. В следствие отека мозга и легких у него наступил коллапс.

По сообщению немецких журналистов, токсикологические центры в ФРГ располагают информацией о нежелательных побочных действиях таких напитков. Тем не менее, необходимо сказать, что до сих пор еще невыяснено, какими причинами может быть вызван физический вред здоровью и действительно ли энергетические напитки являются причиной летальных исходов.

В рекомендации предназначенной для правительства, Федеральный институт оценки риска советует не смешивать энергетические напитки с алкоголем, а также воздержаться от активного занятия спортом после его употребления. Детям и беременным женщинам совсем следует отказываться от употребления энергетических напитков. Лидер продаж — Red Bull рекламируется как продукт, который "заряжает энергией".

Парламентский государственный секретарь в Министерстве защиты прав потребителей Улла Хайнен призвала к диалогу между производителями напитков и Федеральным институтом оценки риска: "Я ожидаю, что производители проверят свою продукцию и укажут на возможные опасности".

О возможном риске от употребления энергетических напитков, вроде "Ред Булла", велись дискуссии еще до внедрения их на рынок.

Насколько вредны энергетические напитки. энергетики
Смешанные с алкоголем энергетические напитки, могут быть очень опасными для здоровья

В некоторых странах производители обязаны писать на банках предупреждения о возможном вреде от употребления энергетиков. Из-за содержания в напитке кислоты аминосульфона таурина, во Франции его даже классифицировали как медикамент. Тем не менее, данное ограничение на продажу было отменено всего несколько недель назад.

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