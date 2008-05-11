Как избавиться от подростковых угрей

Любая романтика может разбиться вдребезги, когда твое любимое тело покрывается самыми прозаическими угрями. И если грудь или спину еще можно спрятать под одеждой, то лицо-то оно вот — у всех на виду… А врачи эту гадость называют красиво — "акне". Вот пусть и расскажут как от этой "красоты" избавиться.

"Акне, или угри — это воспалительное заболевание волосяных фолликулов и сальных желез кожи, а, значит, и поражаются те участки, где сальных желез больше всего: лицо, грудь и спина, — рассказывает врач-дерматовенеролог Ольга Забродская. — По статистике акне страдают 80% людей в возрасте от 12 до 25 лет, и примерно 30% лиц старше 25.

Поскольку львиная доля пациентов с акне приходится на возраст от 15 до 18 лет, эту болезнь еще называют "подростковой сыпью". Ее влияние на психоэмоциональную сферу молодых людей трудно переоценить, а потому и проблема среди врачей считается серьезной. Ведь, если у большинства акне проходит вместе с периодом гормональной перестройки организма, то около одной трети случаев требует длительного лечения у специалиста.

Почему появляются подростковые угри?

Причина этого заболевания кроется в

нарушении циркуляции некоторых гормонов,

дисбалансе липидов,

возрастании активности некоторых гормонов и т. д.

В результате возникает воспаление, поскольку волосяные фолликулы, потовые и сальные железы человека наиболее чувствительны ко всем изменениям на гормональном уровне. Продуцирование, например, кожного сала под воздействием гормонов-андрогенов увеличивается многократно. И чем больше сала, тем тяжелее течение акне.

При угревой болезни процессы ороговения в устье волосяных фолликулов (а именно в них открывается просвет сальных желез) нарушается. В результате, фолликулярный проток закупоривается роговыми чешуйками кожи, доступ воздуха в фолликулы прекращается и скопившиеся внутри кожные чешуйки и сало становятся идеальной средой для размножения патогенных бактерий.

В подростковых угрях виновен Propionibacterium acnes

Причем, если главный инфекционный агент Propionibacterium acnes в обычной жизни — нормальный представитель кожной микрофлоры, то, расщепляя кожное сало, он производит на свет биохимические вещества, активно контактирующие с окружающими тканями и вызывающие воспаление.

В юношеском возрасте причиной возникновения акне могут стать как естественный гормональный всплеск, так и наследственная неадекватная реакция сальных желез на повышающийся уровень мужских половых гормонов, которые есть как у юношей, так и у девушек. У взрослых людей появление акне должно заставить врача исследовать на предмет нарушений эндокринную систему человека.

Кстати, сегодня уже точно установлено, что угревая сыпь никак не связана с плохой гигиеной кожи, почти не зависит от

питания человека,

его сексуальной жизни

или от воздействия солнечных лучей.

Для нормальной гигиены лица достаточно мыть лицо с мылом или другими средствами теплой водой 1-2 раза в день, а загар не лечит акне, а просто делает угри менее заметными.

Как лечить подростковую угревую сыпь?

Для лечения легкой и средней степени тяжести акне применяют препараты для наружной терапии:

кремы,

гели,

мази,

лосьоны и т. д.,

которые содержат разнык активные вещества, разрушающие образование закупоривающих скоплений или уменьшающие образование кожного сала. Эти средства должен подбирать врач, поскольку речь идет о ретиноидах, антибиотиках, бензоиле пероксиде и проч.

При более тяжелых формах антибиотики и ретиноиды назначаются внутрь. А при обнаружении гормональных нарушений применяется лечение, которое включает назначение половых гормонов".

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