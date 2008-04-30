Как проверить зрение у ребёнка

Так уж получается, что нередко родители обнаруживают неполадки со зрением у своего ребенка только тогда, когда тот уже идет в школу и там плохо видит доску или начинает водить носом по букварю. Но проблему можно заметить гораздо раньше. Главное, знать куда смотреть.

Этапы формирования зрения у детей

Для начала давайте запомним, как именно ребенок учится смотреть.

1-й месяц. Новорожденный хмурится на свет фонарика (этот тест должен проводиться сразу после родов). Если реакции на свет нет, то нужна срочная консультация специалиста.

2-й месяц. Ребенок начинает различать черты лица. Следит взглядом за движущимися объектами. Может еще косить.

3-4 месяца. Малыш:

задерживает взгляд на цветных игрушках,

распознает улыбку на лицах окружающих, начинает улыбаться в ответ,

если глаза еще продолжают косить, нужно сходить к окулисту на консультацию.

5-й месяц. Ребенок пристально приглядывается к игрушкам. Узнает близких:

родителей,

братьев,

сестер,

бабушек,

дедушек.

6-й месяц. Активно ищет взглядом предметы и людей.

7-й месяц. Подолгу рассматривает игрушки и другие предметы, которые держит в руках.

8-10 месяцы. Совершенствует полученные навыки:

быстро узнает окружающих, распознает кто свой, а кто чужой,

пытается схватить все, до чего может дотянуться.

11-й месяц. Услышав вопрос: "Где мама?", ищет взглядом вокруг себя. Внимательно разглядывает, изучает самые мелкие детали предметов.

12-й месяц. Четко оценивает расстояние до предмета или игрушки:

дотягивается до нее сразу,

даже не пытается достать, понимая, что она далеко.

Маленький ребенок не сможет вам сказать, что он плохо видит, потому что просто не знает, что можно видеть лучше и детальнее. Даже при обследовании дошкольников не всегда удается выявить существующую патологию зрения. Но непроведенная вовремя коррекция зрения в дальнейшем не позволит нормально развиваться всему зрительному аппарату.

Задача родителей внимательно следить за тем, как ребенок смотрит на игрушки, книжки, людей. Если что-то обеспокоило, не затягивайте визит к врачу.

ребенок

Что же может послужить сигналом того, что ребенок плохо видит?

Ребенок держит все игрушки прямо перед носом.

При хождении по дому он часто натыкается на мебель и задевает углы.

Глядя на предметы, все время наклоняет голову вбок.

Часто щурится, а глаза зачастую становятся красными.

Быстро устает, когда рассматривает картинки, читает или смотрит телевизор.

Часто жалуется на головные боли и усталость.

Слишком близко садится к телевизору или монитору игровой приставки.

На определенном расстоянии (вблизи или издалека) не узнает близких людей.

Часто трет глаза, даже если выспался, и слезится, когда совершенно не расстроен.

Попеременно закрывает и открывает один глаз.

Косит, или его зрачки постоянно разной величины.

Конечно, до трех месяцев ребенок может косить из-за незрелости:

нерва

или мышц глаза.

Если же "убегание" глаз не проходит, то пора идти к офтальмологу. В идеале же зрение должно быть проверено сразу после рождения, затем после шести месяцев (недоношенные дети проверяются чаще). Если же у вас появились подозрения, то попросите педиатра выписать вам направление к специалисту на дополнительное исследование, особенно в тех случаях, когда в семье уже наблюдались глазные патологии.

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