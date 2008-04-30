Для начала давайте запомним, как именно ребенок учится смотреть.
1-й месяц. Новорожденный хмурится на свет фонарика (этот тест должен проводиться сразу после родов). Если реакции на свет нет, то нужна срочная консультация специалиста.
2-й месяц. Ребенок начинает различать черты лица. Следит взглядом за движущимися объектами. Может еще косить.
3-4 месяца. Малыш:
5-й месяц. Ребенок пристально приглядывается к игрушкам. Узнает близких:
6-й месяц. Активно ищет взглядом предметы и людей.
7-й месяц. Подолгу рассматривает игрушки и другие предметы, которые держит в руках.
8-10 месяцы. Совершенствует полученные навыки:
11-й месяц. Услышав вопрос: "Где мама?", ищет взглядом вокруг себя. Внимательно разглядывает, изучает самые мелкие детали предметов.
12-й месяц. Четко оценивает расстояние до предмета или игрушки:
Маленький ребенок не сможет вам сказать, что он плохо видит, потому что просто не знает, что можно видеть лучше и детальнее. Даже при обследовании дошкольников не всегда удается выявить существующую патологию зрения. Но непроведенная вовремя коррекция зрения в дальнейшем не позволит нормально развиваться всему зрительному аппарату.
Задача родителей внимательно следить за тем, как ребенок смотрит на игрушки, книжки, людей. Если что-то обеспокоило, не затягивайте визит к врачу.
Что же может послужить сигналом того, что ребенок плохо видит?
Конечно, до трех месяцев ребенок может косить из-за незрелости:
Если же "убегание" глаз не проходит, то пора идти к офтальмологу. В идеале же зрение должно быть проверено сразу после рождения, затем после шести месяцев (недоношенные дети проверяются чаще). Если же у вас появились подозрения, то попросите педиатра выписать вам направление к специалисту на дополнительное исследование, особенно в тех случаях, когда в семье уже наблюдались глазные патологии.
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