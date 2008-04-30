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Автор Петр Дерябин

Как проверить зрение у ребёнка

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя
Так уж получается, что нередко родители обнаруживают неполадки со зрением у своего ребенка только тогда, когда тот уже идет в школу и там плохо видит доску или начинает водить носом по букварю. Но проблему можно заметить гораздо раньше. Главное, знать куда смотреть.

Этапы формирования зрения у детей

Для начала давайте запомним, как именно ребенок учится смотреть.

Как проверить зрение у ребёнка

1-й месяц. Новорожденный хмурится на свет фонарика (этот тест должен проводиться сразу после родов). Если реакции на свет нет, то нужна срочная консультация специалиста.

2-й месяц. Ребенок начинает различать черты лица. Следит взглядом за движущимися объектами. Может еще косить.

3-4 месяца. Малыш:

  • задерживает взгляд на цветных игрушках,
  • распознает улыбку на лицах окружающих, начинает улыбаться в ответ,
  • если глаза еще продолжают косить, нужно сходить к окулисту на консультацию.

5-й месяц. Ребенок пристально приглядывается к игрушкам. Узнает близких:

  • родителей,
  • братьев,
  • сестер,
  • бабушек,
  • дедушек.

6-й месяц. Активно ищет взглядом предметы и людей.

7-й месяц. Подолгу рассматривает игрушки и другие предметы, которые держит в руках.

8-10 месяцы. Совершенствует полученные навыки:

  • быстро узнает окружающих, распознает кто свой, а кто чужой,
  • пытается схватить все, до чего может дотянуться.

11-й месяц. Услышав вопрос: "Где мама?", ищет взглядом вокруг себя. Внимательно разглядывает, изучает самые мелкие детали предметов.

12-й месяц. Четко оценивает расстояние до предмета или игрушки:

  • дотягивается до нее сразу,
  • даже не пытается достать, понимая, что она далеко.

Маленький ребенок не сможет вам сказать, что он плохо видит, потому что просто не знает, что можно видеть лучше и детальнее. Даже при обследовании дошкольников не всегда удается выявить существующую патологию зрения. Но непроведенная вовремя коррекция зрения в дальнейшем не позволит нормально развиваться всему зрительному аппарату.

Задача родителей внимательно следить за тем, как ребенок смотрит на игрушки, книжки, людей. Если что-то обеспокоило, не затягивайте визит к врачу.

ребенок
ребенок

Что же может послужить сигналом того, что ребенок плохо видит?

  • Ребенок держит все игрушки прямо перед носом.
  • При хождении по дому он часто натыкается на мебель и задевает углы.
  • Глядя на предметы, все время наклоняет голову вбок.
  • Часто щурится, а глаза зачастую становятся красными.
  • Быстро устает, когда рассматривает картинки, читает или смотрит телевизор.
  • Часто жалуется на головные боли и усталость.
  • Слишком близко садится к телевизору или монитору игровой приставки.
  • На определенном расстоянии (вблизи или издалека) не узнает близких людей.
  • Часто трет глаза, даже если выспался, и слезится, когда совершенно не расстроен.
  • Попеременно закрывает и открывает один глаз.
  • Косит, или его зрачки постоянно разной величины.

Конечно, до трех месяцев ребенок может косить из-за незрелости:

  • нерва
  • или мышц глаза.

Если же "убегание" глаз не проходит, то пора идти к офтальмологу. В идеале же зрение должно быть проверено сразу после рождения, затем после шести месяцев (недоношенные дети проверяются чаще). Если же у вас появились подозрения, то попросите педиатра выписать вам направление к специалисту на дополнительное исследование, особенно в тех случаях, когда в семье уже наблюдались глазные патологии.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы глаза зрение ребенок патология косоглазие
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