Куриное яйцо лечит легкие и желудок

О куриных яйцах написано немало нелестных слов, но оно, по-прежнему, остается одним из основных продуктов на нашем столе. И это не случайно. Издавна на Руси яйца использовали не только для питания, но и для лечения многих недугов. Как говориться, проверено временем.

При сильном кашле и вообще для укрепления слабых легких полезно принимать несколько раз в день по десертной ложке следующей смеси:

растертых вместе двух чайных ложек сливочного масла, двух сырых желтков, одной десертной ложки муки или крахмала и дух десертных ложек меда. Кроме того, всем известный "гоголь-моголь" — растертый и взболтанный с сахаром желток куриного яйца — тоже неплохое средство для смягчения кашля.

В традиционной русской медицине при лечении туберкулеза использовалось средство, которое называлось кальциевой настойкой или кальцеумитом. Для его приготовления берут

10 лимонов,

6 свежих яиц,

400 г липового меда

и три четверти стакана коньяка.

Лимоны выжимают и их соком заливают неразбитые яйца. Емкость закрывается марлей, обертывается плотной бумагой и выдерживается в прохладном, сухом и темном месте 5-8 дней до полного растворения яичной скорлупы.

После чего нужно слегка подогреть мед до состоянии текучести, но не выше 60 градусов, и добавляют его в смесь, затем вливают коньяк. Готовую настойку переливают в бутылку, которую хранят в холодильнике. Употребляют ее по 1 десертной ложке после еды. Но поскольку кальцеумит портится через 2 недели после приготовления, лучше готовить его небольшими порциями.

Сырыми яйцами на Руси лечили и дизентерию.

В первые два дня больной должен был съедать по 12 яиц ежедневно — по 2 яйца каждые 2 часа.

На третий и четвертый день — по 8 яиц в день, то есть, по 2 яйца через каждые 3 часа.

На пятый и шестой день — по 4 яйца — 2 утром и 2 вечером.

Яйца желательно иметь свежие, лучше всего снесенные накануне.

Такое лечение становится более успешным, если его подкрепить приемом настойки черешни и диетой. Настойку готовят так:

100 г свежих ягод черешни

заливают 300 мл красного крепленого вина,

2 дня настаивают на солнце

и процеживают.

Доза для взрослого —

1 рюмка на прием,

для детей —

1 наперсток.

Пьют настойку три раза в день.

При сильном раздражении желудка и кишечника готовят так называемую белковую воду, растворяя

белок свежего яйца

в стакане холодной кипяченой воды.

Воду можно подсластить и пить ее небольшими глотками. Такая вода — хорошее обволакивающее средство.

Сырой белок куриного яйца можно использовать и для быстрого снижения кислотности желудочного сока. Сырой белок в этом смысле гораздо активнее аптечных средств и практически не имеет побочных действий. Чуть подсоленный белок хорошо и в качестве лекарства при расстройствах пищеварения.