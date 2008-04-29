О куриных яйцах написано немало нелестных слов, но оно, по-прежнему, остается одним из основных продуктов на нашем столе. И это не случайно. Издавна на Руси яйца использовали не только для питания, но и для лечения многих недугов. Как говориться, проверено временем.
При сильном кашле и вообще для укрепления слабых легких полезно принимать несколько раз в день по десертной ложке следующей смеси:
растертых вместе двух чайных ложек сливочного масла, двух сырых желтков, одной десертной ложки муки или крахмала и дух десертных ложек меда. Кроме того, всем известный "гоголь-моголь" — растертый и взболтанный с сахаром желток куриного яйца — тоже неплохое средство для смягчения кашля.
В традиционной русской медицине при лечении туберкулеза использовалось средство, которое называлось кальциевой настойкой или кальцеумитом. Для его приготовления берут
Лимоны выжимают и их соком заливают неразбитые яйца. Емкость закрывается марлей, обертывается плотной бумагой и выдерживается в прохладном, сухом и темном месте 5-8 дней до полного растворения яичной скорлупы.
После чего нужно слегка подогреть мед до состоянии текучести, но не выше 60 градусов, и добавляют его в смесь, затем вливают коньяк. Готовую настойку переливают в бутылку, которую хранят в холодильнике. Употребляют ее по 1 десертной ложке после еды. Но поскольку кальцеумит портится через 2 недели после приготовления, лучше готовить его небольшими порциями.
Сырыми яйцами на Руси лечили и дизентерию.
Яйца желательно иметь свежие, лучше всего снесенные накануне.
Такое лечение становится более успешным, если его подкрепить приемом настойки черешни и диетой. Настойку готовят так:
Доза для взрослого —
для детей —
Пьют настойку три раза в день.
При сильном раздражении желудка и кишечника готовят так называемую белковую воду, растворяя
Воду можно подсластить и пить ее небольшими глотками. Такая вода — хорошее обволакивающее средство.
Сырой белок куриного яйца можно использовать и для быстрого снижения кислотности желудочного сока. Сырой белок в этом смысле гораздо активнее аптечных средств и практически не имеет побочных действий. Чуть подсоленный белок хорошо и в качестве лекарства при расстройствах пищеварения.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".