Головная боль после ДТП должна насторожить

Наш головной мозг не болит никогда. Так утверждают врачи и они правы, поскольку мозг не имеет нервных окончаний, а, значит, не способен посылать болевые сигналы. Но тогда что же болит в голове, если эту боль человек испытывает гораздо чаще, чем, например, зубную? А ведь бывают ситуации, когда головная боль может привести к смерти.

Почему болит голова

Есть очевидные причины для головной боли, такие как удар по голове или операция по удалению зуба. Иногда боль провоцируют некоторые продукты питания, например, шоколад или определенные сорта сыра. Голова реагирует на долгое нахождение в душном помещении, на перемену погоды, на длительные занятия кропотливым трудом, требующим повышенной концентрации внимания. А еще чаще голова болит из-за неправильной осанки и перенапряжения мышц лица, спины, шеи.

Болят артерии, окружающие головной мозг и перекрещивающиеся внутри черепа. Болят из-за спазмов, болят из-за расширения, болят из-за повреждения и "кричат" об этом, передавая соответствующие сигналы в мозг. 90% головных болей — это боли напряжения и мигрень. Но есть еще 10%, которые могут без своевременного медицинского вмешательства отправить человека на тот свет.

"Головная боль может быть вызвана опухолью в мозге, — говорит медицинский редактор американского мужского журнала Ян Бронкс. — Кроме того, должна насторожить головная боль после дорожной аварии. В этом случае может произойти внутреннее кровотечение, рвота. Без медпомощи смерть может наступить через несколько дней". Поэтому если после травмы головы боль усиливается, происходит изменение в восприятии запахов, в зрении, в слухе, не откладывайте визит к врачу.

Мигрень

Отдельно в мире головных болей находятся мигрени. Они отличаются от остальных так же, как воспаление легких отличается от обычных простуд. Причиной мигрени до сих пор считается пониженная выработка организмом серотонина, вещества, сужающего кровеносные сосуды. Мигрень чаще всего ощущается только в одной части головы, сопровождается светобоязнью, тошнотой, головокружением. Лекарств от мигрени много, но вылечить ее окончательно пока практически невозможно, только облегчить состояние человека.

Мигрень

Головная боль с похмелья

Есть еще одна разновидность головных болей, которая хорошо знакома россиянам — головная боль с похмелья.

"Боль, возникающая вследствие принятия алкоголя, появляется из-за обезвоживания организма и действия токсинов, — утверждает доктор Ричард Питфорд из лондонской больницы Красного Креста. — Однако у лиц, страдающих выраженной алкогольной зависимостью, мучительная головная боль — это часть абстинентного синдрома (ломки). Кстати, у большинства людей боль вызывает не водка, а красное вино".

Как избавиться от головной боли без лекарств

Самый просто способ, которым инстинктивно пользуется каждый из нас — это растирание пальцами висков. Массируя активные точки, мы несем организму жизненную силу, усиливая выработку эндорфинов — естественных болеутолителей.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.