Послеоперационные спайки лекарствами не лечатся

До 60% хирургических вмешательств на брюшной полости приводят к образованию послеоперационных спаек. И если в ряде случаев спайки никак не тревожат человека да и рассасываются со временем, то при гинекологических вмешательствах они способны не только поражать жизненно важные органы, но и приводить к бесплодию. Об этой проблеме Pravda.Ru рассказал кандидат медицинских наук Александр Миллер.

"Послеоперационные брюшинные спайки можно разделить на несколько групп. Это спайки брюшной полости, спайки диафрагмы, кишечника, сальника, желудка и спайки мужского таза. И в отдельную группу выделяются тазовые спайки у женщин.

Что такое спайка?

Это сращение в брюшной полости, образующееся в результате выделения организмом особого вещества — фибриногена. Это вещество неизбежно участвует в месте любой травмы или хирургического разреза, помогая рубцеванию раны, но, как видим, способно и переусердствовать…

Чаще всего спаечный процесс затрагивает сальник и прямую кишку. После кесарева сечения спайки в брюшной полости образуются примерно в половине случаев. Это может привести к трудностям при повторных беременности и родах и при повторном кесаревом сечении.

— Можно ли самому заподозрить начало спаечного процесса?

— Если говорить о гинекологии, то основное проявление послеоперационных спаек — это постоянные боли внизу живота и в области поясницы, возможно, болезненные менструации. Но, как правило, спайки сами по себе не болят. Есть так называемые физиологические спайки, которые вообще никак не отражаются на самочувствии человека.

Но есть спайки патологические, которые создают большие проблемы. Когда их количество увеличивается значительно, в спаечный процесс вовлекаются и близлежащие органы брюшной полости. Здесь уже можно говорить о спаечной болезни.

Первыми симптомами спаечной болезни обычно становятся нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, частое мочеиспускание, запоры, болезненный живот и боли, возникающие при половом акте.

— Говорят, что чем человек старше, тем выше риск возникновения у него послеоперационных спаек?

— Есть древняя поговорка: "Говорят" — это лжец". На самом деле спаечный процесс от возраста никак не зависит. Предрасположенность к спаечному процессу определяется:

во-первых, генетически;

во-вторых, состоянием иммунной системы конкретного человека;

в-третьих, наличием у него острых или хронических воспалительных заболеваний.

— Что это за болезни?

— Любые. Но лидируют инфекции, передающиеся половым путем.

— Могут ли лекарства справиться со спайками?

— Есть специальные фибринолитические препараты, такие как "Лидаза", но эффективность их не всегда на высоте. При большом количестве плотных спаек эти лекарства просто бесполезны.

Потому наиболее эффективным методом борьбы со спайками, к сожалению, остается операция. Спайки разделяются:

механическим путем,

хирургическими ножницами,

лазером,

электрохирургическим инструментом.

И затем проводится обязательное противовоспалительное и профилактическое лечение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.