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Автор Андрей Беляков

Врач назвал причины появления серной пробки в ушах

Здоровье » Здоровье и профилактика

Как бы тщательно мы не чистили уши, особенно детям, нередко все усилия пропадают втуне, и образовавшаяся серная пробка начинает сказываться на слуховом восприятии мира. Может, дело в том, что мы просто не знаем, как чистить уши правильно? Как рассказал Pravda.Ru отоларинголог Юрий Солдатов, действительно, не знаем…

Врач назвал причины появления серной пробки в ушах

— Например, частое мытье ушей с мылом в результате приводит к повышенному образованию ушной серы. Человек начинает вычищать ее с помощью ватных палочек и других подручных средств, что, с одной стороны, чревато травмами уха, а с другой, заталкиванием части серы глубоко в ушной проход.

Первый симптом пробки в ухе — ухудшение слуха

Склонность к серообразованию может быть индивидуальной особенностью человека, поэтому о болезни в подавляющем большинстве случаев речи не идет. Но дискомфорт от скопления ушной серы наступает вполне ощутимый. Первый симптом пробки в ухе — это ухудшение слуха, заложенность, гулкость в восприятии чужой и собственной речи.

Удаление серной пробки

Для извлечения серной пробки существуют разные методы. Но штопор точно не поможет.

Лучше, конечно, сходить к врачу, который удалит пробку с помощью специального инструмента — это быстрая и несложная процедура. Если же вы решили, что справитесь сами, сделайте следующие манипуляции.

Закапайте в ухо целую пипетку масла (вазелиновое, оливковое, подсолнечное), предварительно простерилизовав его полчаса на водяной бане. Затем примерно на час в слуховой проход поместите небольшой ватный тампон. Такие процедуры нужно проводить 3-4 раза в день в течение двух недель. За это время пробка размягчится и легко удалится вместе с маслом.

Проверять уши
Лучше, конечно, сходить к врачу, который удалит пробку 

Вместо масла в ухо можно закапать перекись водорода либо аптечные щелочно-глицериновые капли, которые неплохо разжижают пробку. Использовать свечи для этих целей я не рекомендую, потому что однажды столкнулся с отрицательными последствиями подобной процедуры. Воск попал ребенку в слуховой проход и вызвал сильный ожог наружного слухового прохода и перфорацию барабанной перепонки. В итоге — хронический отит.

Нужно иметь в виду, что "заложенность" уха может быть симптомом воспаления среднего уха, поэтому лучше обратиться к врачу, который удалит пробку или назначит необходимое лечение.

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Серная пробка. Когда стоит пойти к врачу. Жить здорово! 23.07.2018
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы серная пробка
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