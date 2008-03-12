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Автор Андрей Беляков

Кардиохирург: после инфаркта полезно сесть за руль

Здоровье » Здоровье и профилактика

Подавляющее большинство перенесших инфаркт может спокойно вернуться к вождению автомобиля. В некоторых случаях наличие своей машины оказывается не только не вредно, но и чрезвычайно полезно. Согласитесь, одно дело добираться до работы пешком или толкаться в городском транспорте и совсем другое — спокойно ехать в собственной машине. Но только действительно спокойно.

Кардиохирург: после инфаркта полезно сесть за руль

"Месяца через два после инфаркта человек вполне  спокойно может начать пробные проезды"

"Водитель должен чувствовать себя за рулем уверенно — это главное условие для возвращения за руль, — считает кардиохирург Андрей Раскин. — Если он ощущает какую-то тревогу, страх, неуютно себя чувствует, за руль лучше не садиться.

Если же таких проблем нет, человек уже после выписки из больницы или после санатория, то есть месяца через два после инфаркта, вполне спокойно  может начать пробные проезды, вначале в сопровождении кого-то, кто также может водить машину, затем самостоятельно, стараясь выбирать трассу полегче и время поездки, когда машин на дороге поменьше.

Если вы едете на работу, желательно договориться с руководством, чтобы вам дали более удобное для проезда время. Это вполне реально на основании справки ВКК (врачебно-квалификационная комиссия), которая выдается лечащим врачом и заведующим поликлиникой или заведующим отделением поликлиники.

"С собой нитроглицерин и все необходимые лекарства"

Надо, конечно, всегда иметь с собой нитроглицерин и все необходимые лекарства. Больной, перенесший инфаркт миокарда, или страдающий стенокардией, гипертонической болезнью, должен постоянно принимать назначенное ему лечение — это необходимое условие того, чтобы он был практически здоровым человеком.

За рулем
 

Как-то особенно готовиться к поездке не надо, принимайте лекарства, как обычно. Но если в момент, когда вы садитесь в машину или в пути, вы вдруг почувствовали дискомфорт, какие-то неприятные ощущения, даже предчувствие, что может разыграться болевой приступ, повыситься давление, примите дополнительную профилактическую дозу лекарства или положите под язык таблетку нитроглицерина.

Есть категория больных, которым после инфаркта миокард категорически нельзя садиться за руль, даже если они отличные водители. Это люди, у которых из-за серьезных нарушений ритма сердца периодически наступает потеря сознания. Эти больные сами понимают, что при таких нарушениях вождение машины опасно. Да и врачи им на это указывают. Прав у них никто не отбирает, но когда они проходят очередное освидетельствование, медкомиссия не дает добро.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Совет за минуту: инфаркт и вождение
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы авто инфаркт водитель андрей раскин
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