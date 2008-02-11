Врач-уролог: нужна ли операция при варикоцеле — решает пациент

Сугубо мужская проблема под названием "Варикоцеле" — одна из причин бесплодия, которая встречается у 20% представителей сильного пола. Расширение вен семенного канатика нарушает кровообращение в сосудах яичек (или одного яичка, чаще левого). Вена расширяется, становится похожей на кисть винограда. Нужна ли операция? На этот вопрос Pravda.Ru отвечает врач-уролог Левон Оганян.

"В урологии различают три стадии расширения вен семенного канатика. В первой стадии никаких жалоб у пациента не бывает. В верхней части мошонки могут быть заметны несколько расширенные вены. В горизонтальном положении они мало заметны. Во второй стадии болевые ощущения возникают не только в мошонке, но и в паховой области, в нижней половине живота. При физической нагрузке они усиливаются. Визуально определяются расширенные, извивающиеся плотные венозные сосуды. В третьей стадии все проявления, отмеченные выше, прогрессируют и так или иначе становятся более заметными. Вне зависимости от положения тела размеры и накопления сосудов не изменяются. Принимать решение — делать операцию или нет должен сам пациент. И во многом это решение зависит от того, хочет ли он иметь детей, поскольку главным следствием варикоцеле является ухудшение качества спермы плюс косметический дефект.

Показаниями к оперативному лечению варикоцеле являются снижение показателей спермограммы (количественных или качественных), болевой синдром в области мошонки и малого таза, связанный с варикоцеле, рецидивирующее варикоцеле, бесплодие в браке, ликвидация косметического дефекта.

Существует около восьмидесяти различных видов операций и их модификаций. В случае рецидивирующего варикоцеле, изменений в показателях спермограммы более эффективными являются микрохирургические операции на сосудах (создание анастомозов), не дающие рецидивов, не ухудшающие кровоснабжение яичка и в значительно большем проценте случаев приводящие к улучшению показателей спермограммы.

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