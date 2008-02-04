Гипертония и потенция – существует ли связь?

В нашей стране гипертонией страдает более половины населения, именно поэтому вопросы, связанные с болезнью у людей не переводятся. На три из них, относящихся к приему лекарств для снижения давления корреспонденту "Правды.Ру" ответил врач-кардиолог, профессор, руководитель отдела ГНИЦ профилактической медицины Сергей Марцевич.
Поскольку гипертонией в разной степени страдает больше половины населения страны, то естественно и вопросы, связанные с болезнью у людей не переводятся. На три из них, относящихся к приему лекарств для снижения давления, вы найдете ответы прямо сейчас.
Почему при инсулинзависимом сахарном диабете не рекомендуется принимать лекарства бета-блокаторы для снижения давления?
Это не совсем верный подход, хотя он действительно существовал какое-то время во врачебной практике. Но сейчас от него отказываются. Проводились исследования, которые показали, что бета-блокаторы относительно безопасны, хотя у них некоторые отрицательные свойства.
Сегодня вопрос решается так: при инсулиннезависимом сахарном диабете бета-блокаторы можно употреблять совершенно спокойно. При инсулинзависимом накладываются определенные ограничения на их использование, потому что бета-блокаторы могут изменить чувствительность к инсулину и в некоторых ситуациях способствовать развитию гипогликемии.
Так что инсулинзависимый сахарный диабет может быть относительным, но не абсолютным противопоказанием к назначению бета-блокаторов. Разбираться в каждом конкретном случае и подбирать препараты должен специалист.
Если после длительного приема препаратов для снижения артериального давления, оно нормализовалось, то можно ли отказаться от лекарств?
Решение о прекращении приема лекарств должен принимать только врач. Гипертоническая болезнь - это не только повышенное давление. Гипертония - сложное заболевание, которое характеризуется поражением многих органов.
Очень часто бывает, что давление нормализуется, а болезнь сохраняется и если ориентироваться только на цифры давления, то можно получить какое-нибудь достаточно тяжелое осложнение гипертонии казалось бы на фоне успешного лечения.
Если просто нормализовалось давление, но сохранились
то лечение должно быть продолжено. Если давление нормализовалось и исчезли все другие признаки гипертонии, которых очень много, тогда можно рекомендовать постепенно отказаться от лечения. Такие случаи бывают, но встречаются довольно редко.
Учёные Торстен Reffelmann и Роберт A Клонер провели исследование, как сказывается лечение гипертонии на потенции. Оказалось, что нарушение работы сердечно-сосудистой системы прямым образом влияет на качество эрекции.
Эрекция представляет собой механический процесс увеличения размеров полового органа путём поступления в его пещеристые тела необходимого объёма крови.
Эректильная дисфункция имеется у:
Правда ли, что от постоянного приема бета-блокаторов страдает мужская потенция?
Иногда бета-блокаторы дают такие побочные эффекты, но по статистике только 1% больных, принимающих бета-блокаторы, сталкиваются с серьезными проблемами в этой сфере. Процент несерьезных нарушений больше - около 20%. Вовсе не обязательно, что проблемы с потенцией возникнут, но о такой возможности больные должны быть, конечно, предупреждены.
Дело в том, что это такая сфера, на которую влияет масса факторов и бета-блокаторы лишь один из них. Иногда возникшие проблемы никак не связаны с приемом этих препаратов.
В первую очередь человеку нужно постараться вести здоровый образ жизни. Он включает в себя:
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.