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Автор Андрей Беляков

Гипертония и потенция – существует ли связь?

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В нашей стране гипертонией страдает более половины населения, именно поэтому вопросы, связанные с болезнью у людей не переводятся. На три из них, относящихся к приему лекарств для снижения давления корреспонденту "Правды.Ру" ответил врач-кардиолог, профессор, руководитель отдела ГНИЦ профилактической медицины Сергей Марцевич.


Гипертония и эрекция

Поскольку гипертонией в разной степени страдает больше половины населения страны, то естественно и вопросы, связанные с болезнью у людей не переводятся. На три из них, относящихся к приему лекарств для снижения давления, вы найдете ответы прямо сейчас.

Почему при инсулинзависимом сахарном диабете не рекомендуется принимать лекарства бета-блокаторы для снижения давления?

Это не совсем верный подход, хотя он действительно существовал какое-то время во врачебной практике. Но сейчас от него отказываются. Проводились исследования, которые показали, что бета-блокаторы относительно безопасны, хотя у них некоторые отрицательные свойства.

Сегодня вопрос решается так: при инсулиннезависимом сахарном диабете бета-блокаторы можно употреблять совершенно спокойно. При инсулинзависимом накладываются определенные ограничения на их использование, потому что бета-блокаторы могут изменить чувствительность к инсулину и в некоторых ситуациях способствовать развитию гипогликемии.

Так что инсулинзависимый сахарный диабет может быть относительным, но не абсолютным противопоказанием к назначению бета-блокаторов. Разбираться в каждом конкретном случае и подбирать препараты должен специалист.

Если после длительного приема препаратов для снижения артериального давления, оно нормализовалось, то можно ли отказаться от лекарств?

Решение о прекращении приема лекарств должен принимать только врач. Гипертоническая болезнь - это не только повышенное давление. Гипертония - сложное заболевание, которое характеризуется поражением многих органов.

Очень часто бывает, что давление нормализуется, а болезнь сохраняется и если ориентироваться только на цифры давления, то можно получить какое-нибудь достаточно тяжелое осложнение гипертонии казалось бы на фоне успешного лечения.

Если просто нормализовалось давление, но сохранились

  • изменения в почках,
  • сердце,
  • сосудах головного мозга,

то лечение должно быть продолжено. Если давление нормализовалось и исчезли все другие признаки гипертонии, которых очень много, тогда можно рекомендовать постепенно отказаться от лечения. Такие случаи бывают, но встречаются довольно редко.

Учёные Торстен Reffelmann и Роберт A Клонер провели исследование, как сказывается лечение гипертонии на потенции. Оказалось, что нарушение работы сердечно-сосудистой системы прямым образом влияет на качество эрекции.

Эрекция представляет собой механический процесс увеличения размеров полового органа путём поступления в его пещеристые тела необходимого объёма крови.

Эректильная дисфункция имеется у:

  • 44% мужчин с гипертонией;
  • 79% мужчин с ожирением;
  • 23% мужчин с сахарным диабетом;
  • 16% курящих мужчин.

Правда ли, что от постоянного приема бета-блокаторов страдает мужская потенция?

Иногда бета-блокаторы дают такие побочные эффекты, но по статистике только 1% больных, принимающих бета-блокаторы, сталкиваются с серьезными проблемами в этой сфере. Процент несерьезных нарушений больше - около 20%. Вовсе не обязательно, что проблемы с потенцией возникнут, но о такой возможности больные должны быть, конечно, предупреждены.

Дело в том, что это такая сфера, на которую влияет масса факторов и бета-блокаторы лишь один из них. Иногда возникшие проблемы никак не связаны с приемом этих препаратов.

Что делать, если потенция слабеет при наличии гипертонии

В первую очередь человеку нужно постараться вести здоровый образ жизни. Он включает в себя:

  1. отказ от курения и употребления алкоголя (не больше 200 мл. пива либо 50 мл. вина в сутки);
  2. отказ от питания жареной и жирной едой;
  3. ограничение потребления кофеина;
  4. употребление большего количества овощей и фруктов;
  5. употребление не более 1 чайной ложки соли в сутки;
  6. регулярные физические нагрузки (в первую очередь ходьба).
Темы потенция гипертония сергей марцевич сахарный диабет
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Профилактика
Гипертония и потенция – существует ли связь?
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