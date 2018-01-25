С ног на голову: россияне не должны платить за лекарства

Цены на лекарства в этом году вырастут на 7%. Дело в том, что отечественные производители стали выпускать более дорогие медикаменты. Но как же быть с обещаниями властей регулировать стоимость жизненно важных препаратов? Своим мнением на этот счет с "Правдой.Ру" поделилась директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

— Никаких противоречий здесь нет. Каждый новый препарат, который выходит на рынок, проходит серьезный фильтр, определяется справедливая цена. В частности, смотрят на то, сколько то или иное лекарство стоит в других странах мира. Но речь идет о новых медикаментах.

А если говорить о тех, что можно купить в аптеке сейчас, то многие уже устарели. Их и необходимо заменить на более эффективные. Лучше купить таблетки подороже, которые быстро решат проблему с минимальными побочными эффектами, чем месяцами принимать дешевые препараты и отравлять свой организм.

Что же касается российских аналогов: у нас не так много собственных медикаментов, однако и на них установлена очень жесткая линейка, здесь ценовое регулирование работает.

Одновременно мы должны понимать, что более эффективные лекарства отразятся на качестве лечения. Улучшение качества лекарств приветствуют власти всех развитых стран. Это сказывается на уровне жизни, производительности и т.д.

Потребитель всегда болезненно воспринимает любую информацию о росте цен, не думая об улучшении и эффективности, потому что понимает, что новая стоимость ударит по его карману. Кстати, за границей существует лекарственное страхование: к примеру, пациенту возмещают стоимость препарата, который был выписан по рецепту. В итоге потребитель не чувствует ценового давления, зато ощущает, что лекарства становятся лучше и действуют быстрее.

— В России думают над тем, чтобы внедрить систему лекарственного страхования?

— У нас цепочка поставлена с ног на голову: за все лекарства платит потребитель. Если бы мы ввели систему такого страхования, о чем говорят много лет, то все повышения цен прошли бы незаметно для покупателей.

Конечно, медикаменты станут более дорогими для здравоохранения, но будут обходиться дешевле для общества в целом. Во всем мире сейчас происходит медицинская революция, внедряются инновационные технологии. Но система здравоохранения несет затраты.

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И когда наш Минздрав ограничен только своим видением прямых затрат, он не даст никаким инновациям внедряться. Поэтому у нас систему лекарственного страхования можно будет внедрить тогда, когда чиновники перестанут думать о своем кресле и начнут заботиться об обществе.

Беседовала Лада КОРОТУН