Хотя до зимы и морозов еще далеко, переохладиться можно и при нулевой температуре, если находиться на холоде довольно долго. Результат переохлаждения может оказаться самым разным: от насморка до смерти. Как определить тот момент, когда вы начали замерзать?
Наше тело защищается от холода всегда одинаково: организм сокращает приток крови к коже, чтобы предотвратить потерю тепла. Затем включается дрожь и высвобождаются гормоны, способствующие выработке тепла. Но всех этих спасательных мероприятий, к сожалению, надолго не хватает. И человек начинает замерзать.
Если исключить варианты попадания человека, например, в ледяную воду, легче всего замерзнуть при влажной и ветреной погоде. Последняя форма замерзания требует исключительно врачебной помощи. А пока "скорая" в пути, вы можете помочь пострадавшему, укутав его в сухую одежду или одеяло, чтобы прекратить дальнейшую потерю тепла.
При средней гипотермии нужно как можно скорее переодеться в сухую одежду, но не спешите лезть под горячую воду или растирать себя, чтобы не повредить ткани тела. Лучше всего лечь в кровать и выпить горячего сладкого чая. И забудьте об алкоголе!
Более всего подвержены переохлаждению малыши первого года жизни и люди преклонного возраста. Впрочем при общей медицинской недообследованности наших граждан рискуют и люди среднего возраста, не подозревающие о собственных заболеваниях, например, сердца и сосудов.
Кроме того, нужно внимательно относиться к себе на холоде тем, кто попадал в автомобильные или производственные аварии, страдающим психическими заболеваниями, пониженной функцией щитовидной железы, принимающим успокоительные препараты, бездомным и алкоголикам.
Но даже если вы не попадаете ни в одну из перечисленных категорий, воспользуйтесь советами специалистов перед выходом на улицу, особенно если собираетесь ехать далеко.
И помните, что даже небольшое переохлаждение грозит тонзиллитом, фарингитом, бронхитом, артритами, радикулитом, невралгией тройничного нерва. А уж простуда наверняка не обойдет вас стороной.
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Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.