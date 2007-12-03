Три стадии переохлаждения: что делать, чтобы не замерзнуть

Хотя до зимы и морозов еще далеко, переохладиться можно и при нулевой температуре, если находиться на холоде довольно долго. Результат переохлаждения может оказаться самым разным: от насморка до смерти. Как определить тот момент, когда вы начали замерзать?

Наше тело защищается от холода всегда одинаково: организм сокращает приток крови к коже, чтобы предотвратить потерю тепла. Затем включается дрожь и высвобождаются гормоны, способствующие выработке тепла. Но всех этих спасательных мероприятий, к сожалению, надолго не хватает. И человек начинает замерзать.

Переохлаждение (гипотермия) выражается в трёх стадиях

Мягкая гипотермия:

приступы дрожи;

походка становится слегка шаткой, как будто вас чуть сносит ветром, мысли немного путаются.

Средняя гипотермия:

дрожь сильная, но с внезапными остановками;

внимание практически не концентрируется;

дыхание становится медленным и поверхностным;

пульс слабый и медленный.

Сильная гипотермия, угрожающая жизни:

дрожь прекратилась;

возможна спутанность или потеря сознания;

дыхание практически не определяется;

пульс слабый, нерегулярный или вообще не прощупывается.

Легче всего замерзнуть при влажной и ветреной погоде

Если исключить варианты попадания человека, например, в ледяную воду, легче всего замерзнуть при влажной и ветреной погоде. Последняя форма замерзания требует исключительно врачебной помощи. А пока "скорая" в пути, вы можете помочь пострадавшему, укутав его в сухую одежду или одеяло, чтобы прекратить дальнейшую потерю тепла.

При средней гипотермии нужно как можно скорее переодеться в сухую одежду, но не спешите лезть под горячую воду или растирать себя, чтобы не повредить ткани тела. Лучше всего лечь в кровать и выпить горячего сладкого чая. И забудьте об алкоголе!

Кто подвержен переохлаждению больше всего

Более всего подвержены переохлаждению малыши первого года жизни и люди преклонного возраста. Впрочем при общей медицинской недообследованности наших граждан рискуют и люди среднего возраста, не подозревающие о собственных заболеваниях, например, сердца и сосудов.

Жуткий холод

Кроме того, нужно внимательно относиться к себе на холоде тем, кто попадал в автомобильные или производственные аварии, страдающим психическими заболеваниями, пониженной функцией щитовидной железы, принимающим успокоительные препараты, бездомным и алкоголикам.

Но даже если вы не попадаете ни в одну из перечисленных категорий, воспользуйтесь советами специалистов перед выходом на улицу, особенно если собираетесь ехать далеко.

Надевайте одежду в несколько слоев.

Пейте больше жидкости и не выходите на холод голодным.

Больше двигайтесь, чтобы активизировать кровообращение.

И помните, что даже небольшое переохлаждение грозит тонзиллитом, фарингитом, бронхитом, артритами, радикулитом, невралгией тройничного нерва. А уж простуда наверняка не обойдет вас стороной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.