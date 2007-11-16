Мужчины рожать могут, но... зачем?

Чарли Чаплин завещал миллион долларов первому мужчине, который сумеет родить ребенка. Идейка вроде бредовая, но своих последователей имеет. И причина у мужчин, которые жаждут "беременности и материнства" вовсе не деньги. Обычно это люди по разным причинам, скрытым в детстве (психотравмам), не верят женщинам, боятся их и думают, что сами гораздо лучше выполнят роль матери для своего ребенка. Осуществима ли их мечта в реальности?

С технической точки зрения мужчина способен выносить и родить ребенка

Большинство генетиков и морфологов считают, что ответ на этот вопрос лежит в области психиатрии. Тем не менее новые репродуктивные технологии, достижения в области генотерапии и трансплантации, в других областях медицины позволяют говорить о том, что с чисто технической точки зрения мужчина уже сейчас способен выносить и родить ребенка.

"Но зачем? — резонно спрашивает руководитель лаборатории генетики нарушений репродукции Медико-генетического научного центра РАМН, профессор Любовь Курило. — Допустим, мужчине пересадят матку, но у него после этого настолько изменится гормональный фон, что он просто перестанет быть мужчиной. Женщиной ему тоже не быть. Так кого же он сможет воспитать, если даже сможет родить?

Желание мужчины родить себе ребенка — это свидетельство его эмоциональной незрелости

Без необходимости вмешиваться в естественное течение природных процессов нельзя! Желание мужчины родить себе ребенка без участия женщины — это либо действительно случай для психиатрии, либо свидетельство его эмоциональной незрелости. Нельзя решать свои проблемы настолько искусственно. Ведь достаточно просто поверить в другого человека, и остальное сделает природа".

В самом деле, если герой Шварценеггера в известном фильме рожал легко и непринужденно, то реальному мужчине придется столкнуться с огромными проблемами и не только с фигурой.

Ребенок вынашивается в матке, в органе, который предназначен для этого и в органе женском! Итак, мужчине имплантируют женский орган, но для того, чтобы он нормально функционировал, придется соблюсти еще массу условий.

Мужской организм придётся "кормить" женскими гормонами, итог печальный

По словам известного гинеколога-эндокринолога, профессора Веры Сметник, женский организм готовится к деторождению всю жизнь. Матка постоянно подвергается циклическому воздействию женских половых гормонов, которые вырабатываются в яичнике.

В первую фазу выделяется эстроген и матка растет, потом, когда оплодотворенная яйцеклетка созреет, приходит очередь прогестерона, который готовит фазу секреции, чтобы "зерно" росло и развивалось естественным путем. Если оплодотворения не случилось, наступают так называемые критические дни.

Мужчине пересадить женский яичник невозможно, поскольку он в организме рассасывается. Значит, ему придется принимать искусственные гормоны — эстроген и прогестерон. Переизбыток женских половых гормонов не может не сказаться на мужском организме.

У будущего "папы-мамы" изменится тембр голоса, появятся бедра, живот, увеличатся молочные железы. Да и довести плод до родов (хирургическим путем) даже под неусыпным врачебным контролем будет архисложно — слишком много подводных камней на пути.

В конце концов изначально мужской организм может просто взбунтоваться против такого насилия над собой и начать бороться с эмбрионом, как с чужеродным телом. А это чревато гибелью, как для ребенка, так и для самого мужчины.

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