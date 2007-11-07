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Автор Андрей Беляков

Чем лучше заедать и запивать лекарства, чтобы получить эффект от лечения

Здоровье » Здоровье и профилактика

Обычно в аннотациях к лекарствам указывается время их приема: до, во время или после еды. Но нигде не пишется, какой именно еды. Тем не менее та пища, которую мы употребляем во время лечения, может не только изменять, но и сводить на нет действие многих препаратов. О сочетаемости продуктов и лекарственных средств рассказывает ведущий научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины Галина Холмогорова.

Чем лучше заедать и запивать лекарства, чтобы получить эффект от лечения

"Очень часто лекарственные вещества, взаимодействуя с компонентами пищи, образуют прочные соединения, которые либо плохо всасываются, либо совсем не позволяют лекарству оказать свое действие на организм.

Как поел, так и полечился

Например, если вы принимаете антибиотики тетрациклинового ряда, вам нужно исключить из рациона молоко и молочные продукты, поскольку содержащиеся в них ионы кальция образуют с тетрациклинами соединения, которые снижают их активность. Также снижается активность препаратов железа, если их принимают с:

  • орехами, 
  • пшеничными изделиями,
  • запивают чаем или кофе.

Сульфаниламиды, сердечные гликозиды и противотромботические

Эти средства имеют очень большое химическое сходство с белком. Поэтому во время приема этих препаратов нужно снизить количество белка в пище:

  • меньше мяса,
  • птицы,
  • рыбы,
  • творога,
  • бобовых.

Не исключать полностью такие продукты, но сократить их потребление и строго соблюдать время приема препаратов, указанного в инструкции или назначенного врачом.

С другой стороны, пища способна защищать слизистую оболочку желудка и кишечника от раздражающего действия лекарств, что позволяет избежать многих заболеваний желудочно-кишечного тракта при длительном приеме препаратов.

желудок и лекарства
 

Под влиянием пищи изменяется всасывание лекарственных средств. Жиры уменьшают выделение желудочного сока, ослабляют перистальтику желудка, что приводит к задержке процессов пищеварения, а значит, принятые после еды препараты будут всасываться медленнее.

Но те же жиры необходимы для усвоения жирорастворимых лекарств (витаминов А, Е, К, антикоагулянтов, седуксена и пр.). Сахар и сладкие продукты замедляют эвакуацию содержимого желудка, что приводит к задержке всасывания сульфадиметоксина, сульфаметоксипиридазина, их аналогов и многих других препаратов.

Пищеварительные соки оказывают сильное влияние на процессы превращения лекарств в организме. Натощак, когда кислотность желудочного сока низкая, следует принимать такие лекарства, как сердечные гликозиды, а также препараты, не раздражающие слизистую желудка. Лекарства, принятые натощак, быстрее всасываются.

Во время еды кислотность желудочного сока очень высока, а потому значительно влияет на стабильность лекарств и всасывание их в кровь. В кислой среде частично снижается действие эритромицина, линкомицина, гидрохлорида и других антибиотиков.

При лечении аспирином 

Пища должна быть бедной белками, жирами и углеводами. В противном случае всасывание препарата уменьшается в два раза. А рыбные блюда могут спровоцировать кровотечения.

  • Терапевтическая эффективность сульфаниламидов существенно ослабляется или почти полностью теряется при наличии в продуктах фолиевой или бензойной кислоты:
  • печень,
  • почки,
  • зеленые листья растений — шпинат, салат
  • и клюква.

Длительное лечение ревматологических больных салицилатами и нестероидными средствами раздражает слизистую желудка и кишечника вплоть до возникновения кровотечений. Таким больным необходима щадящая диета, которая исключает грубоволокнистую пищу:

  • сырые овощи и фрукты,
  • грибы,
  • жареные продукты,
  • мясные и рыбные бульоны.

Вода лучше соков

Изменение кислотности желудка может спровоцировать и то, что вы пьете, а тем более чем запиваете лекарства. Речь идет о ягодных соках, тонизирующих напитках и молоке. Кислые фруктовые и овощные соки могут нейтрализовать фармакологический эффект некоторых антибиотиков (эритромицина, ампицибарбитуратов, нитрофуранов). Они же замедлят всасывание амидопирина, ибупрофена, фуросемида.

Нельзя запивать молоком лекарственные средства с кислотоустойчивым покрытием (панкреатин, бисакодил), так как оболочка растворится и препарат разрушится, не достигнув положенного места всасывания.

Стакан воды

Многие напитки содержат дубильные, вяжущие и другие вещества, которые либо усиливают действие лекарства, что приводит к передозировке, либо образуют с ним труднорастворимые и невсасывающиеся компоненты. Особенно опасен грейпфрутовый сок(!), который способен усилить или изменить действие очень многих препаратов.

Так, в молоке находится казеинат кальция, который препятствует всасыванию тетрациклина и линкомицина гидрохлорида. Молоком запивают только те препараты, которые раздражают слизистую желудка, не связываются с белками и кальцием молока.

Практически все лекарственные средства следует запивать половиной стакана холодной кипяченой воды и лучше стоя.

Так что построение правильной диеты при приеме различных лекарственных препаратов может стать дополнительным лечебным фактором, а безалаберное питание способно свести все лечение на нет, а то и навредить организму.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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ЧЕМ ЗАПИВАТЬ, И КАК ПРИНИМАТЬ ЛЕКАРСТВА
Редактор: Ольга Алексеева
Темы лекарства правильное питание
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