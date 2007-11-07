Обычно в аннотациях к лекарствам указывается время их приема: до, во время или после еды. Но нигде не пишется, какой именно еды. Тем не менее та пища, которую мы употребляем во время лечения, может не только изменять, но и сводить на нет действие многих препаратов. О сочетаемости продуктов и лекарственных средств рассказывает ведущий научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины Галина Холмогорова.
"Очень часто лекарственные вещества, взаимодействуя с компонентами пищи, образуют прочные соединения, которые либо плохо всасываются, либо совсем не позволяют лекарству оказать свое действие на организм.
Например, если вы принимаете антибиотики тетрациклинового ряда, вам нужно исключить из рациона молоко и молочные продукты, поскольку содержащиеся в них ионы кальция образуют с тетрациклинами соединения, которые снижают их активность. Также снижается активность препаратов железа, если их принимают с:
Эти средства имеют очень большое химическое сходство с белком. Поэтому во время приема этих препаратов нужно снизить количество белка в пище:
Не исключать полностью такие продукты, но сократить их потребление и строго соблюдать время приема препаратов, указанного в инструкции или назначенного врачом.
С другой стороны, пища способна защищать слизистую оболочку желудка и кишечника от раздражающего действия лекарств, что позволяет избежать многих заболеваний желудочно-кишечного тракта при длительном приеме препаратов.
Под влиянием пищи изменяется всасывание лекарственных средств. Жиры уменьшают выделение желудочного сока, ослабляют перистальтику желудка, что приводит к задержке процессов пищеварения, а значит, принятые после еды препараты будут всасываться медленнее.
Но те же жиры необходимы для усвоения жирорастворимых лекарств (витаминов А, Е, К, антикоагулянтов, седуксена и пр.). Сахар и сладкие продукты замедляют эвакуацию содержимого желудка, что приводит к задержке всасывания сульфадиметоксина, сульфаметоксипиридазина, их аналогов и многих других препаратов.
Пищеварительные соки оказывают сильное влияние на процессы превращения лекарств в организме. Натощак, когда кислотность желудочного сока низкая, следует принимать такие лекарства, как сердечные гликозиды, а также препараты, не раздражающие слизистую желудка. Лекарства, принятые натощак, быстрее всасываются.
Во время еды кислотность желудочного сока очень высока, а потому значительно влияет на стабильность лекарств и всасывание их в кровь. В кислой среде частично снижается действие эритромицина, линкомицина, гидрохлорида и других антибиотиков.
Пища должна быть бедной белками, жирами и углеводами. В противном случае всасывание препарата уменьшается в два раза. А рыбные блюда могут спровоцировать кровотечения.
Длительное лечение ревматологических больных салицилатами и нестероидными средствами раздражает слизистую желудка и кишечника вплоть до возникновения кровотечений. Таким больным необходима щадящая диета, которая исключает грубоволокнистую пищу:
Изменение кислотности желудка может спровоцировать и то, что вы пьете, а тем более чем запиваете лекарства. Речь идет о ягодных соках, тонизирующих напитках и молоке. Кислые фруктовые и овощные соки могут нейтрализовать фармакологический эффект некоторых антибиотиков (эритромицина, ампицибарбитуратов, нитрофуранов). Они же замедлят всасывание амидопирина, ибупрофена, фуросемида.
Нельзя запивать молоком лекарственные средства с кислотоустойчивым покрытием (панкреатин, бисакодил), так как оболочка растворится и препарат разрушится, не достигнув положенного места всасывания.
Многие напитки содержат дубильные, вяжущие и другие вещества, которые либо усиливают действие лекарства, что приводит к передозировке, либо образуют с ним труднорастворимые и невсасывающиеся компоненты. Особенно опасен грейпфрутовый сок(!), который способен усилить или изменить действие очень многих препаратов.
Так, в молоке находится казеинат кальция, который препятствует всасыванию тетрациклина и линкомицина гидрохлорида. Молоком запивают только те препараты, которые раздражают слизистую желудка, не связываются с белками и кальцием молока.
Практически все лекарственные средства следует запивать половиной стакана холодной кипяченой воды и лучше стоя.
Так что построение правильной диеты при приеме различных лекарственных препаратов может стать дополнительным лечебным фактором, а безалаберное питание способно свести все лечение на нет, а то и навредить организму.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Адвокат объяснил, почему расторжение брака Григория Лепса и Анны Шаплыковой прошло так гладко.