Чтобы сердце укрепить, надо деревом побыть

Попробуйте обежать вокруг дома десять раз. Громкие выдохи и вдохи, нехватка кислорода, немыслимая быстрота ударов пульса, шум в ушах напомнят вам, что ваша кардио-респираторная система хоть и работает, но очень плохо. Кандидат биологических наук, физиолог, исследователь йоги Ринад Минвалеев в качестве тренировки сердечной мышцы рекомендует каждый вечер делать «позу всех частей тела» (сарвангасану).

Несмотря на название, нам эта поза хатха-йоги знакома и знакома с детства. Собственно, это «берёзка». Но для благотворного воздействия на сердце необходимо делать сарвангасану не 5 секунд, как на школьном уроке, а 2-3 минуты.

Такое положение тела усиливает кровоток через позвоночную артерию в затылочную область, что стимулирует функционирование всех центров висцеральной регуляции стволовых структур головного мозга, совершенствует работу всех органов и функциональных систем организма, отсюда и название – «поза всех частей тела».

Такая поза служит эффективной профилактикой варикозного расширения вен, оказывает благотворное влияние при нарушениях мозгового кровообращения. Но главное, - «берёзка» улучшает показатели работы левого желудочка сердечной мышцы. По убеждению Ринада Минвалеева, эта асана результативно заменяет аэробные нагрузки

бег,

ходьба и др.,

а значит, укрепляет сердце.

Особо эффективной эта асана будет в полнолуние и «на убывающей Луне» - так как «сгоняет кровь» в сторону головы. Чтобы исполнить позу точно, уместно будет попросить кого-нибудь проконтролировать строго вертикальное расположение грудного отдела позвоночника.

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