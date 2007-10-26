Как снизить уровень холестерина без лекарств

Свой уровень холестерина в крови знают не более 5% россиян. Для сравнения, в США и Европе эта цифра составляет почти 80%. Такое наплевательское отношение к холестериновому фактору риска инфарктов и инсультов вполне увязывается с высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в стране. Почему же мы не верим в связь высокого уровня холестерина с болезнями сердца?



Холестерин и атеросклероз: комментарий врача

Вообще-то холестерин для нашего организма необходим. Именно он строит клеточные оболочки и участвует в синтезе некоторых гормонов. Больше половины организм вырабатывает сам, остальное приходит с пищей. Но, если его становится слишком много, то излишки начинают откладываться на стенках сосудов, сужают их просвет, образуются бляшки, которые чреваты инфарктами и инсультами.

Чтобы точно понять попали вы в группу «холестеринового» риска или еще нет, недостаточно определить его общее количество в крови. Дело в том, что холестерин неоднороден и состоит из нескольких фракций, в том числе липопротеинов высокой и низкой плотности.

Липопротеины низкой плотности - это и есть тот самый холестерин, из которого образуются сосудистые бляшки. Пациенты называют его «плохой холестерин». Липопротеины высокой плотности («хороший»)- это транспорт, который выводит из клеток «плохой» холестерин.

Даже если общий уровень холестерина выше нормы, но доля «хорошего» в нем больше, чем «плохого», опасности пока нет. Особенно, если учесть, что оптимальная концентрация холестерина индивидуальна для каждого человека. Есть средние значения 180-220 мг/дл. Но если количество «хорошего» холестерина ниже 39 мг/дл у мужчин и 43 мг/дл у женщин, пора бить тревогу.

Если вы не испытываете проблем с самочувствием, то в идеале вам достаточно проверять свой уровень холестерина не чаще одного раза в пять лет, начиная с двадцатилетнего возраста. Для этого с утра, натощак нужно сдать кровь из вены.

Уровень «плохого» холестерина оказался выше нормы

Что вам «грозит», если уровень «плохого» холестерина оказался выше нормы? Совсем не обязательно, что врач тут же назначит вам кучу таблеток. Для начала придется сесть на диету. А после того, как вы две недели ограничите себя в части продуктов, анализы придется повторить.

Если они покажут, что холестерин снизился, то это значит, что его уровень можно контролировать, не прибегая к лекарствам, только с помощью соблюдения режима питания. Правда, придется заняться арифметикой, чтобы количество потребляемого с пищей холестерина не превышало 200 мг в сутки. А для этого выучить хотя бы следующий список продуктов.

Стакан молока или кефира 3% жирности содержит 29 мг холестерина,

творог 18%-ный - 57 мг,

творог 9%-ный - 32 мг,

25 г брынзы - 17 мг,

100 г мороженого - 14 мг,

чайная ложка сливочного масла - 12 мг,

100 г вареной баранины - 98 мг,

100 г вареной говядины - 94 мг,

100 г постной вареной свинины - 88 мг,

100 г вареной курицы (ножка, шейка, спинка) - 89 мг,

100 г вареной курицы (крыло, грудинка) - 79 мг,

100 г вареного языка - 90 мг,

100 г трески, наваги, хека или судака - 65 мг,

100 г окуня, скумбрии, ставриды или сельди - 88 мг,

100 г консервов рыбных в собственном соку - 95 мг,

100 г рыбных консервов в томате - 51 мг,

100 г крабов, кальмаров, мидий - 95 мг,

Один яичный желток - 200 мг.

Как следить за холестерином

- Когда на бутылке с подсолнечным маслом вы читаете надпись «без холестерина» - вы читаете глупость. Дело в том, что в продуктах растительного происхождения холестерина вообще не бывает. Но если такую же надпись вы увидите на пачке сливочного масла, знайте, что внутри - маргарин.

- Перед тем, как жарить или варить курицу, снимайте с нее кожу - там очень много холестерина. После приготовления снимать бесполезно, весь холестерин уже в мясе.

- 20 г спирта ежедневно - снижают холестерин. А 100 г приводит к противоположному эффекту.

- Снижают уровень холестерина яблоки, чеснок, бобы, цветная капуста и грейпфруты.

- Хорошо бы полюбить рыбу. В ней есть не только холестерин, но и сложное вещество под названием эйкозапентаеновая кислота, обладающая антихолестериновым действием.

Сегодня существует немало пищевых добавок, которые обещают снижение уровня холестерина. Но употреблять их, тонизируя сосуды, уже на 50-75% закрытые бляшками, дело бесперспективное и даже опасное. Поэтому пищевые добавки рекомендуются только людям с незначительным повышением холестерина. С точки зрения полноценного лечения – это ерунда.

К сожалению, уровень холестерина не всегда можно регулировать с помощью диеты. В этих случаях без лекарств не обойтись, впрочем как и без диеты на фоне их приема.

Препараты для снижения уровня "плохого" холестерина

Существует четыре группы лекарств, по-разному влияющие на холестерин.

Никотиновая кислота и фибраты понижают уровень «плохого» холестерина.

Смолы тормозят всасывание холестерина в кишечнике и работают на усиленное выведение всего холестерина из организма.

Статины уменьшают производство холестерина в печени и способствуют превращению «плохого» холестерина в «хороший».

Самая низкая эффективность у смол, да и на кишечнике они сказываются не лучшим образом - пучит. Плохо переносят больные и препараты никотиновой кислоты, очень часто после приема начинается жар. Что касается статинов, то у них два недостатка – они дороги, и принимать их придется пожизненно, хотя эффект получите хороший.

Список препаратов-статинов

Какие препараты относятся к статинам, и каковой является их активность по снижению уровня холестерина, можно узнать из таблицы ниже.

Виды статинов Активность снижения холестерина Название препаратов Розувастатин На 55% Крестор, Акорта, Мертенил, Роксера, Розувастатин, Розулип, Розукард, Тевастор, Розарт Аторвастатин На 47% Аторвастатин Канон, Атомакс, Тулип, Липримар, Аторис, Торвакард, Липтонорм, Липитор Симвастатин На 38% Зокор, Вазилип, Овенкор, Симвакард, Симвагексал, Симвастатин, Симвор, Симвастол, Симгал, Синкард, Симло Флувастатин На 29% Лескол Форте Ловастатин На 25% Кардиостатин 20 мг, Холетар, Кардиостатин 40 мг

Перечень препаратов-фенофибратов:

Тайколор;

Липантил;

Экслип 200;

Ципрофибрат Липанор;

Гемфиброзил.

Перечень БАДов, которые применяют с этой целью и содержат природные компоненты: