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Автор Андрей Беляков

Можно ли самому вправить грыжу

Здоровье » Здоровье и профилактика

"Надорвался" — этот народный диагноз обычно означает, что у человека образовалась грыжа. Можно ли ее вправить, или без помощи врача не обойтись?

Можно ли самому вправить грыжу

Как появляется грыжа

При поднятии тяжестей живот напрягается, внутрибрюшное давление повышается, а из-за этого расходятся лентообразные мышцы живота. Образовавшаяся щель — грыжевые ворота — служит лазейкой для внутренних органов, чаще всего для кишки.

Кишечная петля, один раз проникнув между мышцами, со временем выпячивается все больше и удерживается на месте только кожей. Вправить неущемленную грыжу может каждый. Для этого надо лечь на спину, расслабиться, нащупать грыжевые ворота и, ощущая кишку под пальцами, потихоньку вдавливать ее вовнутрь.

Но избавиться таким способом от грыжи навсегда не удавалось еще никому! Для того чтобы мягкое выбухание, скажем, на животе появилось снова, достаточно встать, пройтись в умеренном темпе метров 200, сходить в туалет или чихнуть.

Потому домашнее вправление грыжи без участия хирурга — занятие бесперспективное. Кроме того, бывает так, что выпирающий сегмент кишки переполняется продуктами пищеварения. В таких случаях грыжа считается невправимой. Если она остается такой в течение трех суток, значит грыжевые ворота очень узкие и налицо ущемленная грыжа.

Без оперативного вмешательства ущемленная грыжа грозит… смертью, например, в результате гангрены.

Виды грыж

У тех, кого подобное осложнение миновало, грыжа ассоциируется прежде всего с пупочной грыжей — опухолевидном образовании на пупке. Самая распространенная грыжа — паховая. Это неуклюжий мешочек в районе пахового кольца, расположенный чаще всего справа. У мужчин паховая грыжа способна опускаться в мошонку.

Бедренная грыжа располагается еще ниже паховой и как бы сползает по внутренней поверхности бедра. В медицине различаются также мышечная грыжа, диафрагмальная, мозговая и т. д.

Для того, чтобы грыжа появилась, нужны определенные предпосылки. Для женщин опасным в этом смысле может оказаться резкое похудение, которое провоцирует появление грыжевых ворот.

паховая грыжа
паховая грыжа

Мужчинам же можно посоветовать не стареть. Чем быстрее мышцы станут дряблыми, тем больше риск появления мышечных щелей. Хотя врачи не исключают влияние наследственного фактора. Если соединительная ткань была слабой у родителей, то укрепиться она сможет только у правнуков при условии, что все остальные поколения будут регулярно ее укреплять.

Лечение грыжи

Методик лечения грыж много, но итог всегда один — хирургом создается дубликатура ткани. Разошедшиеся мышцы натягиваются и соединяются внакладку (вроде толстого шва на джинсах). Со временем уплотнение выравнивается, и это место приобретает особенную прочность.

Чтобы снизить вероятность рецидива грыжи, в первые 2-3 месяца после операции нужно исключить поднятие тяжестей и прочие натуживания. Опасен бег, но можно и нужно делать дыхательную гимнастику и общеразвивающие упражнения для здоровых частей тела, чтобы улучшить циркуляцию крови.

Благодарим за консультацию врача-травматолога Михаила Марвина.

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ПАХОВАЯ ГРЫЖА и БЕДРЕННАЯ ГРЫЖА. Причины, симптомы, диагностика, лечение, реабилитация Хирург Щевцов
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы грыжа лечение грыжи паховая грыжа бедренная грыжа
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