Диабет: кровь "засахарилась", а клетки голодают

Начать новую жизнь с понедельника — эта светлая мечта, наверное, хоть раз приходила в голову каждому человеку. Но одно дело вставать на старт нового пути по собственной охоте, и совсем другое, когда твоя колея поворачивает под давлением внешних обстоятельств. Одним из таких обстоятельств для 150 миллионов жителей планеты стал сахарный диабет. И каждый год их количество будет только расти. Откуда берется эта напасть?

Живет человек, не тужит, и вдруг начинает резко полнеть или худеть… Или не меняя веса, заболел желтухой, а то и просто сильно отравился… Или вдруг задумался о простатите, потому что стал часто бегать — 3-4 раза за ночь — в туалет "по-маленькому" и пить почему-то все время хочется…

"Да у вас, батенька, диабет!"

Или ноги болеть стали, а в промежности все время что-то зудит и потертости образуются… Здоровый и вроде еще крепкий организм засбоил, и надо его показывать врачу. А врач тут и объявляет: "Да у вас, батенька, диабет!" Что же произошло, черт побери?

"Как автомобиль не может двигаться без бензина, так и наш организм не может работать без глюкозы, — рассказывает ведущий научный сотрудник Эндокринологического научного центра Татьяна Никонова. — А для того чтобы глюкоза из крови добралась до каждой клеточки человеческого тела и попала внутрь ее, нужен гормон инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой.

Проще говоря, организм теряет "ключ", которым открываются "замки" клеток для пропуска глюкозы. При сахарном диабете этот механизм нарушается — сахар не поступает в ткани, а накапливается в кровеносных сосудах, постепенно разрушая их. В результате страдают все органы, а в первую очередь те, в которых много мелких сосудов — глаза и почки.

Сахарный диабет 1-го типа

Это чаще всего болезнь "молодых и худых". Она возникает, когда поджелудочная железа начинает вырабатывать слишком мало инсулина. Потому и лечение СД-1 основано на искусственном введение инсулина в организм.

Сахарный диабет 2-го типа

Это, как правило, диабет "пожилых и полных". Возникает болезнь постепенно, когда вроде бы инсулина вырабатывается достаточно, но он перестает взаимодействовать с рецепторами клеток и в итоге очень много глюкозы все равно остается в крови, как и в случае с СД-1. Лечение заболевания основано на применении сахаросжигающих препаратов.

Человек может унаследовать генетическую предрасположенность к диабету, но так никогда и не познакомиться с самой болезнью. Такие счастливчики есть, но их, к сожалению, меньше, чем хотелось бы.

Сахарный диабет

Диабет — это аутоиммунное заболевание

Другими словами, в какой-то момент иммунная защита начинает атаковать свои собственные клетки. Толчком к болезни становится любая ситуация, ведущая к нарушению обменных процессов: психологический стресс, инфекционное заболевание, хирургическая операция, тяжелая травма.

Диабет второго типа нередко провоцируют избыточный вес и гипертония, и видимо, именно поэтому ими страдают 90% от всех диабетиков вместе взятых. Конечно, сказать: соблюдай диету и никогда не заболеешь — нельзя. Но то, что связь между ожирением и диабетом 2-го типа есть — сомнений не вызывает.

Сегодня по тесту ДНК можно определить есть ли генетическая предрасположенность к диабету. Иммунологические тесты, определяющие наличие в крови антител к инсулину или, как их называют в народе "анализ на скрытый сахар", показывают развитие болезни за 5-6 лет до появления ее первых симптомов.

К сожалению, эти два теста пока можно сделать только в крупных городах России. В обычных поликлиниках у вас возьмут только мочу и кровь "на сахар". И если его концентрация повышена, значит, диабет у вас уже развился.

Это нужно знать:

Нормальный уровень сахара (глюкозы) в крови натощак колеблется от 3,3 до 5,5 миллимоль на литр. А при взятии крови из вены (биохимический анализ), норма — до 6,1 ммоль/л

После еды уровень сахара крови у здорового человека может повыситься до 7,8 ммоль/л, который затем снижается до нормальных значений. Иногда утренний сахар крови может повышаться за счет запасов, находящихся в печени, несмотря на то, что человек ничего ночью не ел.

Повышенный уровень сахара в крови может спровоцировать употребление накануне анализа алкоголя, пищи богатой углеводами, кондитерских изделий, а так же острой и пряной пищи.

Сахар в моче определяется лишь в тех случаях, когда его концентрация в крови уже превышает 9-10 ммоль/л. Поэтому анализ мочи на сахар является вспомогательным при диагностике сахарного диабета.

Поскольку уровень сахара в крови может изменяться в зависимости от физического и даже психологического состояния человека, желательно сделать не один, а два-три анализа крови в течение нескольких дней.

В любом случае, даже если анализы оказались положительными, — без паники. Если соблюдать диету и лечиться, можно всю жизнь прожить без осложнений: работать, отдыхать, заниматься спортом и рожать детей.

Можно будет обойтись без таблеток и уколов

Когда речь идет о диабете 2-го типа, то больному прежде всего необходимо не набрасываться на лекарства, а разработать вместе с врачом строгую диету, чтобы снизить вес. Если хватит самодисциплины и выдержки, то вполне можно будет обойтись без таблеток и уколов, поскольку сахар в крови нормализуется.

Снижение веса

Есть при сахарном диабете 1-го типа можно практически все. Главное, внимательно подсчитывать количество съеденных углеводов — главного поставщика глюкозы в организм, — чтобы затем компенсировать их инсулином. То есть, человек на глаз определяет, сколько и чего он съест, и заранее делает себе укол инсулина.

Для упрощения процедуры во всем мире принят показатель "одна хлебная единица". Она равна куску хлеба, стакану молока или пива, двум столовым ложкам макарон. Правда, не стоит налегать на так называемые легкоусвояемые углеводы, содержащиеся в:

сахаре,

шоколаде,

варенье,

пирожных,

винограде,

грушах,

бананах.

В общем-то диабетик может не отказывать себе и в алкоголе, но в день не стоит выпивать больше 75 г водки, 250 мл сухого вина или 600 мл пива.

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