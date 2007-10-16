В свое время Всемирная организация здравоохранения объявила холестерин, содержащийся в животных жирах, главным виновником атеросклероза. И началось его массовое изгнание "холестериновых" продуктов с наших столов и прилавков магазинов, особенно в США и многих странах Европы. Но принесло ли это пользу человечеству? Есть мнение, что нет.
"Как физиолог, я изучаю традиции различных народов в аспекте того, что принято называть здоровым образом жизни, — говорит кандидат биологических наук Ринад Минвалеев. — Сейчас могу точно сказать, что в традициях той или иной нации, передающихся из поколения в поколение, остается только то, что проверено тысячелетним опытом. Это относится и к питанию.
Фактически традиционный образ жизни народа и его кухни — это результат многовекового эксперимента, проводимого на миллионах людей. Физиология, как наука экспериментальная, так же подтверждает только то, что закрепилось в традиции (например, русская любовь к жареной картошке).
Что касается холестерина, то на самом деле он крайне необходим для нормального функционирования целого ряда жизненно важных систем нашего организма.
Так, к примеру, половые гормоны просто обожают холестерин. Он служит сырьем для производства всех стероидных гормонов, включая и половые.
Другими словами половые гормоны представляют собой не что иное как видоизмененный холестерин. Частично он синтезируется в организме, частично должен поступать с жирной пищей. А если ее нет?
Так и появляются женщины, у которых почему-то пропало половое влечение, а нередко и менструальный цикл.
Иными словами, бесхолестериновая диета ведет к раннему климаксу у представительниц прекрасного пола. А ведь есть "целители", которые до сих пор предлагают лечить бесплодие… голоданием.
Кстати, вам теперь понятно, почему мужчин нужно кормить мясом? Как давно подмечено в народе, "от крахмала только воротнички стоят". Кроме того, холестерин входит в состав клеточных мембран и таким образом обеспечивает возможность деления клеток. Это необходимо в первую очередь детям.
Если ребенок не будет есть холестерин, то просто:
Тем не менее холестерин рекомендуют ограничивать всем от старого до малого, и даже беременным. Эти бестолковые разгрузочные дни в свое время докатились и до наших женских консультаций. Правда, когда беременные одна за другой стали падать в голодные обмороки, вовремя одумались и прекратили издеваться над женским организмом.
Так что рекомендации по ограничению холестерина в питании не могут распространяться на всех людей без исключения. Скажу более, начатая в середине ХХ века борьба с холестерином сегодня вызывает у врачей все больше и больше сомнений.
Дело в том, что за тридцатилетие ограничения холестерина в пище так и не удалось существенно снизить ни уровень заболеваемости атеросклерозом, ни уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Существует еще так называемый "французский парадокс": французы традиционно потребляют пищу богатую холестерином, но при этом имеют очень низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний.
А вот граждане США исторически лишенные традиций, а потому слепо следующие "научным" рекомендациям о снижении калорийности рациона и уровня холестерина в крови, продолжают занимать ведущее место и по уровню заболеваемости атеросклерозом, и по числу болезней, связанных с ожирением".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами