Бесхолестериновая диета приводит к раннему климаксу

В свое время Всемирная организация здравоохранения объявила холестерин, содержащийся в животных жирах, главным виновником атеросклероза. И началось его массовое изгнание "холестериновых" продуктов с наших столов и прилавков магазинов, особенно в США и многих странах Европы. Но принесло ли это пользу человечеству? Есть мнение, что нет.

"Как физиолог, я изучаю традиции различных народов в аспекте того, что принято называть здоровым образом жизни, — говорит кандидат биологических наук Ринад Минвалеев. — Сейчас могу точно сказать, что в традициях той или иной нации, передающихся из поколения в поколение, остается только то, что проверено тысячелетним опытом. Это относится и к питанию.

Фактически традиционный образ жизни народа и его кухни — это результат многовекового эксперимента, проводимого на миллионах людей. Физиология, как наука экспериментальная, так же подтверждает только то, что закрепилось в традиции (например, русская любовь к жареной картошке).

Холестерин необходим. Почему?

Что касается холестерина, то на самом деле он крайне необходим для нормального функционирования целого ряда жизненно важных систем нашего организма.

Так, к примеру, половые гормоны просто обожают холестерин. Он служит сырьем для производства всех стероидных гормонов, включая и половые.

Другими словами половые гормоны представляют собой не что иное как видоизмененный холестерин. Частично он синтезируется в организме, частично должен поступать с жирной пищей. А если ее нет?

Так и появляются женщины, у которых почему-то пропало половое влечение, а нередко и менструальный цикл.

Иными словами, бесхолестериновая диета ведет к раннему климаксу у представительниц прекрасного пола. А ведь есть "целители", которые до сих пор предлагают лечить бесплодие… голоданием.

Почему мужчин надо кормить мясом

Кстати, вам теперь понятно, почему мужчин нужно кормить мясом? Как давно подмечено в народе, "от крахмала только воротнички стоят". Кроме того, холестерин входит в состав клеточных мембран и таким образом обеспечивает возможность деления клеток. Это необходимо в первую очередь детям.

Холестерин крайне необходим для нормального функционирования целого ряда жизненно важных систем нашего организма

Если ребенок не будет есть холестерин, то просто:

не вырастет

не приобретет достаточную иммунную защиту.

Полезны ли бесхолестериновые диеты?

Тем не менее холестерин рекомендуют ограничивать всем от старого до малого, и даже беременным. Эти бестолковые разгрузочные дни в свое время докатились и до наших женских консультаций. Правда, когда беременные одна за другой стали падать в голодные обмороки, вовремя одумались и прекратили издеваться над женским организмом.

Так что рекомендации по ограничению холестерина в питании не могут распространяться на всех людей без исключения. Скажу более, начатая в середине ХХ века борьба с холестерином сегодня вызывает у врачей все больше и больше сомнений.

Дело в том, что за тридцатилетие ограничения холестерина в пище так и не удалось существенно снизить ни уровень заболеваемости атеросклерозом, ни уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Существует еще так называемый "французский парадокс": французы традиционно потребляют пищу богатую холестерином, но при этом имеют очень низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний.

А вот граждане США исторически лишенные традиций, а потому слепо следующие "научным" рекомендациям о снижении калорийности рациона и уровня холестерина в крови, продолжают занимать ведущее место и по уровню заболеваемости атеросклерозом, и по числу болезней, связанных с ожирением".

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