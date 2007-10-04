Нужно ли лечить «глаза змеи»

Возможно, вам приходилось сталкиваться взглядом с человеком и при этом испытывать легкую дрожь от того, что на вас смотрит глаз с почти вертикальным зрачком. Этот клиновидный дефект в радужной оболочке глаза называется колобома (от греческого "изъян"). Насколько это опасно для человека и требуется ли какое-то лечение?

Признаки колобомы

По словам врача-офтальмолога Ирины Князевой колобома может поражать ткани:

Почему у некоторых людей зрачок не круглый?

век или радужки

хрусталика

сетчатки

сосудистой оболочки глаза

зрительного нерва.

Она может быть врожденной или приобретенной после травм и операций. На веке этот дефект имеет форму треугольной выемки в средней части. Нередко в этих случаях наблюдаются и другие пороки развития — заячья губа, волчья пасть.

На глазном яблоке колобома может сочетаться с другими дефектами. Чаще наблюдается врожденная колобома радужной оболочки, когда зрачок имеет грушевидную форму — направленный вниз конус. Область дефекта окружена сфинктером — кольцевидной мышцей, суживающей отверстие.

При этом зрачковые реакции остаются: при освещении суживаются:

и зрачок

и область дефекта

что сохраняет четкость и остроту зрения. Колобома хрусталика, сосудистой оболочки, зрительного нерва и других частей глаза встречаются гораздо реже. В каждом случае, прежде чем приступать к лечению, нужно определить насколько угрожает дефект зрению человека.

На глазном яблоке колобома может сочетаться с другими дефектами

Колобома век подлежит хирургической коррекции. Если же дефект носит лишь косметический характер, то избавление от колобомы, например, радужной оболочки — это чаще всего вопрос эстетических воззрений пациента, поскольку сама она лечения не требует.

В том случае, если колобома радужки большая и влияет на четкость зрения, для его улучшения рекомендуется ношение специальных дырчатых очков, в некоторых случаях делают пластическую операцию.

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