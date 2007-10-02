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Автор Андрей Беляков

Ноги надо держать в тепле, а закаливать холодом

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Держать тело в холоде, желудок в голоде, а ноги в тепле, чтобы оставить врачей без работы, советовали еще древние эскулапы. Почему именно ногам мы должны уделять особое внимание в плане комфорта?

обливание ног
обливание ног

Чувствительные рецепторы

Дело в том, что наши стопы снабжены чувствительными рецепторами, которые через центральную нервную систему связаны в том числе и с органами дыхания. На слизистой оболочке носа тоже есть рецепторы, которые моментально откликаются на сигнал от наших подошв, если тем холодно: развивается воспаление, появляется насморк.

Чтобы этого не случалось, ноги нужно закалять, то есть, как бы усыпить бдительность расположенных на них холодовых "датчиков", сделать их менее чувствительными. Начинать закаливание надо с хождения босиком по полу 5 мин. утром и 5 мин. вечером. Сначала в носках, а потом и ступая голыми ногами.

Закаливание ног

Ежедневно время таких прогулок надо увеличивать на несколько минут, чтобы к концу месяца гулять уже по часу. В результате огрубевшая кожа притупляет реакцию на холод. Потом можно прогуливаться босиком и во дворе, и даже по заснеженному балкону. После моциона ступни нужно вымыть теплой водой с мылом, энергично растереть, а икроножные мышцы промассировать.

Можно закаливать ноги путем их обмывания или обливания. В первом случае стопы (до лодыжек) погружают в таз с водой комнатной температуры на 1 минуту. Затем растирают мохнатым полотенцем до ощущения тепла. Ежедневно увеличивают продолжительность ножных ванн на 1 минуту и постепенно доводят до 10 минут, снижая каждые три дня температуру воды на один градус. Через пару месяцев температура воды должна быть не выше 7-5°С (с этой целью воду держат в холодильнике).

Обливание ног

Обливание ног лучше всего делать по методу контрастного закаливания. Для этого заготавливают два кувшина: в один наливают горячую воду (выше 40°С), в другой — холодную (15-10°С). Сначала на стопы льют горячую воду, а затем холодную. Заканчивается процедура обливанием горячей водой. После этого ноги тщательно растирают махровым полотенцем и массируют. Температуру холодной воды рекомендуется каждые 2-3 дня снижать и довести до 5-3°С.

Растирание снегом

Попутно хотелось бы сказать и о такой форме закаливания, как растирание снегом. К этой экстремальной процедуре можно приступать только после того, как вы уже закалили свое тело водными процедурами. На первых порах растирать снегом следует лишь верхнюю половину туловища.

Растирание проводится быстрыми, энергичными движениями в течение 20-30 секунд, а затем длительность процедуры доводится до одной минуты и более. Однако этот метод требует длительной подготовки и хорошего состояния здоровья.

Понятно, что ко всем этим закаливающим процедурам нельзя приступать во время простудных заболеваний.

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Рецепты закаливания - Доктор Комаровский
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы ноги закаливание
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