"Не может быть!": обосновано ли недоверие к препарату "Скин-кап"?

Вокруг Скин-капа, популярного препарата для лечения кожных заболеваний, нет-нет да и возникают споры. Однако при этом скин-кап пользуется в России большой популярностью. Разобраться в ситуации помогли специалисты.

Что такое Скин-кап?

Для начала обратимся к самому лекарству. Итак, Скин-кап был разработан специалистами испанской фармацевтической компании "Хеминова Интернасьональ С. А." на основе пиритиона цинка — вещества, часто применяемого при лечении кожных заболеваний.

Основным отличием препарата от аналогичных по составу средств стало революционное решение испанских специалистов — возможность активизировать формулу молекулы пиритиона цинка посредством физического воздействия без применения химических средств.

Это значительно усилило ее действие по сравнению с неактивированной молекулой (которая содержится во многих шампунях против перхоти) и позволило в 50 раз усилить терапевтический эффект препарата.

Таким образом, негормональное средство, не вызывая побочных эффектов, оказывает воздействие, схожее по эффективности с гормональными препаратами, применяемыми для лечения кожных заболеваний. "Не может быть!" — говорят противники препарата, порождая слухи о том, что Скин-кап все же содержит гормоны.

Как известно, для лечения заболеваний кожи зачастую применяются гормональные средства.

"Они достаточно эффективны, — говорил о них академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ Юрий Скрипкин, — и в некоторых случаях лечение такими препаратами просто необходимо. Однако у ряда пациентов при длительном их применении начинают проявляться побочные эффекты, отмечается общее снижение иммунитета и другие неблагоприятные последствия".

Действительно, эффективность гормональных препаратов была неоднократно подтверждена, однако при длительном лечении наступает привыкание организма, при этом терапевтический эффект заметно снижается. И, как уже говорилось выше, побочные эффекты проявляются достаточно отчетливо, что также может привести к серьезным проблемам со здоровьем пациента в будущем.

Скин-кап: эффективность+безопасность

Даже учитывая уже обозначенные факты, шумиха вокруг Скин-капа выглядит не очень правдоподобной: ведь гормональные препараты должны вызывать побочные эффекты, в то время как при лечении Скин-капом никаких осложнений не наблюдается. Во многом именно благодаря своей успешной комбинации — эффективность+безопасность — Скин-кап и завоевал популярность во всем мире.

Известно, что Скин-кап неоднократно подделывали в Европе и США, выпуская на рынок якобы аналогичные средства. При этом в контрафактных препаратах действительно содержались гормоны. И что характерно, эффект не был сопоставим с эффектом настоящего Скин-капа.

Проверка Скин-капа на истинность и прочность

Неоднократные жалобы потребителей привели к тому, что в 1997-98 годах независимые лаборатории Германии, Испании, Великобритании, Австралии, Чехии, Голландии, России, США и других стран провели исследования образцов Скин-капа. Однако ни в одной лаборатории в составе препарата не было выявлено наличия гормонов.

Исследования

В 2006–2007 году в России были проведены два уникальных клинических исследования свойств Скин-капа на базе самых авторитетных российских медицинских центров. Исследования проводили ведущие специалисты:

Московского НИИ педиатрии и детской хирургии,

Казанского НИИ эпидемиологии и микробиологии МЗ РФ,

Центрального научно-исследовательского кожно-венерологического института,

Казанского государственного медицинского университета,

Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии и ещё ряда известных медицинских учреждений страны.

Скин-кап проверку прошёл успешно: безопасность и эффективность доказаны

Использованная методика — двойное слепое плацебо-контролируемое исследование — полностью соответствовала стандартам доказательной медицины. Клиническая эффективность и безопасность препарата была доказана — специалисты подтвердили, что Скин-кап показан даже годовалым детям. Обладая высокой эффективностью воздействия, сравнимой с результатами, получаемыми при помощи гормональных средств, Скин-кап не вызывает побочных эффектов, неизменно возникающих при использовании лекарств, в состав которых входят гормоны.

"Скандалы и слухи — это все из области маркетинга, для меня главное — здоровье пациентов, — сказал профессор Александр Суворов (Саратовский государственный медицинский университет), — я выписывал Скин-кап большинству из них, и все они благодарили меня. Даже заранее готовясь к негативным последствиям, наслушавшись различных историй и домыслов, они все же получали только эффективное лечение и никаких осложнений".

Пожалуй, список положительных историй, связанных со Скин-капом, можно продолжать и дальше, благо в стране и по всему миру найдется множество счастливых мам, которым удается бороться с кожными заболеваниями своих чад с помощью Скин-капа, а также удачно прошедших лечение взрослых пациентов.

Hockey Vlad:

"Уникальное средство СКИН-СКАП! Купила этот препарат ребенку. У ребенка атопический дерматит. Хорошее средство и помогает. Не вызывает привыкания. И не было побочных действий. Узнала об этом препарате во Франции. Там в аптеке мне его и посоветовали. Всем советую!"

Наверное, найдутся и другие истории из разряда слухов, которые будут развивать историю о том, что Скин-кап все же содержит гормоны. В компании "Инвар", которая занимается продвижением препарата в России, не любят тратить деньги на организацию ответных "войн" — данные медицинских исследований говорят сами за себя.

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