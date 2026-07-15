Как спроектировать идеальную улыбку. Цифровые решения Дмитрия Безфамильного

Мода на красивую улыбку, по экспертным данным, будет приносить доход 8,5 миллиардов долларов уже к 2033 году. Но вместе с тем многие пациенты все еще откладывают лечение из-за боязни долгого периода исправления прикуса и страха получить не тот результат, который они ожидают.

Фото: из личного архива Дмитрия Безфамильного Эксперт по разработке программного обеспечения Дмитрий Безфамильный

Часто это происходит даже не по вине врача, а за счет ошибок при передаче данных 3D-визуализации на завод по производству ортодонтических аппаратов. Решение этой проблемы предложил российский эксперт по разработке программного обеспечения Дмитрий Безфамильный, управляющий процессами разработки программных инструментов для ортодонтов в крупной международной корпорации.

Он развивает программный домен для прямой передачи информации на производство, чтобы не выходе элайнеры точно подходили под индивидуальные параметры пациентов. Кроме того, под руководством эксперта по разработке ПО создана первая цифровая платформа для врачебных консилиумов, благодаря которой ортодонты получили возможность работать "в связке" с лучшими мировыми специалистами, и ставить диагнозы с максимальной точностью.

Дистанционное управление биологией

Еще недавно поход к ортодонту был малоприятной процедурой — гипсовая масса во рту, риск того, что материал деформируется при застывании, и многое другое. Сегодня ортодонты используют более современный инструментарий. Достаточно интраорального сканера, чтобы за пару минут создать с помощью специальной камеры цифровой двойник челюсти с точностью до микрона. Но даже этого не всегда достаточно, чтобы составить идеальный план лечения.

В некоторых случаях требуется врачебный консилиум. К примеру, если у пациента проблемы с зубочелюстными суставами, необходима консультация гнатолога или хирурга. А если случай нестандартный — то и врач нужен с достаточно высокой квалификацией и опытом работы с такими пациентами. И нужного специалиста может не оказаться поблизости: в клинике, городе, а иногда и в стране. Для заочной же консультации нужно видеть компьютерный снимок, быстро переключать проекции, иметь доступ к редактированию моделей и понимать ситуацию до мельчайших деталей.

Работая в тесной связке с врачами, Дмитрий Безфамильный, как руководитель направления разработки сложных цифровых систем для ортодонтии, сразу взялся за реализацию главного запроса со стороны медиков — создание инструментария для такого врачебного консилиума с помощью новых технологий. Под его руководством команда из 10 инженеров приступила к разработке критически важных компонентов специализированной платформы Lab Portal. Она интегрирована в систему ClinCheck, в которой хранится 3D-модель и все данные пациентов. Задача Дмитрия заключалась в том, чтобы обеспечить доступ к этой информации для всех участников процесса.

"Доктор взаимодействует с пулом клинических экспертов. Это могут быть специалисты, назначенные компанией, либо эксперты, с которыми врач установил профессиональное взаимодействие. В рамках платформы специалист может передать информацию о клиническом случае пациента: план лечения и связанные с ним данные", — объясняет Дмитрий.

Имея на руках 3D-модель и актуальные данные, эксперты могут детально проанализировать каждый клинический случай и дать свои рекомендации. На основе этого ортодонт получает сразу полную картину, как вести дальнейшее лечение, с учетом предложений от более опытных коллег и смежных специалистов — челюстно-лицевых хирургов, гнатологов, лор-врачей. Пациенты таким образом избавляются от необходимости отдельно консультироваться у этих специалистов, а врачи действуют в рамках единой утвержденной концепции.

Как не потерять данные

Даже идеальный план, который утвердили десять экспертов со всего мира, ничего не стоит, если при формировании производственного заказа, произойдет ошибка, уверен Дмитрий. Малейшая неточность может привести к тому, что на выходе получится брак и элайнер просто не подойдет пациенту. Это узкое место всей системы, которое может перечеркнуть все усилия врачей. Чтобы избежать этой проблемы, Дмитрий Безфамильный в рамках глобальной платформы Invisalign Doctor Site (IDS) развивает домен Finalization. Домен обеспечивает точность клинических данных при формировании параметров заказа на изготовление ортодонтических аппаратов.

"Когда план лечения утвержден и готов заказ на элайнеры, крайне важно, чтобы все данные были точны до миллиметра. Поэтому важно было структурировать медицинскую информацию для изготовления ортодонтического аппарата", — говорит эксперт по разработке ПО.

Домен, который курирует Дмитрий, выполняет критически важную функцию. С его помощью решение врача переводится в точное техническое задание для завода. В программе есть детальное описание параметров лечения — этапов и их последовательности, указано, какие материалы выбрал доктор и конфигурация изделий, а также параметры готового изделия. Все это позволяет избежать разночтений, и производители могут максимально точно интерпретировать информацию.

Механизмы валидации, разработанные Дмитрием, позволяют находить ошибки заранее. Прежде, чем заказ уйдет на производство, встроенные механизмы автоматически проверяют данные. В масштабах Align Technology, обрабатывающей миллионы заказов, именно предложенная Безфамильным логика домена Finalization стала единственным гарантом того, что пациент получит изделие, в точности соответствующее замыслу врача.

Свой опыт по созданию сверхточных компонентов для цифровой ортодонтии эксперт по разработке ПО перенес и в плоскость научной дисциплины. В статье "Концептуальные подходы к оптимизации жизненного цикла разработки программного обеспечения" он описал, какие механизмы позволяют совершенствовать цифровую ортодонтию, и как это помогает врачам проводить сверхточное лечение.

Обмен опытом как фактор развития отрасли

Цифровизация ортодонтии и новые технологические решения открывают для отрасли новые перспективы. Опираясь на данные и алгоритмы, врачи могут добиваться ранее невозможных результатов: более точно планировать лечение, делать его персонализированным и предсказуемым.

Высокий спрос на подобного рода решения подтвердили кейсы участников премии Digital Leaders Awards, экспертную оценку которых проводил Дмитрий Безфамильный. Анализируя проекты на стыке ИТ и медицины, он оценивал решения, способные вывести отдельные направления и услуги на новый уровень, благодаря безупречному математическому расчету.

"На конкурсе я увидел проекты, которые подтверждают, что цифровые решения в медицине и индустрии красоты становятся территорией глубокой междисциплинарной интеграции. Там сейчас колоссальный потенциал. И, поверьте, мы только в самом начале этого пути", — делится Дмитрий Безфамильный.

Его экспертиза также востребована на международном уровне — сообщество разработчиков Hackathon Raptors пригласило его стать экспертом, и теперь инженер участвует в решении актуальных вызовов отрасли, в том числе касающихся новейших разработок для ортодонтии.

Для профессионального сообщества его практический опыт становится дорожной картой, которая позволяют клиникам не просто внедрять софт, а выстраивать безошибочный технологический цикл. Это и есть точка, где инженерная мысль делает медицину прозрачной, а результат работы врачей-ортодонтов на 100% прогнозируемым.