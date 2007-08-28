Нервные потрясения вызывают псориаз

Псориаз еще называют чешуйчатым лишаем. Омертвевший слой эпителия здоровой кожи отшелушивается незаметно для глаза. При псориазе клетки начинают размножаться почти в десять раз быстрее нормы. Такая стремительность приводит к тому, что старый слой не успевает отвалиться и накапливается, превращаясь в бляшки серебристо-белого цвета.

Пытаясь освободиться от бляшек, организм включает защитные механизмы: поврежденные участки кожи начинают активно шелушиться, иногда вызывая зуд. Излюбленные места бляшек — локти и колени. Довольно часто псориаз выбирает места кожных складок, прячется на голове под волосами, появляется на лице.

Где "живёт" псориаз

Самые активные проявления болезни приходятся на кожу. В более тяжелых случаях вовлекаются ногти — появляются продольные или поперечные иссеченности, наперсткообразная истыканность, на ногтевом ложе проступают желтовато-бурые пятна. В 5-8% случаев повреждаются суставы.

Если задеваются коленные суставы или мелкие суставы стоп, становится больно ходить. При поражении локтевых суставов и фаланг пальцев движения также затрудняются. Псориатический артрит, внешне напоминающий артрит ревматоидный, — это тяжелая форма заболевания, которая не всегда сопровождается кожными высыпаниями.

К тяжелым формам относятся и ладонно-подошвенные высыпания. Из-за того, что эти поверхности постоянно соприкасаются с обувью, предметами, водой, их лечение растягивается надолго.

Три стадии псориаза

По активности различают три стадии псориаза:

прогрессирующую,

стационарную

и регрессирующую.

При прогрессирующей стадии появляются свежие элементы, причем спровоцировать обострение может любая мелочь. Бляшки появляются на местах давления и трения на голове — от фуражки, шляпы; на теле — от ремешка часов, от одежды. Доходит до того, что элементы возникают на месте инъекций, где игла проткнула кожу.

Бляшки на локтях могут появиться у

врачей,

учителей,

журналистов,

операторов ПК,

то есть у тех, кому приходится особенно часто "протирать локти", то есть писать или работать за компьютером. Разумеется, заболевание возникает не у всех подряд, а только у того, кто к нему расположен.

Чешуйчатый лишай — как наследственный фактор

Учеными разных стран проведено большое количество исследований, но ни одна гипотеза не стала универсальным объяснением возникновения чешуйчатого лишая. На сегодня известно, что в значительной степени здесь участвует наследственный фактор. Если псориазом страдает один родитель, риск появления болезни у ребенка составляет 4%, если оба родителя — 41%.

Разумеется, предрасположенность к псориазу не в каждом случае переходит в болезнь. Пусковым механизмом являются стрептококковые инфекции (ангины), стрессы и другие факторы. Но именно нервные потрясения повинны в том, что в последнее время количество заболевших псориазом медленно, но верно растет. Провоцирующими моментами могут быть:

диабет,

ожирение,

снижение иммунитета

и нарушение работы печени.

Мужчины болеют псориазом чаще

Есть два возрастных пика, на которые приходится активизация псориаза, — 13-25 и 50-60 лет. Мужчины болеют чаще. Несмотря на то что псориаз называют лишаем, он совершенно не опасен для окружающих. Им невозможно заразиться ни воздушно-капельным, ни половым путем, ни через стаканы или рукопожатие.

Псориаз на ладонях

Лечение псориаза — длительный процесс

В острых случаях лечение лучше всего проводить в стационаре. Это довольно длительный (от полутора до двух месяцев) процесс, который включает целый комплекс мероприятий — внутренние и наружные лекарства, физиотерапевтические методы. К сожалению, не во всех случаях удается добиться желаемых результатов.

ПУВА-терапия

На сегодняшний день наиболее эффективным способом лечения является ПУВА-терапия — облучение длинноволновыми лучами. Изобретенная в середине семидесятых, она и по сей день остается ведущим методом, который дает очень большой процент выздоровления — до 90%. Этот метод хотя и называется фотохимиотерапией, но не имеет ничего общего с химиотерапией, назначаемой онкологическим больным.

Особенно показан этот метод при распространенных выражениях болезни, а также в тех случаях, когда поражены ладони и подошвы. Его плюс в том, что организм к нему не привыкает — даже после 20-30 необходимых процедур. А, кроме того, он позволяет удлинять время ремиссий и может применяться повторно. Подходит ПУВА-терапия не всем. Она не рекомендуется при сахарном диабете, при злокачественных и доброкачественных опухолях. Не годится при язве желудка и больной печени.

Селективная фототерапия

В лечебных центрах применяется и другой способ — селективная фототерапия (СФТ) — ультрафиолетовые лучи средней длины. Ее лечебные свойства несколько ниже, зато более широк спектр применения — у детей, при прогрессирующем псориазе, при локальном псориазе. Выпускаются также СФТ-препараты для домашнего пользования.

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение самое разнообразное, но им самостоятельно заниматься не стоит — как нет общего правила для ПУВА-терапии, так и пациент не может сам разобраться в том, какое лекарство ему более полезно. Здесь обязательно нужна консультация врача, который помимо противопоказаний знает, что не во всех случаях требуется немедленное лечение.

Псориаз на локте

Это относится к так называемым "дежурным бляшкам" на локтях и коленях. Нельзя лечиться по совету друзей и знакомых: то, что полезно одному, у другого может вызвать обратный эффект. Дерматологи не запрещают пациентам пользоваться народными рецептами — мазями из дегтя, солидола, цветочного меда, тем более что известны случаи, когда эти методы оказывались полезными.

К сожалению, через некоторое время вне зависимости от способа лечения, псориаз возвращается. Причем когда это произойдет, не скажет вам никто. Замечено, что ряд условий позволяет максимально удлинить межрецидивный период.

Во-первых, очень большую роль играет нервно-психическое состояние. В 40% случаев псориаз возвращается после эмоциональных перегрузок. Нередко при нервном состоянии в мозгу формируется очаг возбуждения, работающий на псориаз, и в силу того, что пациент постоянно "зациклен" на своей болезни, организм никак не может ее отпустить.

Во-вторых, необходимо полностью отказаться от алкоголя. Он не только провоцирует рецидив и обостряет течение болезни, но и мешает ее лечить.

Если же говорить о диете в целом, то кроме спиртного следует исключить продукты, содержащие животные жиры.

В-третьих, псориазом чаще всего болеют жители нежарких стран, так что, если есть возможность, больным хотя бы раз в году будет очень полезно погреться на южном солнце, хотя, конечно, не часами.

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