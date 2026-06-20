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Петр Дерябин

Генетический взлом кишечника: ученые раскрыли многолетнюю тайну ВЗК

Здоровье » Здравоохранение

Исследователи из Оксфордского университета идентифицировали аутоиммунный механизм, ответственный за развитие воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Это открытие ставит точку в десятилетиях диагностической неопределенности. Ученые обнаружили конкретный генетический дефект, который заставляет иммунную систему переходить в режим самоуничтожения. Вместо защиты организма Т-лимфоциты начинают "перегрызать" слизистую оболочку собственного кишечника.

Кишечный виром
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кишечный виром

Генетическая ловушка: как ломается иммунитет

ВЗК — это не просто "проблемы с животом", а системный сбой. К этой группе относятся болезнь Крона и язвенный колит. Пациенты годами живут на гормонах и иммуносупрессорах, превращая свой организм в хрупкую конструкцию. Оксфордское исследование доказало: ключевой ген риска управляет специфическим путем воспаления. Когда система дает сбой, здоровые ткани кишечника помечаются иммунитетом как враждебные биообъекты. Начинается хроническая атака, приводящая к рубцеванию и деструкции органа.

"Обнаружение точного пути активации — это переход от стрельбы из пушки по воробьям к снайперскому воздействию. Мы видим цель и знаем, как ее заблокировать", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

От конвейерного лечения к прецизионной терапии

До этого момента медицина действовала вслепую. Если один препарат не помогал, назначали другой. Теперь фармакология получает чертеж "мишени". Разработка лекарств, блокирующих выявленный аутоиммунный путь, позволит избежать побочных эффектов стандартной "химии". Это доказательный подход в чистом виде: мы лечим не симптом, а конкретную поломку в коде системы.

Параметр Старый подход Новая стратегия
Диагностика По внешней симптоматике Генетическое профилирование
Терапия Общая иммуносупрессия Таргетная блокировка гена

"ВЗК часто путают с обычным гастритом или психосоматикой. Генетическое подтверждение навсегда убирает этот опасный субъективизм", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Будущее диагностики: конец метода проб и ошибок

Перевод медицины на рельсы персонализации неизбежен. Генетический скрининг станет базовым инструментом при первых подозрениях на язвенный колит. Зная структуру поломки, врач сможет сразу выписать эффективное средство, не дожидаясь, пока кишечник пациента превратится в пергамент. Это не просто научный триумф, а прямая экономия ресурсов здоровья.

"Безопасность терапии напрямую зависит от дефицита лишних назначений. Чем точнее удар, тем меньше страдает печень и почки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о ВЗК

Можно ли вылечить ВЗК диетой?

Нет. Это генетически обусловленное аутоиммунное заболевание. Диета — вспомогательный инструмент для облегчения симптомов, но она не чинит сломанный ген.

Передается ли это по наследству?

Генетическая предрасположенность существует, но для активации болезни нужен триггер. Открытие оксфордских ученых поможет выявлять носителей риска заранее.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы генетика
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