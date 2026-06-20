Раньше за это отправляли за решетку: уникальная операция в США стерла границы допустимого

Медицина официально признала ВИЧ не приговором, а хроническим состоянием, которое требует дисциплины. Очередное доказательство — первая в мире успешная пересадка легких от ВИЧ-положительного донора ВИЧ-положительному реципиенту. Врачи NYU Langone Health в Нью-Йорке провернули сложнейшую логистическую и биологическую операцию, доказав: вирус в крови не повод списывать человека в утиль или запрещать ему спасать чужие жизни.

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Смена парадигмы: от криминала к протоколу

Раньше за попытку пересадить орган от ВИЧ-положительного донора в США можно было отправиться за решетку — это считалось федеральным преступлением. Прогресс доказательной терапии изменил правила игры. Благодаря антиретровирусным препаратам вирусная нагрузка падает до неопределяемого уровня. Пациенты живут десятилетиями, сталкиваясь с обычными возрастными патологиями вроде ХОБЛ или сердечной недостаточности. Закон HOPE Act, принятый еще при Обаме, разрешил использовать такие донорские ресурсы, но до недавнего времени лимит ограничивался почками и печенью.

"Это реальное свидетельство того, как далеко мы продвинулись в терапии. Люди с ВИЧ теперь не только живут долго, но и могут выступать в роли доноров, увеличивая общий пул доступных органов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru клинический директор Института трансплантации NYU Langone Анна Кузнецова.

История Бертрана Нельсона: клинический марафон

56-летний Бертран Нельсон живет с диагнозом более 20 лет. К вирусу добавился саркоидоз — системное заболевание, «засоряющее» легкие гранулемами. В 2021 году к этой гремучей смеси присоединилась болезнь легионеров. Тяжелая пневмония добила легочную ткань. Нельсон оказался на кислородной поддержке, а его шансы на выживание стремились к нулю. После отказа в нескольких клиниках за него взялись хирурги из Нью-Йорка.

Параметр Статус операции Донор ВИЧ-положительный (посмертно) Реципиент ВИЧ-положительный, 56 лет Пересаженные органы Двойное легкое и печень Срок госпитализации 67 дней

На операционном столе произошла остановка дыхания — фактически, клиническая смерть. Реаниматологи вернули пациента «с того света». Спустя два месяца реабилитации Нельсон отправился домой. Это достижение аннулирует старые медицинские мифы о «непригодности» органов людей с ВИЧ для их же сообщества.

"ВИЧ-положительные пациенты годами принимают специфическую терапию, что требует особого внимания клинических фармакологов при подборе иммуносупрессоров после трансплантации. Совмещение этих схем — высший пилотаж", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Проблема дефицита и новые шлюзы

Трансплантология задыхается от нехватки донорского материала. Разрешение на использование органов от инфицированных доноров для инфицированных же пациентов — это не риск, а рациональное использование ресурсов. Это сокращает общую очередь и дает шанс тем, кто раньше считался безнадежным. До 2024 года такие операции проводились строго в рамках научных программ под присмотром этических комитетов. Теперь — это стандартная практика для почек и печени, а после успеха Нельсона — и для легких.

"Главный риск здесь связан не с самим ВИЧ, а с возможной суперинфекцией — передачей другого штамма вируса от донора. Однако современные протоколы контроля вирусной нагрузки сводят эту опасность к минимуму", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Ответы на популярные вопросы о трансплантации при ВИЧ

Заразится ли реципиент сильнее от такого донора?

Нет. Реципиент уже живет с вирусом, а его антиретровирусная терапия контролирует процесс. Врачи тщательно проверяют штаммы донора и пациента на совместимость с лекарствами.

Почему легкие пересадили только сейчас, если почки пересаживают давно?

Легкие — крайне нежный орган, наиболее подверженный инфекционным осложнениям. Это технически более сложная операция с высокими рисками отторжения, особенно на фоне иммунодефицита.

Может ли ВИЧ-положительный человек стать донором для здорового?

На данный момент это запрещено. Трансплантация «ВИЧ+ в ВИЧ+» разрешена именно потому, что вирусный статус у обоих участников процесса одинаков.

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