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Автор Елена Перетяченко

Какие болезни можно заесть шоколадом?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врачи средневековой Европы уверяли своих пациентов, что шоколад успокаивает печень, способствует пищеварению, облегчает сердечную боль. Шоколад ели при лечении туберкулеза, анемии, подагры, для снижения температуры. Да и сейчас врачи, например, из Американской ассоциации диетологов утверждают, что содержащиеся в шоколаде минералы и антиоксиданты помогают предупредить некоторые болезни.

Какие болезни можно заесть шоколадом?

Шоколад спасёт от грусти

Тем, кто заботится о своем здоровье, многие кардиологи советуют не пить кофе, а есть шоколад. Он полезнее для сердца, чем красное вино, чай или яблоки, так как:

  • снижает риск образования тромбов,
  • улучшает показатель давления,
  • улучшает настроение.

40 граммов черного шоколада приносят пользу, равноценную бокалу красного вина.

Как показали исследования, проведенные медиками Калифорнийского университета, при употреблении правильного шоколада (тёмного. — Прим. ред.) в крови фиксируется снижение концентрации лейкотриена — вещества, которое склеивает клетки крови, то есть способствует образованию тромбов и закупорке сосудов.

Целители давно используют полезные свойства шоколада в своей практике. Так, кардинала Ришелье лечили шоколадом от многих недугов. Да и современные исследователи считают, что употребление шоколада:

  • создает ощущение комфорта,
  • поднимает настроение,
  • помогает снять стресс.

Шоколад повышает содержание в мозге фенилталамина, который стимулирует ощущения, напоминающие те, что возникают в состоянии влюбленности. Шоколад помогает женщинам легче переносить недомогания "критических дней", считает калифорнийский врач Дебора Уостерхауз.

Шоколад бодрит, повышает работоспособность. Еще бы, ведь он содержит физиологически активное вещество — теобромин. Этот алкалоид — сильнодействующее средство, один грамм его, например, для кролика смертелен. Поэтому любителям шоколада, особенно горького, следует помнить: ни одним продуктом не следует злоупотреблять. А уж таким — особенно.

Шоколад
Горький шоколад

Кому нельзя есть шоколад?

Следует также иметь в виду, что в зернах какао много азотосодержащих веществ, к примеру:

  • щавелевой,
  • мочевой кислот,

которые негативно сказываются на обмене веществ. Задуматься об этом есть резон тем, кто страдает ожирением, подагрой, не говоря уже о сахарном диабете, болезнях:

  • печени,
  • почек,
  • гипертонии.

Дубильных веществ в какао-бобах больше, чем клетчатки или воды, — до 5,8%. Это тревожный факт для тех, кто страдает запорами. А уже упоминавшийся:

  • теобромин
  • и кофеин

оказывают возбуждающее действие на мышцу сердца и нервную систему.

Обычно люди выбирают шоколад по вкусу — независимо от рецепта и обертки. По стандарту шоколадом считается кондитерское изделие, изготовленное на основе какао-бобов с сахаром без добавления или с добавлением некоторых других видов сырья (орехов, цукатов, изюма, сухого молока и др.). В шоколаде не допускается использование жиров — заменителей какао-масла, за исключением начинки.

Натуральный шоколад всегда содержит какао-масло

Коричневый цвет ему придает какао-порошок, от процентного содержания которого зависит интенсивность цвета. На него влияет также наличие в продукте молочного жира. Вкус шоколада зависит от соотношения какаосодержащих компонентов и сахара.

В списке ингредиентов натурального шоколада какао-масло обычно стоит на первом месте. Если же изготовитель указал, что его шоколад сделан на основе гидрогенизированного жира или растительных масел, то вы имеете дело не с шоколадом, а со "сладкой плиткой". Сладкая плитка не имеет права называться шоколадом и стоить она должна гораздо дешевле натурального шоколада.

Шоколад
Шоколад

При покупке обращайте внимание на дату выпуска и срок годности, на то, рядом с чем выложен шоколад на прилавке. Ведь он легко впитывает посторонние запахи и теряет свой приятный аромат, а также весьма чувствителен к колебаниям температуры и влажности окружающего воздуха.

Если шоколад без добавок, его срок хранения полгода, с добавлением сухих молочных продуктов или с начинкой — три месяца. Температура хранения должна быть в пределах плюс 18 градусов — минус 3 градуса. При температуре выше 24 градусов в глазури шоколадных конфет плавится какао-масло.

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Шоколад. Польза и вред.
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы кофеин шоколад болезни какао-бобы мочевая кислота горький шоколад
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