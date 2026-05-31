Невидимое оружие клещей: почему защита проваливалась

Клещи — это не просто назойливые лесные обитатели, а высокотехнологичные биологические шприцы. Микроскопические размеры позволяют им годами терроризировать экосистемы, перенося вирусы и бактерии между людьми, скотом и питомцами. Ученые из Университета Теннесси вскрыли механизм этой "инъекции": оказалось, что паразит использует наночастицы для обмана иммунитета хозяина. Работа, опубликованная в The EMBO Journal, описывает конкретный белок, блокировка которого лишает клеща способности заражать.

Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нанопузырьки с патогенами: как работает слюна клеща

Исследовательская группа под руководством Хамиды Султаны обнаружила в слюнных железах членистоногих экзосомы. Это везикулы — крошечные пузырьки-контейнеры, которые переносят белки и генетическую информацию. Когда клещ впивается в кожу, он впрыскивает сложный коктейль, позволяющий ему сосать кровь незаметно. Иммунная система жертвы просто не видит угрозы, пока экзосомы доставляют "груз" прямо в ткани.

"Экзосомы выступают в роли защитного экрана для патогенов. Клещевые белки внутри этих везикул не только маскируют вирус, но и помогают паразиту эффективнее поглощать кровь", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Генетический удар по паразиту

Ключевым звеном оказался белок, богатый глицином. Ученые применили генетическое редактирование, чтобы "выключить" отвечающий за него ген. Результат: клещи без этого белка не смогли нормально питаться и набирать вес. Главное — концентрация вируса в организме таких особей резко упала. Без этого молекулярного инструмента паразит превращается в неэффективную биологическую машину, неспособную поддерживать жизнедеятельность патогена.

Показатель Влияние глицинового белка
Передача вируса Обеспечивает транспортировку патогенов через экзосомы
Питание клеща Помогает подавлять иммунный ответ хозяина при укусе

Разрушение этого механизма открывает путь к созданию вакцин принципиально нового типа. В отличие от традиционных препаратов, которые учат организм бороться с уже попавшим внутрь вирусом, новая стратегия нацелена на саму "транспортную систему" клеща. Это превентивный удар, который должен остановить инфекцию еще в момент укуса, не давая ей шанса закрепиться в организме хозяина.

"Если мы научимся блокировать специфические белки в слюне клеща, риск заражения снизится до минимума. Это критически важно, учитывая весенние биологические угрозы, которые подстерегают дачников", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Вакцина, блокирующая передачу: новый подход

Концепция "Transmission-Blocking Vaccine" (вакцина, блокирующая передачу) смещает фокус с возбудителя болезни на переносчика. Ученые Техасского университета подтвердили: воздействие на экзосомальный белок лишает клеща статуса эффективного вектора заболевания. Это особенно актуально на фоне роста числа случаев, когда антибиотики бессильны, и требуется фундаментальная борьба с инфекциями с применением методов доказательной медицины.

"Любое системное вмешательство в биохимию паразита требует осторожности. Однако именно молекулярные мишени позволяют создавать средства защиты, которые не вызывают побочных эффектов у человека", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Биохимическая логика выживания

Исследование доказывает, что фундаментальная наука способна решать прикладные задачи защиты здоровья. Пока одни ищут советы невролога по биохимии стресса, ученые-микробиологи вскрывают код выживания паразитов. Понимание работы экзосом шириной в миллиардные доли метра — единственный способ прервать цикл передачи инфекций, которые ежегодно уносят тысячи жизней.

Ответы на популярные вопросы о клещевых угрозах

Зачем клещу нужны экзосомы?

Это транспортные контейнеры. С их помощью клещ впрыскивает в кровь хозяина белки, которые "отключают" воспаление и свертываемость крови, позволяя паразиту питаться незамеченным.

Как новый белок влияет на вирус?

Он помогает вирусу выживать внутри клеща и проникать в его слюну. Без этого белка вирусная нагрузка внутри членистоногого падает в разы.

Заменит ли новая вакцина прививку от энцефалита?

В идеале — да. Стратегия направлена на блокировку передачи любых патогенов, которые переносит клещ, вне зависимости от их типа.

Когда ждать появления таких препаратов?

Исследования находятся на этапе молекулярного тестирования. Впереди клинические испытания, которые подтвердят безопасность блокировки клещевых белков для человека.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач-терапевт Анна Кузнецова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы наука вирусы здоровье медицина иммунитет
