Выходные убивают ваш мозг: привычка отсыпаться в субботу провоцирует опасный сбой в теле

Глотать таблетки горстями при первом же сбое режима — стратегия проигрышная. Организм не калькулятор, который можно перезагрузить одной кнопкой. Врач-сомнолог Карема Магомедова уверена: прежде чем бежать в аптеку за рецептурными препаратами, нужно вычистить "гигиенический мусор" из своего распорядка. Золотой стандарт мировой медицины сегодня — это когнитивно-поведенческая терапия, а не сомнительные капли с седативным эффектом.

Фото: NewsInfo.Ru by Елена Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сонный туризм

Жесткий график: почему выходные убивают сон

Мозг обожает предсказуемость. Если в будни вы вскакиваете в 7:00, а в субботу давите подушку до полудня, вы устраиваете организму "социальный джетлаг". Это ломает циркадные ритмы эффективнее, чем перелет через три часовых пояса. Карема Магомедова настаивает на стабильности: подъем и отбой должны происходить в одно и то же время 365 дней в году. Добавьте к этому проветривание, полную темноту и тишину — спальня должна напоминать пещеру, а не филиал офиса с мигающими светодиодами.

"Бессонница часто становится верным спутником тех, кто игнорирует базовые настройки организма. Вместо поиска чудо-пилюль стоит сначала наладить правильное питание перед сном и соблюдать световой режим", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Еда и мелатонин: математика позднего ужина

После 22:00 тело готовится к анабиозу. В это время уровень мелатонина взлетает, а способность переваривать глюкозу падает почти до нуля. Желудок замедляется. Закидывать в него стейк или пасту в 23:00 — значит обречь систему на гниение пищевого комка до утра. Но и голодный желудок не даст уснуть из-за сигналов тревоги от мозга. Оптимальный вариант — легкий перекус за пару часов до сна, который не заставит инсулин скакать, как на батуте.

Время Состояние метаболизма До 21:00 Высокая активность, жиры и углеводы горят в топке. После 22:00 Пик мелатонина. Инсулинорезистентность растет, ЖКТ "спит".

"Любые попытки сбросить вес будут тщетны, если вы игнорируете связь между дефицитом сна и гормонами голода. Хронический недосып заставляет тело активно копить жир в качестве компенсации за стресс", — разъяснила нутрициолог Алексей Дорофеев.

Технологии против биологии

Синий свет смартфонов — главный враг мелатонина. Фоторецепторы в глазах воспринимают это излучение как полуденное солнце, блокируя выработку гормона сна. Карема Магомедова советует выбрасывать гаджеты за час до отбоя. Если тревога зашкаливает, лучше заменить ленту соцсетей на прогрессивную мышечную релаксацию или дыхательные практики. Это физически снижает уровень кортизола и готовит нервную систему к отключению.

"Дисциплина в подготовке лица к ночи не менее важна: если не смыть спф и загрязнения, кожа не получит должного восстановления, что только усилит общий физический дискомфорт", — отметила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о бессоннице

Помогают ли успокоительные чаи при серьезной бессоннице?

Нет, это эффект плацебо. Травяные сборы могут помочь расслабиться при легком стрессе, но клиническую инсомнию они не лечат.

Нужно ли лежать в кровати, если не спится больше получаса?

Категорически нет. Кровать должна ассоциироваться только со сном и сексом. Если не уснули за 20 минут — вставайте, уйдите в другую комнату и займитесь нудным делом при тусклом свете.

Безопасно ли использовать мелатонин в таблетках постоянно?

Мелатонин — это гормон. Его бесконтрольный прием может подавить собственную выработку. Назначать его должен только врач для коррекции джетлага или специфических нарушений.

Правда ли, что спорт вечером помогает уснуть?

Наоборот. Интенсивная тренировка за 2-3 часа до сна разгоняет пульс и температуру тела, что мешает засыпанию. Оставьте спорт на утро или день.

Читайте также