Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Сырыми есть бесполезно: четыре популярных овоща раскрыли свою силу только после кипения

Здоровье

Споры о том, какие овощи полезней для здоровья — сырые или вареные, не стихает несколько десятков лет. Известно, что термическая обработка уменьшает количество полезных веществ. Особенно быстро снижается концентрация водорастворимых витаминов, при варке из овощей они переходят в воду, а при кипячении разрушается витамин C. Но есть такие овощи, в которых полезные соединения может "освободить" только тепловая обработка.

Кастрюля на плите
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Кастрюля на плите

Морковь: каротиновый взрыв

Сырая морковь — это тренажер для зубов, но слабый поставщик витаминов. В сыром виде в ней содержится всего 5% бета-каротина. После термобработки доступность каротина взлетает до 60%, а при длительной обработке — до 90%. Это критически важно для тех, кто следит за кожей, так как защита от солнца требует высокого уровня антиоксидантов в тканях. Однако не стоит варить её "в кашу": при перегреве гибнут полифенолы. Идеальный сценарий — микс из хрустящей сырой и мягкой вареной моркови.

"Сырая морковь — это иллюзия пользы для метаболизма. Без термической обработки или жиров бета-каротин просто пролетает через кишечник транзитом, не оказывая влияния на обмен веществ", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Брокколи: баланс ферментов и витаминов

Здесь идет игра на два фронта. В свежих соцветиях правит мирозиназа. Этот фермент генерирует сульфорафан — мощное оружие против бактерий и опухолей. Жар убивает фермент, но взамен "высвобождает" другие соединения. В 100 граммах отварной капусты уровень витамина А и бета-каротина почти в три раза выше, чем в сырой. Калий при этом практически не страдает. Чтобы не превратить суперфуд в бесполезную массу, свежую брокколи варят строго 5-7 минут. Замороженной хватит 12 минут после закипания.

Нутриент (в 100 г) Сырая брокколи Отварная брокколи
Витамин А 31 мкг 77 мкг
Бета-каротин 361 мкг 929 мкг

Томаты: ликопиновая терапия

Ликопин — это главный козырь помидора. Этот антиоксидант не боится плиты, наоборот, он её любит. Тепло заставляет ликопин менять структуру на ту, что легче всасывается в кровь. Для профилактики воспалений и защиты сердца томаты лучше тушить с каплей жира — ликопин жирорастворим. Это не значит, что нужно забыть про свежие овощи, но томатное пюре (45 минут варки) или сок (10 минут кипения) гораздо активнее чистят систему от свободных радикалов. Правильное питание помогает держать вес, когда лишний вес становится проблемой из-за гормонов.

Свекла: температурный контраст

Сырым этот корнеплод едят редко — жестко, землисто, тяжело для ЖКТ. Варка делает антоцианы и флавоноиды доступными для усвоения. Чтобы не ждать два часа, используйте такой трюк: 30 минут кипения, затем — резкий сброс в ледяную воду. Перепад температур разрушает связи в кожуре и доваривает сердцевину. Но лучший метод — пароварка. Измельчите свеклу перед закладкой, и через 20 минут получите продукт с максимальной концентрацией пользы. Поддержание витаминного баланса особенно актуально, когда нужно омоложение кожи и укрепление сосудов.

"Свекла в вареном виде — идеальный продукт для деликатного пищеварения. Она стимулирует моторику мягче, чем грубая сырая клетчатка, которая в жару может вызвать вздутие", — рассказал в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о варке овощей

Почему вареная морковь слаще сырой?

При нагревании сложные углеводы распадаются на простые сахара, что делает вкус ярче, но повышает гликемический индекс продукта.

Нужно ли солить воду при варке брокколи?

Да, небольшое количество соли помогает сохранить ярко-зеленый цвет овоща (хлорофилл), но овощи лучше закладывать уже в кипящую воду.

Остается ли в овощах витамин С после кипячения?

Большая часть разрушается. Именно поэтому здоровье требует комбинации из сырых салатов и термически обработанных гарниров.

Можно ли использовать воду из-под овощей?

Если овощи были чистыми и без нитратов, овощной отвар содержит водорастворимые минералы и витамины группы В, его можно использовать для супов.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы диетология здоровое питание
Новости Все >
Геологи нашли чит-код к планете: карта показывает, где природа спрятала свои самые ценные заначки
Семейные накопления под угрозой: роковая ошибка при оформлении наследства
Программы начали вершить судьбы: аудит нейросетей в судах обнажил опасную пустоту в законах
Голос выдаёт настроение, даже если человек молчит — новая нейросеть слышит то, что скрыто за словами
Клеймо бакалавра снимут с выпускников: почему компании встанут за ними в очередь
Невероятный поворот: Индия обошла мир по числу женщин-пилотов
Новый игрок на колёсах: АвтоВАЗ запускает коммерческий бренд — первые фургоны уже в Москве
Духовный труд подменили расчетом: в важнейшем документе Ватикана нашли признаки работы нейросети
Железные кузнечики вместо людей: на Луне высадят десант принципиально иных машин
Это обеспечит выживание в бою: инженеры создали конструкцию для медиков в горячих точках
Сейчас читают
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Мечты Киева разбились о танкеры: попытка задушить Москву обернулась неожиданным финалом
Мир. Новости мира
Мечты Киева разбились о танкеры: попытка задушить Москву обернулась неожиданным финалом
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Популярное
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Море без виз и лишних трат: 12 направлений для бюджетного отпуска в 2026 году
Охота за сокровищами киевского режима началась: судьба сотен килограммов золота решится в Израиле
Вместо бега и тяжелых весов: простая привычка, которая уменьшает талию и сахар в крови
Лицо стареет быстрее не от солнца, а от неправильного смывания SPF — вот что происходит
Семейные накопления под угрозой: роковая ошибка при оформлении наследства
Не грызть и не рвать: 6 домашних методов для идеальной и мягкой кутикулы
Программы начали вершить судьбы: аудит нейросетей в судах обнажил опасную пустоту в законах
Бабушкин секрет на ночь: почему стакан ряженки перед сном работает лучше снотворного
Смертельный жир в почках: учёные обнаружили у кошек то, что делает их беззащитными перед старостью
Грузинский завтрак за 15 минут: тонкости приготовления настоящей яичницы чижи-бижи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.