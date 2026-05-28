Сырыми есть бесполезно: четыре популярных овоща раскрыли свою силу только после кипения

Споры о том, какие овощи полезней для здоровья — сырые или вареные, не стихает несколько десятков лет. Известно, что термическая обработка уменьшает количество полезных веществ. Особенно быстро снижается концентрация водорастворимых витаминов, при варке из овощей они переходят в воду, а при кипячении разрушается витамин C. Но есть такие овощи, в которых полезные соединения может "освободить" только тепловая обработка.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Кастрюля на плите

Морковь: каротиновый взрыв

Сырая морковь — это тренажер для зубов, но слабый поставщик витаминов. В сыром виде в ней содержится всего 5% бета-каротина. После термобработки доступность каротина взлетает до 60%, а при длительной обработке — до 90%. Это критически важно для тех, кто следит за кожей, так как защита от солнца требует высокого уровня антиоксидантов в тканях. Однако не стоит варить её "в кашу": при перегреве гибнут полифенолы. Идеальный сценарий — микс из хрустящей сырой и мягкой вареной моркови.

"Сырая морковь — это иллюзия пользы для метаболизма. Без термической обработки или жиров бета-каротин просто пролетает через кишечник транзитом, не оказывая влияния на обмен веществ", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Брокколи: баланс ферментов и витаминов

Здесь идет игра на два фронта. В свежих соцветиях правит мирозиназа. Этот фермент генерирует сульфорафан — мощное оружие против бактерий и опухолей. Жар убивает фермент, но взамен "высвобождает" другие соединения. В 100 граммах отварной капусты уровень витамина А и бета-каротина почти в три раза выше, чем в сырой. Калий при этом практически не страдает. Чтобы не превратить суперфуд в бесполезную массу, свежую брокколи варят строго 5-7 минут. Замороженной хватит 12 минут после закипания.

Нутриент (в 100 г) Сырая брокколи Отварная брокколи Витамин А 31 мкг 77 мкг Бета-каротин 361 мкг 929 мкг

Томаты: ликопиновая терапия

Ликопин — это главный козырь помидора. Этот антиоксидант не боится плиты, наоборот, он её любит. Тепло заставляет ликопин менять структуру на ту, что легче всасывается в кровь. Для профилактики воспалений и защиты сердца томаты лучше тушить с каплей жира — ликопин жирорастворим. Это не значит, что нужно забыть про свежие овощи, но томатное пюре (45 минут варки) или сок (10 минут кипения) гораздо активнее чистят систему от свободных радикалов. Правильное питание помогает держать вес, когда лишний вес становится проблемой из-за гормонов.

Свекла: температурный контраст

Сырым этот корнеплод едят редко — жестко, землисто, тяжело для ЖКТ. Варка делает антоцианы и флавоноиды доступными для усвоения. Чтобы не ждать два часа, используйте такой трюк: 30 минут кипения, затем — резкий сброс в ледяную воду. Перепад температур разрушает связи в кожуре и доваривает сердцевину. Но лучший метод — пароварка. Измельчите свеклу перед закладкой, и через 20 минут получите продукт с максимальной концентрацией пользы. Поддержание витаминного баланса особенно актуально, когда нужно омоложение кожи и укрепление сосудов.

"Свекла в вареном виде — идеальный продукт для деликатного пищеварения. Она стимулирует моторику мягче, чем грубая сырая клетчатка, которая в жару может вызвать вздутие", — рассказал в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о варке овощей

Почему вареная морковь слаще сырой?

При нагревании сложные углеводы распадаются на простые сахара, что делает вкус ярче, но повышает гликемический индекс продукта.

Нужно ли солить воду при варке брокколи?

Да, небольшое количество соли помогает сохранить ярко-зеленый цвет овоща (хлорофилл), но овощи лучше закладывать уже в кипящую воду.

Остается ли в овощах витамин С после кипячения?

Большая часть разрушается. Именно поэтому здоровье требует комбинации из сырых салатов и термически обработанных гарниров.

Можно ли использовать воду из-под овощей?

Если овощи были чистыми и без нитратов, овощной отвар содержит водорастворимые минералы и витамины группы В, его можно использовать для супов.

