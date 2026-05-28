Лицо стареет быстрее не от солнца, а от неправильного смывания SPF — вот что происходит

Солнцезащитный крем — главный ангел-хранитель нашей кожи, спасающий от морщин и пигментации. Но знаете ли вы, что вечером он легко превращается в скрытого врага? Плотные фильтры создают на лице невидимый экран, который обычная пенка не способна смыть, что приводит к забитым порам и воспалениям. Рассказываем, как правильно освободить кожу от SPF-брони и избежать главных ошибок в очищении.

Когда достаточно одного этапа очищения

Использование только геля или пенки допустимо лишь в редких случаях. Это возможно, если средство не обладает водостойкими свойствами и не содержит тяжелых силиконов (в составе они обычно маркируются окончаниями -thicone или -siloxane). Также упрощенная схема подходит для легких флюидов без тонирующего эффекта и плотных пленкообразователей.

Важным условием при таком подходе является время экспозиции очищающего средства. Чтобы гель успел растворить загрязнения, массировать лицо необходимо не менее одной минуты. В противном случае остатки фильтров смешиваются с себумом, создавая почву для комедонов.

"Даже при минимальном количестве косметики эффективное очищение лица является фундаментом, без которого ни одна сыворотка или крем не будут работать на сто процентов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Правило двухступенчатого умывания

Для большинства современных средств требуется двухфазный подход. Это актуально, если в составе на первых позициях указаны воски и полимеры или если поверх защиты нанесен макияж. Первый этап подразумевает использование жирорастворимых продуктов: гидрофильного масла, бальзама или мицеллярной воды.

Второй этап — обязательное использование геля на водной основе. Это позволяет смыть остатки растворенной косметики и саму "мицеллярку", которая при длительном контакте с кожей может вызывать раздражение. Только после такой глубокой проработки поры становятся чистыми и готовыми к регенерации.

Признак средства Метод очищения Водостойкая формула (Water resistant) Двухфазное: масло + гель Наличие тона/BB-эффекта Двухфазное: масло + гель Легкий флюид без силиконов Один этап: тщательное умывание гелем

Как правильно использовать гидрофильное масло

Очищающее масло работает за счет принципа "подобное растворяется в подобном". Оно эффективно связывает жирорастворимые SPF-фильтры. Чтобы применение гидрофильного масла было результативным, его наносят строго сухими руками на сухую кожу.

После легкого массажа в течение 10-20 секунд руки следует слегка смочить теплой водой. При контакте с влагой масло превращается в легкую белую эмульсию (этот процесс называется эмульгированием). Только после этого средство смывается большим количеством воды, не оставляя жирной пленки.

"Качественный домашний уход начинается с понимания химии продукта: если вы добавите воду слишком рано, масло не успеет растворить загрязнения в порах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Главные ошибки при использовании защиты

Одной из критических ошибок является чрезмерная экономия средства. Чтобы фильтры работали, на лицо нужно наносить не менее 1,2-1,5 мл крема. Многие пытаются заменить полноценный барьер декоративной косметикой с SPF.

Однако защита в тональном креме часто оказывается фикцией, так как для достижения заявленного фактора SPF 30 или 50 пришлось бы нанести на лицо толстый слой грима.

Также не стоит забывать о необходимости регулярного обновления защиты, если вы находитесь под прямыми лучами солнца более двух часов. Остатки "старого" слоя, смешанные с пылью и потом, создают агрессивную пленку, которую необходимо удалять перед нанесением новой порции крема.

"Выбирая составы, ориентируйтесь на современные физические и химические фильтры, которые не только защищают от солнца, но и не вредят защитному барьеру", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Ответы на популярные вопросы о смывании SPF

Можно ли использовать для очищения только мицеллярную воду?

Мицеллярная вода хорошо справляется с поверхностными загрязнениями, но при наличии водостойкого SPF она может быть недостаточно эффективна. После нее обязательно нужно умыться гелем или пенкой, так как компоненты мицелл не должны оставаться на коже на ночь.

Нужно ли смывать SPF, если я была весь день в офисе?

Да. Даже если вы не находились под солнцем, фильтры за день окисляются и смешиваются с кожным жиром. Это идеальная среда для размножения бактерий. Полноценное этапное очищение кожи вечером необходимо в любом случае.

Может ли умывание морской солью заменить спецсредства?

Хотя умывание морской солью может помочь в отшелушивании, оно не способно растворить жирорастворимые солнечные фильтры и силиконы. Используйте такие методы как дополнительный уход, но не как основной способ демакияжа.

