Елена Морозова

Боль после операции можно предсказать заранее — достаточно проверить уровень одного витамина

Дефицит витамина D превращает восстановление после операции в пытку. Новое исследование египетских медиков доказало: нехватка "солнечного" провитамина напрямую коррелирует с интенсивностью послеоперационной боли и подсаживает пациенток на опиоиды. Если в крови меньше 30 нмоль/л, мозг воспринимает любое повреждение тканей в три раза острее. Витамин D — это не просто "для костей", это модулятор нейронного ответа, который либо гасит пожар воспаления, либо подбрасывает в него дрова.

Как витамин D управляет болевым порогом

Витамин D — суровый цензор иммунной системы. Он подавляет выработку провоспалительных цитокинов и влияет на рецепторы боли в спинном мозге. Когда его мало, порог чувствительности падает, и стандартный разрез скальпелем превращается для нервной системы в катастрофу мирового масштаба. Пациентки с раком молочной железы исходно находятся в группе риска по дефициту, что делает их хирургическое лечение вдвое сложнее для анестезиологов.

"Это не магия, а биохимия. Низкий уровень кальциферола лишает организм естественных механизмов подавления воспаления. В итоге мы видим гиперчувствительность, которую приходится заливать тяжелыми анальгетиками", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Цифры и факты: египетский эксперимент

В Университетской больнице Фаюма препарировали статистику 184 операций. Группы разделили по уровню витамина D: у половины он был ниже критической отметки в 30 нмоль/л. Важный нюанс: врачи работали "вслепую", не зная показателей пациенток, чтобы исключить предвзятость при назначении препаратов. Итог закономерен: те, чей "солнечный" статус был в норме, перенесли первые сутки после мастэктомии значительно легче.

Параметр сравнения Группа с дефицитом (<30 нмоль/л) Группа нормы (>30 нмоль/л)
Риск умеренной боли Выше в 3 раза Базовый уровень
Доза трамадола +112 мг к средней норме Стандартная дозировка

Разница в болевых баллах фиксировалась уже через 6 часов после вмешательства. При этом пациенты с дефицитом не только больше страдали, но и чаще сталкивались с побочными эффектами от лекарств. Лишние миллиграммы опиоидов — это всегда риск тошноты, рвоты и заторможенности. Это замедляет общую реабилитацию и удерживает человека на больничной койке дольше положенного.

"Опиоиды — это вынужденное зло. Если мы можем снизить их дозировку простым восполнением витаминного дефицита, это победа. Избыток трамадола после мастэктомии не только провоцирует тошноту, но и может смазать клиническую картину восстановления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Опиоидная ловушка при дефиците нутриентов

Для купирования боли в исследовании использовался фентанил и трамадол. Последний пациентки вводили себе сами через кнопку управления анальгезией. Те, чьи клетки страдали от нехватки витамина D, нажимали на кнопку гораздо чаще. В среднем перерасход составил более 110 мг трамадола в сутки. Это серьезная нагрузка на печень и риск формирования зависимости, если восстановление затянется. Часто пациенты пытаются решить проблему избыточным потреблением воды, надеясь "вымыть" продукты распада анальгетиков, но биохимия работает иначе.

"Дефицит нутриентов часто маскируется под хроническую усталость или депрессию, что также усиливает субъективное ощущение боли. Работа с пациентом онкологического профиля требует ювелирной точности в назначении витаминов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о влиянии витамина D

Может ли витамин D заменить обезболивающее?

Нет, витамин D не анальгетик. Он влияет на механизмы того, как мозг считывает сигнал о повреждении. При нормальном уровне витамина организм эффективнее справляется с воспалением, что снижает потребность в медикаментозной поддержке.

Какая норма витамина D нужна перед операцией?

Исследователи установили границу в 30 нмоль/л. Все, что ниже, считается дефицитом, провоцирующим осложнения. Однако перед приемом ударных доз необходимо сдать анализ и проконсультироваться с лечащим врачом.

Почему дефицит витамина D ведет к тошноте?

Напрямую — редко. В исследовании тошнота была следствием повышенных доз опиоидных препаратов (трамадола), которые пациентки вынуждены были принимать из-за высокого уровня боли.

Помогает ли витамин D при других видах боли?

Есть данные о его эффективности при хронических болях в спине и суставах. Механизм тот же: регуляция иммунного ответа и снижение воспалительной активности в тканях.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев, нутрициолог Алексей Дорофеев
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
