Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным

Каждое утро миллионы людей привычно достают из блистера таблетки, которые кардиологи прописывают десятилетиями. Бета-блокаторы стали обязательным спутником любого, кто пережил инфаркт. Они берегут изношенный "мотор", снижая на него нагрузку. Однако масштабное наблюдение за пациентами в топовых европейских клиниках заставляет пересмотреть эти убеждения.

Раньше медицина работала по инерции. Если случился сердечный приступ, врач автоматически назначал препараты, которые замедляют пульс и экономят кислород. Это логично, если орган серьезно поврежден. Но сегодня медицина шагнула вперед: закупоренные сосуды прочищают быстро, а сопутствующая поддержка другими лекарствами стала мощнее. В итоге старая схема начала давать сбои. Анализ данных восьми тысяч пациентов из Испании и Италии показал, что при сохранной работе сердца таблетки не защищают от повторных катастроф.

Почему привычные схемы больше не работают

Современная кардиология напоминает сложный конвейер. Пациент получает целый набор инструментов: контроль давления, статины и средства против тромбов. На этом фоне бета-блокаторы просто теряются. Если сердце сохранило свою насосную функцию, лишняя нагрузка на биохимию организма становится балластом. Группа исследователей выяснила, что бета-блокаторы могут не приносить пользы пациентам, перенесшим неосложненный инфаркт миокарда при сохраненной функции сердца. Работа опубликована в журнале European Heart Journal (EHJ).

"Мы столкнулись с ситуацией, когда таблетки назначаются по привычке, хотя сосуды человека уже очищены хирургически, а образ жизни исправлен. Важно вовремя понять, когда агрессивная терапия начинает мешать естественному восстановлению", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Тот самый секрет кроется в побочных эффектах. Постоянный прием ненужных лекарств — это не только траты. Пациенты годами жалуются на вечную усталость, слишком редкий пульс и проблемы в интимной жизни. Организму банально не хватает оборотов, чтобы справляться с повседневными делами. Когда сердце работает нормально, искусственное торможение его ритмов превращается в медвежью услугу.

Неожиданная угроза для женщин

Особое внимание ученые уделили женскому здоровью. Здесь цифры выглядят пугающе. Если у мужчин отсутствие пользы просто обнуляло эффект препарата, то у женщин, принимавших бета-блокаторы после неосложненного инфаркта, риск осложнений оказался выше. Речь идет о тех случаях, когда сердце справляется с перекачкой крови более чем на 50%. На деле выходит, что универсальный подход в медицине — это миф, который пора развеять.

Группа пациентов Влияние бета-блокаторов Мужчины (здоровое сердце) Эффект не обнаружен, состояние стабильное Женщины (фракция выброса >50%) Рост рисков повторной госпитализации Пациенты со слабой мышцей Препарат критически необходим

"Безопасность терапии всегда стоит на первом месте. Когда мы видим, что лекарство не просто бесполезно, а способно сместить хрупкий баланс у женщин, это повод для немедленной ревизии назначений в аптеках", — отметила в беседе с Pravda.Ru провизор Дарья Воронцова.

Как правильно пересмотреть лечение

С этим стоит быть аккуратнее. Самовольный отказ от приема любых сердечных средств — прямой путь в реанимацию. Если смотреть на вещи проще, то бета-блокаторы остаются золотым стандартом для тех, у кого сердце действительно "не тянет" или есть стойкая аритмия. Новым исследованием ученые лишь призывают врачей перестать работать под копирку и смотреть на каждого пациента отдельно.

"Каждый раз, когда пациент приходит на обследование, мы должны оценивать не только цифры в анализах, но и реальное самочувствие. Часто коррекция дозировок дает больше сил, чем горы новых таблеток", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Если после инфаркта мучает одышка или отеки, отказываться от привычной схемы нельзя ни в коем случае. В таких ситуациях "тормоза" для сердца жизненно важны. Но если человек ведет активную жизнь, а обследования показывают хорошую работу клапанов и мышцы, пора задать кардиологу прямой вопрос о целесообразности дальнейшего приема поднадоевших таблеток. Важный нюанс: любые изменения должны происходить постепенно и под строгим контролем пульса.

Ответы на популярные вопросы о здоровье сердца

Можно ли перестать пить таблетки, если я чувствую себя хорошо?

Нет. Хорошее самочувствие часто является результатом действия лекарств. Отмена должна быть согласована с кардиологом после проведения ЭхоКГ и оценки функции выброса сердца.

Почему именно у женщин препарат вызвал вопросы?

Ученые предполагают, что женский организм иначе реагирует на блокаду адреналиновых рецепторов. Это может быть связано с гормональным фоном и иными механизмами развития сердечной недостаточности.

Как понять, что сердце "держит удар" после инфаркта?

Основной показатель — фракция выброса. Если она выше 50%, а серьезных аритмий нет, человек попадает в ту самую группу, где бета-блокаторы могут оказаться лишними. Также стоит следить за тем, как организм реагирует на жару и физические нагрузки.

