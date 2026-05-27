Иллюзия безопасного курения рассыпалась: в составе гаджетов нашли вещества, провоцирующие аллергию

Вейпы и электронные сигареты часто представляют как безопасную альтернативу классическому табаку, способную облегчить процесс отказа от вредной привычки. Однако специалисты регионального минздрава опровергли популярные мифы, указав на скрытые угрозы этих гаджетов для организма человека.

Вейп

Токсичный состав под видом пара

Распространенное мнение о том, что любители вейпинга вдыхают безвредный водяной пар, не соответствует действительности. В составе жидкостей содержатся пропиленгликоль и глицерин, которые при термическом воздействии превращаются в опасные канцерогены, вместе с тем ароматизаторы провоцируют аллергические реакции и воспалительные процессы в легочной ткани. Переход на электронные устройства редко помогает победить тягу к никотину, так как зачастую происходит лишь подмена одной формы зависимости другой, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

"Электронные системы доставки никотина создают иллюзию контроля, но на деле вызывают тяжелые поражения респираторной системы. В практике отделений реанимации мы видим пациентов с острыми повреждениями легких, вызванными именно химическими компонентами испарителей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Андреевич Белов.

Маркетинговые уловки и последствия

Медики подчеркивают, что привлекательный дизайн и сладкие запахи кондитерских изделий — это инструменты маркетинга, направленные на вовлечение молодежи. Стоит отметить, что долгосрочные последствия использования таких продуктов остаются малоизученными, однако риск необратимых изменений в структурах дыхательных путей подтвержден клинически. В свою очередь, попытки минимизировать вред через гаджеты могут привести к ситуации, когда наступает точка невозврата для здоровья тканей легких.

Ответы на популярные вопросы о вреде вейпов

Правда ли, что в вейпах нет никотина?

Большинство жидкостей содержат синтетический никотин, который вызывает быстрое привыкание и негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Может ли вейпинг вызвать аллергию?

Да, химические ароматизаторы в составе смесей являются сильными аллергенами и могут стать причиной хронического раздражения бронхов.

Безопаснее ли электронная сигарета обычной?

Безопасной дозы химических испарений не существует; продукты распада глицерина и пропиленгликоля так же токсичны, как смолы в табачном дыме.

Помогают ли испарители бросить курить?

Статистика показывает, что большинство пользователей начинают совмещать оба вида курения, не избавляясь от зависимости.

