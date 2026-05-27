Чрезмерное увлечение витаминками без показаний превращает организм в полигон для опасных экспериментов

Миф о том, что горсть разноцветных капсул заменяет полноценный обед, рассыпается при первой встрече с доказательной медициной. Пищевые добавки — не волшебная пыль для вечной молодости, а инструмент с узким спектром действия. Для большинства здоровых людей покупка БАДов — это добровольный налог на невежество и способ сделать свою мочу дороже. Чрезмерное увлечение "витаминками" без медицинских показаний превращает организм в полигон для опасных химических экспериментов.

Горсть таблеток

Биохимическая ловушка: когда БАДы становятся ядом

Организм — это не бездонная бочка, а точно настроенный механизм. Гипервитаминоз страшнее легкого дефицита. Избыток жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) годами копится в тканях, вызывая интоксикацию, поражение печени и почек. Даже популярные антиоксиданты при бесконтрольном приеме могут "сломать" естественные механизмы защиты клеток, парадоксальным образом повышая риск смертности. Индустрия добавок продает иллюзию контроля над здоровьем тем, кому лень наладить здоровые ритуалы и нормальное питание.

"Бессистемное глотание таблеток "на всякий случай" — это лотерея, где на кону ваша печень. Добавки могут вступать в непредсказуемые реакции с рецептурными препаратами, нейтрализуя их эффект или усиливая токсичность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Логика дефицита: витамины группы B и D

С возрастом усвоение нутриентов падает. Желудок вырабатывает меньше кислоты, "выключая" механизм высвобождения витамина B12 из пищи. Результат — анемия, туман в голове и покалывание в пальцах. Низкий уровень фолиевой кислоты гонит вверх гомоцистеин — маркер грядущих проблем с сосудами. Но прежде чем заливать в себя фолаты, нужно проверить уровень B12: маскировка одного дефицита другим ведет к необратимым повреждениям нейронов. Витамин D тоже не панацея — масштабные исследования подтверждают, что конские дозы "солнечного витамина" не страхуют от переломов тех, у кого нет его подтвержденного дефицита.

Нутриент Риск при избытке Витамин D Кальциноз сосудов, камни в почках Витамин А Повреждение печени, ломкость костей Железо Повреждение ЖКТ, гемохроматоз Кальций Запоры, риск сердечно-сосудистых патологий

"Часто пациенты путают депрессию с дефицитом микроэлементов. Назначение себе добавок вместо визита к врачу — это форма самообмана, которая затягивает реальное лечение", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Белковый фактор: главная добавка для долголетия

Пока люди тратят состояния на мультивитамины, они игнорируют саркопению — потерю мышц. Старики едят "пустую" еду (чай с тостами, каши), забывая про белок. Недостаток протеина — это прямой путь к инвалидному креслу. Для сохранения автономии нужно 1,0-1,2 грамма белка на килограмм веса. Вместо того чтобы покупать сомнительные порошки, лучше добавить в рацион яйца, рыбу или бобовые. К слову, даже обычный ежедневный рацион с луком даст сосудам больше пользы за счет кверцетина, чем дорогая банка китайских таблеток.

"Для пожилого человека кусок мяса или порция творога важнее любой капсулы. Белок — это каркас организма. Без него никакие витамины не удержат здоровье костей и мышц", — констатировал в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о приеме добавок

Помогают ли мультивитамины жить дольше?

Нет. Крупные исследования подтвердили, что ежедневный прием поливитаминов не снижает риск смерти от всех причин.

Можно ли принимать магний от бессонницы?

Доказательная база по этому вопросу слабая. Эффект магния при нарушениях сна часто не превышает эффект плацебо.

Опасен ли разгрузочный день для приема БАДов?

Да. Резкий метаболический стресс на фоне приема синтетических веществ может спровоцировать гастрит или аритмию.

Нужно ли пить железо для бодрости?

Только после анализа на ферритин. Избыток железа токсичен и провоцирует воспалительные процессы в организме.

