Разгрузочный день на воде: чудо-детокс или опасная ловушка для вашего метаболизма

Разгрузочный день на воде — это не "волшебный ластик" для жира и не магическое очищение кармы. С точки зрения доказательной медицины, 24-часовой отказ от еды представляет собой кратковременный метаболический стресс. Организм, лишенный внешнего топлива, переходит в режим жесткой экономии и начинает перекраивать внутренние ресурсы, чтобы мозг не выключился от дефицита глюкозы. Но вместо обещанного детокса адепты метода часто получают лишь потерю мышечного белка и скачок гормонов стресса.
В первые 12 часов тело выедает запасы гликогена из печени и мышц. Вместе с гликогеном улетает вода — в соотношении один к четырем. Цифры на весах радуют, но это иллюзия: жировые депо остаются нетронутыми. Когда сахар в крови падает, включается глюконеогенез. Организм синтезирует глюкозу из аминокислот, буквально "поедая" собственные мышцы. Параллельно растет уровень кортизола. Этот гормон заставляет тело удерживать натрий и может спровоцировать спазм сосудов, вызывая тревогу и бессонницу.
"Голодание — это всегда нагрузка на эндокринную систему. Без поступления нутриентов уровень инсулина падает ниже физиологической нормы, что у людей с нарушениями углеводного обмена может вызвать опасную гипогликемию", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
За сутки можно потерять до полутора килограммов, но 90% этого веса — вода и углеводный запас. Как только вы съедите первый бутерброд, водный баланс восстановится. С точки зрения долгосрочного контроля веса, суточное голодание не эффективнее обычного ограничения калорий. Вместо сжигания жира вы рискуете замедлить базовый обмен веществ. Организм, напуганный "голодными временами", в следующий раз будет запасать калории с удвоенной силой, особенно если у человека уже развито эмоциональное выгорание и стресс.
|Показатель
|Изменения за 24 часа
|Мышечная ткань
|Частичный распад для синтеза глюкозы
|Жировая масса
|Незначительные изменения (менее 100 г)
|Водный баланс
|Резкое снижение (временный эффект)
|Инсулин
|Снижение до минимальных значений
"Для ЖКТ голодание — плохая новость. Выработка желчи продолжается, но она не эвакуируется из пузыря. Это прямой путь к сгущению желчи и камнеобразованию, особенно если человек решит так "оздоравливаться" регулярно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Голодать нельзя детям, беременным и пожилым. Также практика запрещена при любых хронических патологиях ЖКТ и диабете. Если вы принимаете препараты для контроля артериального давления, отсутствие еды может исказить действие лекарств. Опасность представляют и нарушения пищевого поведения: один день на воде легко становится триггером для булимического срыва. Если вы все же решили рискнуть, важно правильно выйти из процесса. Поздний прием пищи в виде тяжелых жирных блюд после голодания — это гарантированный удар по поджелудочной железе.
"Любые резкие изменения рациона — это интервенция в биохимию организма. Без предварительной сдачи анализов и оценки состояния почек и печени такие эксперименты могут закончиться в отделении терапии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
При строгом водном голодании пьют только чистую воду. Чай и кофе содержат алкалоиды, которые на голодный желудок могут вызвать тахикардию и раздражение слизистой желудка.
Понятия "шлаки" в медицине не существует. Печень и почки работают 24/7. Голодание, напротив, может замедлить детоксикационную функцию печени из-за нехватки аминокислот.
Интенсивные нагрузки запрещены. Из-за низкого уровня глюкозы возможны головокружения, обмороки и травмы. Допустима только легкая прогулка.
Начинайте с малых порций легкого белка: омлета или нежирного бульона с овощами. Избегайте сладких фруктов и выпечки, чтобы не спровоцировать инсулиновый скачок.
