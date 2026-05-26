Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Луковые секреты для долголетия: как правильно включать овощ в свой ежедневный рацион

Здоровье

Лук — это не просто едкий овощ, от которого слезятся глаза. Это настоящий химический завод, упакованный в чешуйки. В одной средней луковице весом чуть больше ста граммов прячется всего 44 калории, зато полезных веществ хватит на небольшую аптечку. Здесь и витамин С для иммунитета, и витамины группы В для нормальной работы нервов, и калий, который следит за вашим водным балансом.

Свежий урожай репчатого лука
Фото: Pravda.Ru by Елена Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежий урожай репчатого лука

Сердце и сахар под контролем

Главная ценность лука — кверцетин. Это вещество из группы флавоноидов помогает сосудам оставаться эластичными и снижает давление. Если есть его регулярно, можно заметно облегчить жизнь своему сердцу. Кроме того, серосодержащие соединения в овоще помогают организму лучше обрабатывать сахар. Это делает лук отличным дополнением к рациону для тех, кто следит за уровнем глюкозы в крови.

"Лук действительно помогает сосудам, но важно понимать: это профилактика, а не лечение запущенной гипертонии. Если у вас уже есть проблемы с давлением, никакой овощ не заменит назначенные препараты", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Лук также активно борется с вредными микробами. Его компоненты способны разрушать стенки бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Даже опасная бактерия Хеликобактер, которая вызывает язву желудка, боится луковых соединений. Это природный щит, который работает внутри вас каждый день.

Крепкие кости и здоровый живот

Мало кто знает, что лук полезен для скелета. Исследования подтверждают: у женщин, которые часто едят этот овощ, плотность костей выше. Это снижает риск переломов в пожилом возрасте. Параллельно лук работает как "удобрение" для вашего кишечника. В нем много инулина — это особый вид клетчатки, которой питаются полезные бактерии в животе. Здоровый микробиом — это не только хорошее пищеварение, но и крепкий иммунитет.

"Пребиотики в луке критически важны для работы ЖКТ. Однако помните, что избыток сырого лука у людей с чувствительным желудком может вызвать боли и изжогу. Лучше запекайте его или добавляйте в супы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Свойство Результат для здоровья
Кверцетин Защита сосудов и снижение давления
Инулин и ФОС Рост полезных бактерий в кишечнике
Витамин С Поддержка иммунитета и заживление тканей
Соединения серы Контроль сахара и борьба с бактериями

Когда лук становится опасным

Лук не универсален. У людей с синдромом раздраженного кишечника он вызывает вздутие и метеоризм. Также стоит быть осторожными тем, кто принимает лекарства для разжижения крови — лук в больших дозах может усилить их эффект. Ну и, конечно, специфический запах изо рта никуда не денется, хотя это самая мелкая из возможных проблем.

Кстати, правильное питание — это не только выбор овощей, но и соблюдение режима. Например, еда после девяти вечера серьезно бьет по пищеварению, какой бы полезной она ни была. А если вы решили заняться здоровьем кожи, помните, что защитить кожу от солнца помогают антиоксиданты из растительной пищи, к которой относится и лук.

"Лук — прекрасный продукт, но он может конфликтовать с некоторыми препаратами. Если вы готовитесь к операции или пьете сильные лекарства, не стоит резко переходить на диету с огромным количеством лука и чеснока", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о луке

Теряет ли лук пользу при варке?

Часть витамина С разрушается при нагревании, но кверцетин и клетчатка остаются. Запеченный или вареный лук мягче действует на слизистую желудка.

Может ли лук заменить антибиотики?

Нет. Хотя у него есть антибактериальные свойства, он не справится с серьезной инфекцией. Лук — это поддержка организма, а не замена лекарств.

Правда ли, что лук помогает при диабете?

Он помогает регулировать сахар благодаря сере и кверцетину, но это лишь дополнение к основному лечению и правильному рациону.

Вреден ли сырой лук для детей?

Маленьким детям сырой лук может обжечь нежную слизистую. Лучше вводить его в рацион постепенно и в термически обработанном виде.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы лук зож питание организм здоровье полезные продукты
Новости Все >
Представители противоположных политических партий держались по отношению друг к другу вполне корректно… — писала газета Русское слово 27 мая 1907 года
Призрак Троцкого в Париже: как старая тактика меняет Европу прямо сейчас
Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию
Уже не просто гости: как диаспоры в Европе незаметно превратились в мощное оружие
Героизм воинов на фронте отметили официально: казакам "Терека" вручили высшие боевые знаки отличия
Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году
Судебный финал или пауза: адвокат раскрыл детали пребывания Чекалина в изоляторе
Аренда жилья в Уфе взрывается: что на самом деле скрывает рост рынка на 18% в 2026
Музыкальные воспоминания: Филипп Киркоров посвятил Кристине Орбакайте особое поздравление
Сейчас читают
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Военные новости
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
Наследие
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет
Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет
Последние материалы
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Вулканы открыли небесный шлюз: дождь длиной в эпоху переписал историю планеты
Луковые секреты для долголетия: как правильно включать овощ в свой ежедневный рацион
Почему морковь растет рогатой: главные ошибки полива и подкормки летом на грядке
Секретный диагноз Нетаньяху: Израиль охватила паника из-за болезни премьера
Китайские авто больше не шутка: новые платформы стирают разрыв с привычными иномарками
Всего 50 минут — и на столе роскошный шоколадный пирог с нежнейшими творожными подушками
Идеальная сфера без ножниц: генетическая особенность растений освободила садоводов от изнурительного труда
Представители противоположных политических партий держались по отношению друг к другу вполне корректно… — писала газета Русское слово 27 мая 1907 года
Паника в Киеве перед ударом РФ: Умеров экстренно улетел в Берлин умолять Запад о спасении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.