Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Надежда Осипова

Ребенок и смартфон: врачи объяснили, почему гаджеты опаснее, чем кажутся родителям

Здоровье

Мозг ребенка — это строительная площадка, где работы не прекращаются до 25 лет. В отличие от печени или сердца, этот орган рождается "черновиком". Весь детский период нейроны плетут сложную сеть связей, от которых зависит, вырастет ли человек способным к анализу или останется заложником быстрых инстинктов. Вмешательство гаджетов в этот процесс напоминает попытку забивать сваи игрушечным молотком: ярко, шумно, но фундамент разваливается.

Собака с ребенком смотрит планшет
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака с ребенком смотрит планшет

Эволюция нейросетей: почему 25 — критическая отметка

До совершеннолетия у человека доминируют структуры, отвечающие за простые реакции и эмоции. Префронтальная кора, наш внутренний "директор", созревает последней. Именно она позволяет подавлять импульсы. Если подменить живое общение экраном, развитие тормозится.

Мозг привыкает к гиперстимуляции — резким звукам и вспышкам, которые делают реальный мир блеклым и неинтересным. Для младенцев до двух лет гаджеты вообще должны быть под запретом.

Живой голос и мимика родителей — вот единственный адекватный тренажер для формирования моральных установок и речи.

"Дефицит живого контакта в раннем возрасте лишает ребенка опыта распознавания эмоций. Никакое приложение не заменит практику очередности реплик и управления вниманием в реальном диалоге", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

У дошкольников от двух до семи лет мышление эгоцентрично. Они воспринимают мир как свое продолжение. В этот период важно развивать воображение через символические игры, а не через пассивный просмотр видео. Длительное экранное время напрямую коррелирует с задержкой речевого развития.

Когда ребенок залипает в планшет, он не просто молчит — он теряет время, необходимое для тренировки навыков декодирования информации, что позже выльется в проблемы с чтением и письмом.

Цифровой дофамин против когнитивных функций

К 11 годам функции памяти и мышления начинают работать дифференцированно. Избыток экранов в это время бьет по самому больному — сну и движению. Синий свет мониторов блокирует мелатонин.

Итог: плохая память и эмоциональная нестабильность. Школьникам становится физически трудно слушать учителя дольше пяти минут. Их мозг натренирован игровыми механиками на мгновенный отклик, а долгосрочное планирование кажется непосильной ношей.

Тип нагрузки Влияние на мозг
Гаджеты (игры/короткие видео) Формируют зависимость от "легкого" дофамина, снижают концентрацию.
Живое общение и чтениекниг Развивают префронтальную кору, воображение и социальный интеллект.

Подростки используют виртуальный мир как убежище от сложностей. Там успех достигается кликом, в жизни — потом и слезами. Если у старших детей в семье база самоконтроля уже заложена, то младшие, получившие телефон в колыбель, рискуют остаться в состоянии вечной импульсивности.

Кроме того, гаджеты провоцируют синдром сухого глаза и проблемы с осанкой, что критично в период активного роста.

"У подростков еще не сформированы механизмы торможения в мозге. Требовать от них осознанного ограничения времени в сети — бессмысленно. Им нужны четкие внешние рамки, а не призывы к сознательности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Стратегии выживания: как не превратить смартфон в "наркотик"

Главная ошибка родителей — использование телефона как "цифровой соски" или средства поощрения. Это наделяет пластиковую коробку сверхценностью. Мозг ребенка должен уметь скучать. Именно в моменты безделья включается сеть пассивного режима работы мозга, отвечающая за творчество и самоосознание.

Если каждую свободную секунду забивать контентом, эта сеть просто не активируется. Нужно понимать, что здоровье ребенка закладывается задолго до покупки первого смартфона, но испортить его можно парой лет бесконтрольного скроллинга.

"Безальтернативное изъятие устройства вызывает только агрессию. Важно предложить замену: спорт или хобби, где удовольствие достигается через усилие. Это единственный способ укрепить волевые центры", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Вместо тотальных запретов эффективнее работает совместный просмотр и обсуждение контента. Это превращает потребление в аналитический процесс. И, конечно, личный пример: если родитель сам не выпускает трубку из рук, любые правила будут восприняты как лицемерие.

Возможно, в будущем электронная татуировка заменит физический гаджет, но биологические законы развития мозга останутся прежними.

Ответы на популярные вопросы о цифровой гигиене

Сколько времени ребенку можно проводить в телефоне?

До двух лет — ноль. С двух до пяти — до одного часа в день под присмотром взрослых. Школьникам необходимо ограничивать время так, чтобы оно не вытесняло сон (минимум 9 часов) и физическую активность.

Почему нельзя использовать гаджет как награду за оценки?

Это создает дофаминовую ловушку. Ребенок начинает воспринимать учебу как досадную помеху на пути к "настоящему" удовольствию, что убивает внутреннюю мотивацию к познанию.

Помогут ли развивающие игры на планшете?

Для дошкольника польза от "развивашек" на экране в разы ниже, чем от сборки обычного конструктора или лепки. Мелкая моторика и тактильные ощущения — ключ к развитию коры, экран их не дает.

Читайте также

Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-педиатр Елена Сафонова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Надежда Осипова
Надежда Осипова — психолог с 18-летним стажем. Рассказывает про стресс, эмоциональное выгорание и повседневные психологические трудности.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы дети гаджеты воспитание
Новости Все >
Эти признаки на листьях смородины говорят о нашествии тли — действовать нужно немедленно
Золотая медаль как проклятие: почему Филипп Киркоров боится встреч с одноклассниками
Иллюзия счастья или жёсткий расчёт: скрытые подробности распада семьи Фёдора Бондарчука
Ребенок может освоить второй и третий языки: начинать обучение стоит раньше, чем думают многие
Перезахоронение нациста Мельника в Киеве подтверждает правильность СВО
Родительская беспечность и мотоциклетная мощь: как власти регионов намерены спасать жизни подростков
Ожидание затянулось: как выглядит могила Инны Чуриковой через три года после ухода
Лицо, которое она не узнала: как врачи покалечили челюсть МакSим во время борьбы за жизнь
Новая стратегия образования: как масштабные сокращения в институтах изменят будущее выпускников
Кондиционер в машине может медленно вас убивать: врачи раскрыли скрытую угрозу лета
Сейчас читают
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Военные новости
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Последние материалы
Итальянцы бы запретили этот рецепт: трава из огорода затмила благородный базилик
Эти признаки на листьях смородины говорят о нашествии тли — действовать нужно немедленно
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Вкус опасности на грядке: почему огурцы внезапно начинают горчить и как вернуть им сладость и нежность
Золотая медаль как проклятие: почему Филипп Киркоров боится встреч с одноклассниками
Добавьте к своему забору до 10 процентов площади бесплатно — этот хитрый закон удивит соседа
Иллюзия счастья или жёсткий расчёт: скрытые подробности распада семьи Фёдора Бондарчука
Безопасность или налог: власти приняли окончательное решение по сборам за регистрацию смартфонов
Радиоактивная бездна СССР: озеро, которое убивает даже спустя десятилетия
Ребенок может освоить второй и третий языки: начинать обучение стоит раньше, чем думают многие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.