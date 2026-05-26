Елена Морозова

Зрение без глаз: в США успешно имплантировали мозговой чип для слепого пациента

Представьте мир, где вместо привычных красок — вечная темнота. Глаза молчат, а зрительный нерв превратился в перегоревшую проводку. В Чикаго врачи решили обмануть природу, подключив камеру напрямую к мозгу в обход нерабочих органов чувств.

Тонкий момент: успех операции зависит не от того, насколько сложен чип, а от способности серого вещества расшифровать электрический шум.

Биохакинг на службе офтальмологии

В Медицинском центре Университета Раш завершили уникальную операцию. Третьему добровольцу вживили систему ICVP. Это беспроводной массив стимуляторов, который работает там, где пасуют капли и лазеры. Если сетчатка выжжена болезнью, а нерв оборван, классическая профилактика бессильна. Остается только один путь — напрямую в зрительную кору.

"Мы буквально прокладываем мост через пропасть. Нам не нужны глаза пациента, нам нужен его мозг, сохранивший способность обрабатывать визуальный код", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Чип состоит из 34 крошечных плиток. В каждой десятки игл-электродов. Всего 544 точки контакта. Это как если бы вы пытались нарисовать картину на огромном поле, используя всего полтысячи ламп. Картинка грубая, пиксельная, но для человека, живущего в абсолютном вакууме, это настоящий взрыв сверхновой.

Что видит человек с чипом в голове

Важный нюанс: пациент не видит мир так, как мы. Вспышки света, которые возникают в его сознании, называются фосфенами. Это искры, точки и пятна, возникающие от электрического удара по нейронам. Тот самый секрет адаптации заключается в обучении: мозг должен понять, что три вспышки в ряд означают дверной проем, а яркое пятно внизу — кошку на ковре.

"Любое вмешательство в ткани мозга — это риск инфекций или отторжения. Однако современные материалы позволяют электродам годами сохранять проводимость без вреда для пациента", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Характеристика Параметры системы ICVP
Количество электродов 544 активные точки
Тип соединения Беспроводная передача энергии
Место установки Зрительная кора головного мозга

Прогнозы и риски эксперимента

Речь пока не идет о возвращении к полноценной жизни водителя или художника. Но возможность самостоятельно дойти до кухни или отличить тарелку от стола — это роскошь для слепого. Иногда потеря возможности видеть связана не с физической травмой, а с тем, как влияние стресса на зрение искажает восприятие, но в случае с ICVP мы имеем дело с жесткой механической поломкой.

"Важно понимать грань между реальной помощью и маркетингом. Нейротрансплантация требует строгой реабилитации, и результат часто зависит от пластичности психики пациента", — отметил в разговоре с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Впереди три года тестов. Ученые будут следить, не "замылит" ли мозг картинку со временем. Пока что чикагский эксперимент выглядит как уверенный шаг в сторону киборгизации, где сломанные части тела заменяются кремниевыми платами.

Ответы на популярные вопросы о нейроимплантах

Можно ли с помощью чипа увидеть цвета?

Пока нет. Пациенты воспринимают яркость и вспышки, которые обычно лишены цветовых характеристик. Это монохромный мир сигналов.

Будет ли чип работать вечно?

Технология беспроводная, что снижает риск поломок кабеля, но электроды могут покрываться соединительной тканью, что со временем ухудшает проводимость.

Кому подходит такая операция?

Только полностью ослепшим людям, у которых сохранен интеллект и функции мозга, отвечающие за зрение. Всем остальным достаточно качественной офтальмологии.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
