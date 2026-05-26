Анна Кузнецова

Если вы делаете это после девяти вечера, шанс заполучить проблемы с ЖКТ удваивается

Ваше тело — это биологический хронометр, настроенный на вращение планеты. Нарушение циркадных ритмов приемом пищи после девяти вечера превращает ЖКТ в поле затяжного конфликта. Если к поздним калориям добавляется кортизоловый перегруз, риск сбоя пищеварительной системы фактически удваивается. Самовнушение о "заслуженном отдыхе" у холодильника разбивается о данные доказательной медицины: кишечник не умеет отдыхать, когда в него летит торт под аккомпанемент рабочего стресса.

Механика катастрофы: почему 21:00 — критическая черта

Исследование, представленное на Digestive Disease Week 2026, подтверждает: организм не прощает пищевого дебоша в ночную смену. У лиц с высокой аллостатической нагрузкой — суммарным износом систем из-за хронического стресса — поздняя еда срабатывает как триггер. Если более 25% калорий съедается перед сном, вероятность диареи или запора взлетает в 1,7 раза. Стресс тормозит перистальтику, а ночная загрузка нутриентами создает внутри ЖКТ застойную зону, где пища не переваривается, а банально гниет.

"Кишечник напрямую завязан на вегетативную нервную систему. Ночью должен доминировать парасимпатический отдел, отвечающий за регенерацию, а не за утилизацию углеводов. Когда мы едим на ночь, мы ломаем естественные механизмы работы гормональной системы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Стресс выступает катализатором. Хронически высокий уровень кортизола перераспределяет кровоток от органов пищеварения к мышцам — древняя реакция "бей или беги". В таком состоянии стенки желудка и кишечника находятся в ишемическом стрессе. Еда в этот момент превращается в кирпич, лежащий в системе очистки, которая отключена на профилактику.

Микробиом в режиме ЧС: что происходит с бактериями

Данные проекта American Gut Project рисуют еще более мрачную картину: сочетание стресса и полуночных перекусов в 2,5 раза повышает риск дисбиоза. Разнообразие флоры сокращается. Полезные лакто- и бифидобактерии требуют режима, а "сахарно-стрессовый" коктейль подкармливает патогенную флору. Нарушается ось "кишечник — мозг". Когда микробиом беднеет, страдает и психика: усиливается тревожность, круг замыкается.

"Дисбиоз на фоне позднего питания — это не просто вздутие. Это системное воспаление, которое бьет по иммунитету и даже состоянию кожи. Мы часто видим изменения слизистых оболочек, когда пациент годами практикует ночные набеги на холодильник", — отметил в беседе с Pravda.Ru гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Параметр Норма (до 19:00) Риск (после 21:00)
Моторика кишечника Активная, ритмичная Замедленная, риск брожения
Инсулинорезистентность Низкая Критически высокая
Уровень кортизола Снижается к ночи Держится на пике из-за стресса

Хронопитание как предохранитель

Харика Дадигири из Нью-Йоркского медицинского колледжа настаивает: важно не только КБЖУ, но и тайминг. Хронопитание — это использование биологических часов для оптимизации метаболизма. Если вам нужно сладкое, съешьте его утром. Инсулиновый ответ организма в 10 утра и в 10 вечера — это две разные экономические модели: инвестиция в энергию против накопления жира и воспаления.

"Стресс заставляет нас искать быстрый дофамин в еде. Но вместо успокоения мы получаем нагрузку на поджелудочную и желчный пузырь. В условиях дефицита сна и избытка калорий организм начинает буквально сыпаться, выдавая симптомы затяжного дефицита нутриентов", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о поздних ужинах

Почему именно 21:00 считается критическим временем?

К этому времени выработка мелатонина начинает блокировать секрецию инсулина. Поджелудочная железа уходит в спящий режим, и любая глюкоза в крови дольше остается токсичной для сосудов.

Можно ли пить хотя бы кефир или воду на ночь?

Вода комнатной температуры допустима. Кисломолочные продукты содержат лактозу (сахар) и белок, которые все равно запускают пищеварительный каскад. В жару стоит избегать слишком холодных напитков, чтобы не вызвать спазм.

Спасет ли тренировка вечером от вреда позднего ужина?

Нет, тренировка — это дополнительный стресс (физический). Она поднимет кортизол еще выше, что в сочетании с едой еще сильнее затормозит ночное восстановление ЖКТ.

Как избавиться от привычки есть по ночам?

Необходимо наладить плотные приемы пищи в первой половине дня и контролировать уровень стресса. Часто "ночной жор" — это признак не голода, а психологической усталости.

Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач общей практики Елена Морозова
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
