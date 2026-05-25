Елена Морозова

Мозг отключается ради выживания: почему в состоянии стресса невозможно продуктивно работать

Состояние когнитивного спада в периоды высокого эмоционального напряжения часто воспринимается человеком как личная неэффективность. Однако нейрофизиологические процессы в этот момент диктуют жесткий приоритет: выживание организма становится важнее интеллектуальной продуктивности.

Кортизоловая ловушка: как гормоны блокируют мышление

При возникновении угрозы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось активирует выброс кортизола и адреналина. Эта каскадная реакция направлена исключительно на физическую мобилизацию. Эволюция подготовила нас к короткой дистанции — резкому импульсу энергии для спасения от хищника, но современная среда превратила этот механизм в постоянный фоновый шум.

В условиях стресса префронтальная кора, ответственная за планирование и контроль, снижает свою активность. Мозг перераспределяет ресурсы в пользу миндалевидных тел — центров "бей или беги". В результате страдают высшие когнитивные функции, такие как рабочая память и концентрация, что делает выполнение сложных аналитических задач в разгар тревоги биологически невозможным.

"Стресс буквально отключает глубокую обработку данных, переводя нейронные связи в режим примитивного реагирования. Если вы чувствуете, что "тупите", это означает, что нейрохимия мозга подавляет когнитивные функции ради экономии энергии, которую организм считает нужным потратить на физическое выживание", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Хронический стресс как путь к истощению

Длительное нахождение в стрессовом состоянии нарушает нормальную работу организма. Постоянно высокий уровень кортизола не только снижает интеллектуальный потенциал, но и оказывает системное влияние на органы, истощая ресурсы адаптации. Статистика показывает, что игнорирование признаков перенапряжения часто ведет к развитию серьезных патологий, в том числе функциональным нарушениям зрения из-за спазма сосудов.

"Длительное эмоциональное напряжение разрушительно для нейропластичности. Организм не предназначен для жизни в режиме дедлайна. Мы видим, как "туман в голове" становится хроническим состоянием, требующим не просто отдыха, а медицинского вмешательства, чтобы предотвратить долгосрочные изменения в обмене веществ", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Попытки решить проблему через самостоятельно назначенные добавки или "лечебное" питание часто оказываются неэффективными, так как не воздействуют на причину гормонального дисбаланса.

"Важно понимать, что когнитивные провалы — это сигнал, а не дефект личности. Когда пациент пытается подавить это состояние кофеином, он лишь усугубляет кортизоловую нагрузку, провоцируя появление так называемого "кофеинового лица" и усугубление отечности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о стрессе

Является ли забывчивость в стрессе признаком деменции?

Скорее всего, это функциональное нарушение, вызванное перегрузкой префронтальной коры, а не органическое поражение мозга.

Поможет ли "взять себя в руки"?

Нет, это биологически невозможно в пиковые моменты, так как контроль сознания ограничен физиологическим стрессовым ответом.

Нужно ли пить успокоительные при первых признаках стресса?

Любая фармакологическая поддержка должна обсуждаться с врачом, так как многие популярные средства имеют плацебо-эффект или побочные реакции.

Сколько времени нужно мозгу для "перезагрузки"?

Время восстановления индивидуально, однако циклическая смена видов деятельности и качественный сон — обязательные условия возвращения к норме.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
